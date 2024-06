Previsões da Astrologia de 09 a 15/06/24

É melhor adequar as expectativas. As previsões da semana de 09 a 15/06 mostram obstáculo, teimosia e um toque de vulnerabilidade para o período que envolve o Dia dos Namorados.

Quem tiver constância e resiliência, porém, tende a se sair melhor. Vamos contar tudo, mas, antes, veja o resumo astrológico dos próximos dias:

A partir de domingo (09): Marte em Touro em quadratura com Plutão A partir de quarta-feira (12): Vênus em quadratura com Netuno Até quinta-feira (13): Sol, Mercúrio e Vênus em quadratura com Saturno

Confira abaixo o que cada um desses trânsitos significa. Mas sabia que eles atuam de formas diferentes de acordo com o Mapa Astral de cada pessoa, ok?

Todas as previsões para semana de 09 a 15/06

Sua paciência será testada pela quadratura que Sol, Mercúrio e Vênus fazem com Saturno. Daqui vem boa parte dos empecilhos e frustrações desta semana.

A outra parte vem de Vênus com Netuno, podendo trazer mais sensibilidade no dia dos namorados, chance de decepção (não precisa ser com o parceiro, pode ser com outra coisa) e exigindo cuidado extra com a saúde mental, emocional e financeira.

Marte com Plutão adiciona uma pitada de teimosia e perigo ao coletivo. No entanto, a entrada de Marte em Touro dá ênfase à constância, estratégia e praticidade para atingirmos nossos objetivos.

A partir de domingo: Marte em Touro em quadratura com Plutão

No domingo (09), Marte entra no signo de Touro, onde fica até 20/07. E aí, se por um lado, com Marte em Áries queríamos resolver tudo muito rápido e com intensidade, com um grande aporte de energia, por outro, com Touro, temos o famoso devagar e sempre, Nnão nos espalharmos em muitos assuntos será a melhor atitude até 20 de julho, para termos um poder maior de realização.

É um momento com menos velocidade e mais praticidade e estratégia. O foco agora está em questões materiais e práticas – e em dar continuidade ao que começamos.

Momento de exigência, risco e situações mais complexas

Marte já está em quadratura com Plutão desde a semana passada. Agora, temos Marte em Touro quadrado com Plutão em Aquário.

Esse é um aspecto muito exigente. Se estivermos com sobrecarga, vamos sentir a energia sendo sugada ao máximo, e será preciso ter resiliência.

Além disso, é um aspecto de perigo e de situações de tensão que podem surgir, como, por exemplo, invasão de hackers em sites e sistemas importantes em algum país.

Na vida pessoal, algumas pessoas podem ter uma atitude mais arrogante e intimidadora e veremos, infelizmente, mais notícias de crimes agressivos, muitas vezes motivados por cobiça.

Será necessário ter cuidado nas ruas e atenção ao contexto internacional, que estará muto tenso. Por envolver signos fixos, é uma combinação de alta teimosia – e, pelos planetas envolvidos, de enfrentamento, do tipo ninguém quer arredar o pé. .

No Mapa Astral do Brasil (Casa 3 se opondo ao Marte na Casa 9), isso pode se refletir em conflitos com países vizinhos ou em países vizinhos.

Na sua vida pessoal, eventualmente poderá surgir alguma situação de disputa ou em que tem se lidar com algum tipo de perda ou desafio. Esperamos que não. Mas, se surgir, confie em si mesmo e atue com praticidade e estratégia. Meça, também, atitudes e palavras, pois estamos em uma semana de muita suscetibilidade, e, ao mesmo tempo, reatividade agressividade.

Para o Rio Grande do Sul, é um aspecto de muita luta pela recuperação e ainda de contabilizar as perdas materiais das fortes enchentes, mas com paciência e ajuda financeira (um tema taurino), este estado do Brasil irá chegar lá!

Até quinta-feira: Sol, Mercúrio e Vênus em quadratura com Saturno

Até quinta-feira (13), Sol, Mercúrio e Vênus estão em quadratura com Saturno em Peixes. Por isso, podemos esperar obstáculos, frustrações, demoras, travamentos, ou, ainda, muito trabalho.

Mercúrio tem muito a ver com sistemas, internet e trânsito. Mercúrio em aspecto com Saturno tende a trazer mais travamento em trânsito, Internet e sistemas. Notícias chatas e dificuldades podem estar a caminho, mas é bom lembrar que muita coisa que na hora parece ser sem solução podem ter um encaminhamento favorável.

Precisaremos lidar com situações que requerem paciência, como um resfriado ou mesmo um dinheiro que está demorando para sair.

Podemos ter mais estresse, cobrança e sobrecarga. Sabe aquele trabalho que você não está a fim de fazer, mas seu chefe pediu e você tem que cumprir? Pode acontecer.

Vale lembrar que Saturno enfatizado nos chama à realidade. Agora não é hora de fantasia!

Onde você tem Gêmeos?

Por causa desse aspecto com Saturno, seu foco deve estar na casa astrológica em que você tem Gêmeos. Será preciso regularizar aquela área, fazer o trabalho envolvido, cumprir os protocolos.

Por exemplo:

Gêmeos na Casa 6 (casa da saúde): eventualmente, você pode levar um puxão de orelha de um médico por algo que precisa fazer e ainda não fez. Por outro lado, é um bom momento para buscar informação. Gêmeos na Casa 7 (casa do outro): pode ser a hora de rever alguns termos de parcerias e contratos. Talvez até adiar alguma coisa. É uma área que pede paciência e seriedade.

A partir de quarta-feira: Vênus em quadratura com Netuno

A partir de quarta-feira (12), Vênus começa uma quadratura com Netuno. Esse é o aspecto da enganação e da decepção.

Como temos o Dia dos Namorados justamente na quarta-feira, quem vai comemorar a data deve ficar de olho. Talvez você esteja com muita expectativa sobre um lugar, por exemplo, e, quando chega lá, vê que a comida ou atendimento não estão bons. Portanto, espere menos desta semana – e o que for bom será lucro!

Esse aspecto também é perigoso para o bolso, pois é uma combinação clássica para o aumento de golpes e escolhas não sensatas, seja em compras ou procedimentos estéticos.

É bom lembrar, ainda, que em datas comemorativas, as pessoas tendem a ficar mais sensíveis e vulneráveis. Até por isso, quem não está muito bem no relacionamento pode se chatear com alguma coisa. E quem não tem um par pode sentir uma dorzinha de cotovelo – \”de novo estou no Dia dos Namorados sem ninguém\”.

Portanto, atenção, pois nossa sensibilidade estará maior. Precisaremos cuidar da cabeça, do coração e do bolso. Para isso, confira essas dicas de como se acolher e se cuidar!

