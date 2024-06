Identificar quais são os sintomas de ansiedade pode ser um desafio no dia a dia corrido. Muitas vezes, ligamos o piloto automático e não paramos para perceber as reações do corpo.

Mas reconhecer e nomear o que sente faz você criar um espaço para enfrentar essa situação. Ao perceber os sintomas de ansiedade, você pode tomar medidas para lidar com eles de maneira mais consciente e eficaz.

No entanto, a ansiedade pode se manifestar de diversas formas, e reconhecer esses sinais nem sempre é fácil. Por isso, a seguir, te contamos quais são os principais sintomas de ansiedade.

Se perceber que alguns são frequentes ou mesmo se tiver dificuldade para identificá-los, não deixe de procurar ajuda especializada;

Principais Sintomas de Ansiedade

Quando as coisas não vão bem, o corpo oferece muitos sinais, que muitas vezes passam despercebidos. Então, veja abaixo os principais sintomas de ansiedade que você deve ficar atento:

Incômodo na região da barriga, pode parecer uma azia ou enjoo Dor de cabeça é um sintoma comum que pode ser facilmente confundido com outras condições. Corpo acelerado e oscilando entre cansaço e exaustão Sensação de estar sempre cansado, mas com o corpo em alerta Diminuição da concentração e do foco para executar tarefas do dia a dia Irritação, impaciência e mau-humor sem motivo aparente Pensamentos repetitivos, principalmente ligados a preocupações e medos Vontade de comer para se distrair, ou seja, usar a comida como uma forma de aliviar a ansiedade.

Sim, a ansiedade pode vir mascarada de dor, tensão, cansaço… mas de fome também. Por isso, é importante aprender e não confundir sinais de fome com sintomas de ansiedade.

Estratégias para lidar com a Ansiedade

Existem diversas estratégias que podem ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade. Veja algumas:

Pausas na rotina: O primeiro passo é promover pequenas pausas durante seu dia dia para conseguir se ouvir e dar atenção às mensagens do seu corpo. Meditação: A prática regular de meditação, especialmente a Mindfulness, pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda essa prática. Aromaterapia: Óleos essenciais, como Lavanda, Ylang Ylang ou Néroli, possuem propriedades calmantes, por isso ajudam a aliviar a ansiedade. Terapia Floral: Florais específicos, como Aspen, Mimulus, Red Chestnut e Impatients, podem dar o suporte emocional, coragem e confiança para lidar com a ansiedade.

Aqui você pode ler mais sobre como lidar melhor com a ansiedade.

Escute seu corpo

Reconhecer os sintomas de ansiedade e aprender a lidar com eles é essencial para a saúde mental e física. Assim, ao prestar atenção aos sinais do seu corpo e mente, você pode tomar medidas para aliviar a ansiedade de forma eficaz e consciente.

Nesse sentido, recomendo uma prática que pode ajudar a escutar o seu corpo: expressar gratidão pelas funções que seu organismo desempenha. Diga para si:

Agradeço aos meus pés por me permitir caminhar. Agradeço aos meus olhos por enxergar e ler. Agradeço aos meus pulmões por respirar.

Espero que você reserve momentos de pausa para nutrir seu corpo com o carinho necessário em cada momento.

E não hesite em buscar ajuda de um especialista, como um psicólogo ou terapeuta, para obter suporte adicional.

Luiza Camargo Mendes

Psicóloga, instrutora de Mindfulness e Mindful Eating, praticante de meditação e yoga, que encontrou no Mindful Eating um grande significado para sua atuação.

