Lua Nova em Câncer: o que significa para você?

Na sexta-feira, dia 05/07/2024, exatamente às 19h57, temos a Lua Nova em Câncer 2024, dando início ao novo mês lunar. Para Astrologia isso é muito importante porque é quando um novo ciclo começa, iniciando com uma energia abundante para criar o novo em nossa vida e atingindo seu ápice na fase cheia.

Portanto, as previsões para a Lua Nova em Câncer 2024 valem até 04/08, quando começa uma nova lunação. Você pode ver todas as datas no Calendário Lunar 2024 e organizar sua vida a partir da Lua.

O melhor da Lua Nova em Câncer 2024

Como temos um período marcado pela energia canceriana – afinal estamos com o Sol em Câncer, Mercúrio em Câncer e Vênus em Câncer —, esse signo nos ajuda a trabalhar tudo o que tem a ver com nosso aconchego, carinho e relações familiares.

De acordo com a astróloga Vanessa Tuleski, com tantos planetas em Gêmeos, podemos chamar esta lunação de Lua Nova da Inteligência, afinal Gêmeos é o signo altamente ligado ao intelecto.

Portanto, neste período de Lua Nova em Câncer aproveite para:

Fortalecer os laços familiares: este é um ótimo momento para passar tempo com a família e criar memórias juntos. Cuidar da casa: invista em melhorias no lar, como decoração ou organização, para trazer mais conforto. O Feng Shui tem dicas práticas para melhorar a energia da sua casa. Refletir sobre o passado: Câncer é um signo ligado ao passado, então aproveite para resolver questões antigas que possam estar pendentes. Nutrir relações importantes: dê atenção especial às relações mais íntimas e importantes na sua vida. Câncer não pede presentes, mas tempo, dedicação e afeto.

Cuidados durante a Lua Nova em Câncer

Apesar das oportunidades, é importante prestar atenção a alguns pontos durante essa lunação:

Cuidado com o plano mental: a tendência é sermos provocados o tempo todo, lidando com pensamentos negativos e notícias complicadas. Mas a preocupação excessiva não nos leva a lugar nenhum. Atenção com relacionamentos passados: especialmente se terminou um relacionamento recentemente, tome cuidado com o tipo de informação ou comunicação que irá buscar. É possível que o(a) ex mande mensagem – ou que você mande mensagem para ele ou ela. E isso tende a virar um microinferno. Menos trabalho, mais vida pessoal: como estamos com forte energia canceriana no Céu, devemos olhar mais para a família, a casa e você mesma, e menos no trabalho e nos estudos.

Os significados na sua vida

A melhor forma de entender como a Lua Nova em Câncer 2024 vai passar pela sua vida é entendendo o seu verdadeiro Horóscopo. Ou seja, não tem a ver com signo, mas com a área da vida em que a Lua vai tocar no momento do início da lunação.

É fácil e é gratuito de descobrir isso. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, afinal cada pessoa tem um Mapa diferente e, portanto, o céu conversa conosco de maneira diferente todos os dias. Procure pelo trânsito Sol na Casa e Lua na Casa. Eles estão juntos. Na imagem abaixo, a pessoa estará com a Lua na Casa 7. Cada casa representa uma área da nossa vida, então, no caso dessa pessoa, os temas da Lua Nova em Câncer vão ser mais fortes nessa casa.

Agora que você já sabe por qual Casa do seu Mapa a lunação geminiana acontecerá, leia as dicas da astróloga Bela Medeiros para este mês lunar:

Lunação na Casa 1

Com a Lua Nova caindo em seu Ascendente, suas necessidades emocionais entram em foco. Observe como você se coloca nas relações e como elas podem melhorar. Reveja as metas para o seu ano e, se preciso, refaça o planejamento para que você possa alcançá-las. Se ajudar, releia as previsões para os signos 2024.

