Desvendando os principais equívocos sobre o Tarot

O Tarot é uma ferramenta mística que desperta curiosidade e fascínio, mas também é cercado por muitos mitos. Neste artigo, vamos desmistificar os 10 principais equívocos sobre o Tarot, trazendo clareza e compreensão sobre essa prática milenar.

Os principais equívocos sobre o Tarot

1. Tarot serve apenas para prever o Futuro

Muitas pessoas acreditam que o Tarot serve apenas para prever o futuro. Na verdade, o Tarot é uma ferramenta de autoconhecimento e orientação. As cartas ajudam a refletir sobre o presente e a tomar decisões conscientes para o futuro. Veja aqui algumas perguntas interessantes para fazer no Tarot.

2. Apenas pessoas especiais podem Ler Tarot

Outro dos equívocos sobre o Tarot é que apenas pessoas com dons especiais podem ler as cartas de Tarot. Na verdade, qualquer pessoa pode aprender a ler o Tarot com estudo e prática. É uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra.

3. Tarot é uma prática religiosa

O Tarot é arreligioso, isto é, não se vale de nenhuma crença para funcionar. Mesmo havendo símbolos religiosos em algumas cartas, toda e qualquer crença é de responsabilidade de quem as interpreta, nunca das cartas em si.

4. O Tarot dá respostas definitivas

Alguns acreditam que o Tarot oferece respostas definitivas e imutáveis. Mas, na verdade, as cartas refletem possibilidades e potenciais, ajudando a entender as tendências e a explorar diferentes caminhos e escolhas.

5. As cartas de Tarot são perigosas

Há um temor de que as cartas de Tarot possam atrair energias negativas ou eventos ruins. Mas as cartas são ferramentas neutras; o poder está na intenção e no uso que se faz delas. Nesse sentido, elas refletem o estado emocional e mental do consulente.

6. Apenas os Arcanos Maiores são importantes

Muitos subestimam a importância dos Arcanos Menores, acreditando que apenas os Arcanos Maiores possuem significados profundos.Mas os Menores também trazem insights valiosos sobre a vida prática, o cotidiano material, as ideias e os sentimentos.

7. O Tarot pode controlar o destino

O Tarot não controla ou determina o destino de ninguém. Na verdade, ele oferece uma visão sobre o que está por vir com base nas circunstâncias atuais e nas escolhas feitas. Portanto, o livre-arbítrio do consulente é sempre soberano.

8. Existem cartas muito negativas

Cartas como “A Morte”, “A Torre”, “O Diabo” e “O Pendurado” são vistas como negativas. Mas A Morte, por exemplo, pode significar um fim simbólico e novos começos, enquanto O Diabo pode indicar abertura financeira e bom desempenho sexual. Isso porque nenhuma carta é boa ou ruim por si. Por isso, é necessário sempre analisar a pergunta e o contexto no qual ela aparece.

9. Existem Naipes Bons e Naipes Ruins

Os naipes de Paus, Copas, Espadas e Ouros representam diferentes aspectos da vida e estão associados aos elementos Fogo, Água, Ar e Terra, respectivamente. Não há naipes intrinsecamente bons ou ruins; cada um oferece uma perspectiva diferente e única sobre a situação em questão.

10. Jogar Tarot online não funciona

Tanto as consultas presenciais quanto as leituras online são eficazes. A energia e a eficácia das leituras não dependem do formato, mas da concentração e da intenção do leitor e do consulente. Conheça aqui os jogos de Tarot online do Personare.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto e professor do Curso Básico de Tarot.

