Um guia sobre o significado das cartas mais profundas do Tarot

O Mundo, O Diabo, A Sacerdotisa e A Justiça são algumas das cartas mais conhecidos do Tarot, que compõem os Arcanos Maiores. E não é à toa, pois representam aspectos da jornada humana. Por isso, elaboramos este guia rápido com o significado das cartas mais profundas do Tarot.

Embora todas as cartas carreguem um significado especial, os Arcanos Maiores, em particular, representam experiências humanas universais, como se apaixonar, assumir responsabilidades, se recolher quando necessário e até mesmo más notícias inesperadas.

Ou seja, os 22 Arcanos Maiores podem indicar grandes eventos e impactos que podem moldar a nossa vida e conduzir ao nosso desenvolvimento.

Já os 56 Arcanos Menores se referem a aspectos mais práticos do dia a dia, como, por exemplo, o cotidiano material, as ideias e os sentimentos.

Então, confira abaixo o guia rápido dos 22 Arcanos Maiores. É um resumo do significado das cartas mais profundas do Tarot.

Ao clicar no nome de cada um deles, você poderá ler um guia completo com suas representações no amor, saúde, dinheiro e como levar isso para sua vida.

Por fim, mostramos alguns exemplos práticos do significado das cartas mais profundas do Tarot em situações como dúvidas, conflitos e planejamento.

Significado das cartas mais profundas do Tarot

Exemplos práticos dos Arcanos Maiores na nossa vida

Os Arcanos Maiores são considerados as cartas mais profundas do Tarot, representando arquétipos poderosos e experiências universais. Mas além de fornecerem conselhos profundos, eles podem ser usados de maneira prática em nosso dia a dia.

Aqui estão algumas formas de aplicar o significado das cartas mais profundas do Tarot nas situações cotidianas:

Tomada de decisões

Os Arcanos Maiores podem fornecer uma orientação significativa ao enfrentar escolhas importantes. Por exemplo:

Ao tirar “O Mago” no Tarot do Dia, você pode se sentir encorajado a usar suas habilidades e recursos para tomar uma decisão confiante.

Já “A Justiça” pode sugerir a necessidade de ponderar cuidadosamente as consequências e agir com imparcialidade.

Autoconhecimento e reflexão

Refletir sobre o significado das cartas mais profundas do Tarot pode promover um profundo autoconhecimento. Por exemplo:

Tirar “O Eremita” pode indicar um período de introspecção e busca por sabedoria interior. Enquanto “A Sacerdotisa” pode encorajá-lo a explorar seu subconsciente e confiar na sua intuição.

Desenvolvimento pessoal

Os Arcanos Maiores também são guias poderosos para o desenvolvimento pessoal. Por exemplo:

“A Força” pode inspirar você a trabalhar na sua coragem e resiliência, ajudando a superar desafios internos. “O Sol” pode representar um momento de clareza e vitalidade, incentivando a buscar a harmonia e a expressão verdadeira.

Resolução de conflitos e dúvidas

Em momentos de conflito ou muitas dúvidas, em que você pode consultar o Tarot Direto para perguntas mais específicas do seu dia a dia, os Arcanos Maiores podem oferecer uma visão esclarecedora sobre as dinâmicas envolvidas.

Por exemplo:

“A Temperança” sugere a necessidade de encontrar um equilíbrio e comprometer-se para resolver disputas.

“A Torre” pode indicar a importância de reconhecer e liberar estruturas que não servem mais.

Planejamento

Usar os Arcanos Maiores para definir e planejar metas pode trazer clareza e propósito. Se eles saírem no seu Tarot Semestral, que traz tendencias e conselhos para todas as áreas da vida pelos próximos seis meses, é importante prestar atenção.

Por exemplo:

“O Carro” pode encorajar um avanço determinado em direção aos objetivos, simbolizando sucesso e direção clara. “A Estrela” pode trazer esperança e inspiração, incentivando a manter-se positivo e focado em seus sonhos.