Lunação na Casa 2

A Lua Nova em Câncer 2024 pode favorecer sua vida material e financeira. Comece projetos que melhorem sua vida material, ou seja, organize com carinho as suas finanças. Pratique gratidão, reconheça e valorize os recursos que você já tem. Aprender Ho’oponopono para perdoar e se perdoar pode ser incrível.

Lua Nova na Casa 3

É um bom período para rever suas formas de comunicação, estudar e se abrir para novos conhecimentos. Se puder, faça viagens, principalmente as curtas. Fortaleça os laços com seus vizinhos, explore sua vizinhança, ou seja, descubra lugares novos e oportunidades que ficam perto de casa.

Lua Nova na Casa 4

Renove algo na sua casa, ou seja, reorganize ou redecore uma área, um cômodo (ou tudo!) para trazer mais acolhimento. Além disso, atualize medidas de segurança em sua casa. Visite algum lugar considerado familiar e explore a história da sua família. Entenda padrões de comportamento negativos que você herdou da sua família, considere terapia para isso. Uma ideia é uma consulta de Constelação Familiar.

Lunação na Casa 5

Esta Lua Nova planta sementes na área social e de romances. Você provavelmente sentirá satisfação emocional a partir de novidades nessas áreas, ou da sua própria expressão de talentos. Para quem tem filhos, pode ser um momento de necessidade de mais atenção e quem sabe incentivar a criatividade deles. Planeje seu tempo de forma a incluir momentos de lazer sem comprometer suas obrigações.

Lua Nova passando na Casa 6

A renovação da sua segurança emocional virá dos cuidados com seu corpo, nutrição e rotina. Começar um novo exercício físico, renovar seus hábitos alimentares, como aprender a entender as fomes que você sente, pode ser muito proveitoso. Evitando o excesso de horas de trabalho. É importante cuidar da saúde mental e espiritual.

Lunação na Casa 7

Reavalie suas parcerias profissionais e pessoais, buscando maneiras de fortalecê-las. Uma forma de fazer isso pode ser criar planos conjuntos para projetos futuros. Reflita sobre como você se apresenta, mas também se comporta em seus relacionamentos. Use toda sua criatividade e imaginação para manifestar o que deseja receber. Tenha atenção aos sinais e mensagens que chegam no cotidiano.

Lua Nova na Casa 8

Compreender melhor as dinâmicas de poder nas relações pode representar um momento de renovação de sua segurança emocional. Este também pode ser um momento de novidades em investimentos ou sobre como as recompensas chegam a você a partir do seu trabalho. Por enquanto, não queira ser exemplo para ninguém, apenas foque em você.

Lua Nova na Casa 9

A Lua Nova em Câncer 2024 gera uma renovação na sua área do conhecimento superior e aprofundado. Planeje viagens para destinos mais distantes, focando em novas experiências e aprendizados. Dedique um tempo para conversar com você. A meditação pode ser ótima!

Lunação na Casa 10

Bom momento para plantar sementes no campo profissional. Olhando para frente, quebrando padrões difíceis do passado. Cuidado com gatilhos na convivência em grupos. Considere cuidar da sua saúde mental com mais carinho e até investir em práticas espirituais e meditativas constantes.

Lua Nova na Casa 11

Você pode se surpreender ao se conectar com seus amigos e grupos de interesse. Muitas ideias e projetos podem surgir. Esta é a hora para aprender sobre seus padrões de relacionamento e crescer com eles. É importante fugir da ideia de que você sabe demais, que já aprendeu tudo sobre a vida. Há uma necessidade de se auto(re)conhecer.

Lunação na Casa 12

Atenção para o que diz o seu inconsciente. Muitas respostas podem surgir a partir de sonhos, terapias ou leituras que permitam o acesso ao seu eu interior. Já pensou em fazer Tarot para o Mês? Quanto mais você tiver disciplina e olhar com carinho para sua vida prática, mais fácil será obter o que você projeta em sua vida profissional. Será importante investir no aspecto terapêutico para entender traumas e padrões que vêm mostrando a necessidade de transformação.

