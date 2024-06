Calculadora da Lua: descubra seu signo lunar e a Casa astrológica

A Lua tem uma influência significativa sobre nossas vidas, desde nossas emoções até nossas raízes mais profundas. No Mapa Astral, a Lua é uma poderosa representante do feminino, maternidade e nossas respostas emocionais. Com a Calculadora da Lua do Personare, você pode descobrir esses aspectos de forma gratuita e simples.

Regendo aspectos como casa, família, lar, e nutrição emocional, a Lua reflete como reagimos às situações e o que verdadeiramente alimenta nossa alma, pois está ligada a aspectos profundos da nossa personalidade e necessidades emocionais.

A importância de conhecer seu Signo Lunar e a Casa da Lua

Assim como o Sol, a Lua é considerada um planeta na Astrologia, sendo um dos pilares da formação da nossa personalidade. Junto com o próprio Sol mais o Ascendente, a Lua forma o Big 3 da Astrologia.

A Lua é o planeta associado às nossas emoções, à família, à infância, ao lar, à maternidade, ao feminino e à nutrição (tanto físcia quanto emocional). Por isso, segundo a astróloga Vanessa Tuleski, professora do Curso de Alimentação e o seu Mapa Astral, a Lua mostra “o que alimenta nossa alma”.

Podemos analisar esse astro no nosso mapa de duas formas: pelo signo e pela Casa onde ele está.

O signo lunar revela suas necessidades emocionais intrínsecas e como você busca conforto e segurança em diferentes áreas da vida. Além disso, aponta para como você percebe e se relaciona com a figura materna, influenciando diretamente seus padrões de nutrição e hábitos alimentares. Já a Casa Astrológica onde a Lua se encontra mostra as esferas da vida onde suas emoções são mais ativadas. Além disso, revela como você busca a segurança emocional e a área da vida em que se sente especialmente confortável e onde busca acolhimento.

Portanto, a Lua no Mapa Astral desempenha um papel fundamental ao iluminar as dimensões emocionais, instintivas e subconscientes da sua personalidade.

Como usar a Calculadora da Lua

A Lua fica em torno de dois dias e meio em cada signo, levando cerca de 29 dias para dar uma volta completa no Zodíaco.

Ao longo de um ano, a Lua completa a roda zodiacal 13 vezes. Aqui você pode ver o início e o signo das Fases da Lua no calendário lunar 2023 completo.

Por ter um trânsito rápido e com horários bem irregulares, a melhor forma de calcular a sua Lua é fazendo o Mapa Astral. A forma mais rápida e fácil, é usar uma Calculadora da Lua.

Basta seguir o passo a passo abaixo:

Clique aqui e vá até o Mapa Astral grátis Personare. No menu Perfil astrológico, embaixo da mandala do seu Mapa, selecione a opção Planetas. Então, procure pela Lua e veja qual signo e Casa aparecem ao lado.

Agora que você calculou sua Lua, veja a seguir um guia com os resumos dos Significados dos Signos Lunares e das Casas onde você tem a Lua no seu Mapa.

Guia dos significados dos Signos Lunares

Lua em Áries: nutrida pela ação e pela conquista, sentindo-se viva quando envolvidas em desafios ou iniciativas pioneiras. Lua em Touro: encontra conforto e segurança nos prazeres sensoriais e na estabilidade material, valorizando a continuidade e a previsibilidade. Lua em Gêmeos: emocionalmente estimulada por comunicações e aprendizados, tendo uma necessidade constante de interação e troca de ideias. Lua em Câncer: nutre-se por meio de conexões profundas com suas raízes e familiares, encontrando conforto na familiaridade e no cuidado. Lua em Leão: se energiza por expressões de criatividade e reconhecimento, buscando oportunidades para brilhar e ser admirada. Lua em Virgem: encontra satisfação em ambientes ordenados e em manter uma rotina saudável, valorizando a eficiência e o bem-estar prático. Lua em Libra: se alimenta emocionalmente de relações equilibradas e ambientes harmoniosos, buscando beleza e justiça em suas interações. Lua em Escorpião: se nutre por experiências intensas e transformadoras, explorando as profundezas emocionais e as verdades ocultas. Lua em Sagitário: é estimulada pela aventura e pela expansão de horizontes, buscando sempre novas experiências e conhecimentos. Lua em Capricórnio: encontra conforto na estrutura e no reconhecimento de suas conquistas, valorizando a disciplina e a responsabilidade. Lua em Aquário: nutrida por inovações e conexões comunitárias, valorizando a independência e a originalidade em suas interações. Lua em Peixes: emocionalmente alimentada por empatia e conexões espirituais, encontrando conforto em auxiliar os outros e em práticas contemplativas.

Guia das Luas em cada Casa astrológica

Lua na Casa 1: desenvolve uma forte conexão emocional com sua identidade e aparência, expressando suas emoções de maneira direta e pessoal. Lua na Casa 2: tem suas emoções fortemente ligadas à segurança material, por isso encontra conforto e estabilidade por meio de recursos financeiros e posses. Lua na Casa 3: nutrida por comunicação e aprendizado; nesse sentido, encontra satisfação emocional em interações constantes e na troca de informações. Lua na Casa 4: profundamente ligada ao lar e à família, sendo este o núcleo de sua segurança emocional e onde encontram maior conforto. Lua na Casa 5: emocionalmente alimentada por atividades criativas e prazerosas, buscando expressar sua individualidade e receber reconhecimento. Lua na Casa 6: encontra conforto na rotina e no cuidado com a saúde, por isso valoriza um ambiente de trabalho harmonioso e práticas diárias saudáveis. Lua na Casa 7: nutrida por relações estáveis e harmoniosas, encontrando segurança emocional nas parcerias equilibradas. Lua na Casa 8: experiencia intensas emoções ligadas a transformações e crises, encontrando renovação e força em desafios profundos e relações intensas. Lua na Casa 9: é estimulada por viagens e filosofia, expandindo suas fronteiras emocionais através do conhecimento e da exploração cultural. Lua na Casa 10: vincula seu bem-estar emocional ao sucesso e reconhecimento público; por isso, busca uma expressão profissional que reflita suas necessidades internas. Lua na Casa 11: se energiza ao se envolver na comunidade e nas amizades, encontrando conforto e satisfação em colaborações e objetivos compartilhados. Lua na Casa 12: explora profundamente o reino do subconsciente e espiritual; por isso, encontra nutrição emocional por meio de práticas introspectivas e de cura.

Envolva-se pela sua Lua!

Ao utilizar a Calculadora da Lua do Personare, você entende como suas emoções influenciam seu comportamento e escolhas diárias.

Descubra mais sobre seu verdadeiro eu emocional e como você pode harmonizar suas necessidades internas com seu ambiente.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

