Os melhores óleos essenciais para aumentar autoestima

A autoestima desempenha um papel fundamental na nossa saúde mental e emocional, influenciando como nos vemos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Mas manter uma autoestima saudável é um desafio constante. Nessa jornada de autoconhecimento e aceitação, óleos essenciais para aumentar autoestima são poderosos aliados.

Aromaterapia é uma prática terapêutica que utiliza os aromas dos óleos essenciais para promover o bem-estar físico, mental e emocional.

Esses óleos, extraídos de plantas, flores, árvores e ervas, possuem propriedades únicas que podem ajudar a equilibrar nossas emoções, aliviar o estresse e, principalmente, fortalecer a nossa autoestima.

Aliada a tratamentos como a psicoterapia, a aromaterapia tem se mostrado extremamente eficaz no processo de cura emocional. Além disso, práticas como círculos de mulheres e vivências de resgate do feminino, como o Sagrado Feminino, complementam esse cuidado, ajudando no empoderamento e na reconexão com a própria essência.

Neste artigo, vamos explorar os melhores óleos essenciais que, segundo experiências próprias e relatos de pacientes, mostraram-se eficazes para aumentar a autoestima.

Óleos essenciais para aumentar autoestima

A seguir, sugiro alguns óleos essenciais para aumentar autoestima. Entenda como cada um deles pode contribuir para um maior amor-próprio, confiança e aceitação.

Óleo essencial de Gerânio : trabalha coragem e ajuda nos medos. Óleo essencial de Ylang Ylang, Palmarosa e Pau Rosa: ajudam a resgatar a autoestima, confiança e autoimagem, deixando as mulheres mais empoderadas. : ajudam a resgatar a autoestima, confiança e autoimagem, deixando as mulheres mais empoderadas. Óleo essencial de Rosas: cicatriza feridas emocionais, trabalha perdão e resgata o amor incondicional, trazendo a aceitação da situação. Óleos amadeirados, como Cedro: ajudam em processos difíceis de perda, medos e nos conecta com nossa essência. Dessa forma, buscamos o verdadeiro sentido da vida e resgatamos resgatando a fé. Óleo essencial de Vetiver : ajuda trazendo mais segurança e força para continuar. Óleo essencial de Lavanda : desinflama as emoções e traz equilíbrio e calma. Também trabalha a ansiedade e estados depressivos. Wintergreen: esse óleo ajuda nas opressões, trazendo alívio das emoções. Para quem tem problemas de se expressar emocionalmente, ele ajuda a tirar as amarras e se libertar para um novo recomeço. Óleos essenciais cítricos, como Laranja, Tangerina E Bergamota : trazem alegria, leveza e resgatam nossa criança interior.

Lembre-se que alguns óleos essenciais têm contraindicações. O wintergreen, por exemplo, não pode ser usado por qualquer pessoa, é necessário conhecer bem o histórico para indicação.

Por isso, consulte sempre um aromaterapeuta, que pode te auxiliar na escolha dos melhores óleos e indicar a forma de uso mais adequada para esse momento tão difícil.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com