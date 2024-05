Pedras de proteção: quais são e como usá-las

Vivemos tempos complicados. Então, se você está buscando maneiras de proteger sua energia e manter o equilíbrio, continue lendo para descobrir como as pedras de proteção podem ser suas aliadas.

O uso de pedras e cristais fornece aquela forcinha extra para lidar com os problemas e afastar as negatividades do dia a dia.

Mas para maximizar os benefícios das pedras de proteção, é importante sintonizar suas vibrações pessoais com as das pedras. Isso pode ser feito através da meditação com a pedra escolhida.

Durante a meditação, concentre-se em respirações profundas e permita que sua vibração se alinhe com a da pedra ou cristal.

Após a meditação, carregue a pedra consigo no bolso, bolsa ou como um acessório, como um colar ou pulseira. Isso não só serve como um lembrete contínuo de sua intenção, mas também ajuda a manter sua conexão com a energia da pedra ativa em sua vida.

5 pedras de proteção

1. Ametista

A ametista é conhecida por suas propriedades calmantes. Isso porque ela ajuda a reduzir a ansiedade, proporcionando uma sensação de paz e tranquilidade. Carregar uma ametista pode ser especialmente útil em momentos de estresse.

Como usar: coloque a ametista no chakra frontal (testa) para induzir um estado meditativo para afastar padrões egocêntricos.

2. Cristal de Enxofre

O cristal de enxofre é excelente para combater a tristeza. Isso porque suas energias vibrantes podem elevar o espírito e trazer um senso renovado de alegria e otimismo.

Como usar: posicione no chakra do umbigo ou no Plexo Solar para eliminar sentimentos negativos.

3. Jaspe

A jaspe é uma pedra estabilizadora que alivia sentimentos de sobrecarga e estresse. Isso porque ajuda a trazer uma sensação de equilíbrio e segurança, permitindo que você enfrente os desafios diários com mais tranquilidade.

Como usar: segure a jaspe enquanto medita e visualize a transferência das suas dificuldades para ela. Assim, você vai conseguir focar em um problema por vez.

4. Obsidiana

A obsidiana é uma poderosa pedra de proteção que ajuda a liberar bloqueios e sair da estagnação. Isso porque ela promove a transformação e o crescimento pessoal, incentivando a mudança e o progresso.

Como usar: use a obsidiana em um dos chakras inferiores (básico, saco ou plexo solar) de uma a duas vezes por semana por, no máximo, 20 minutos.

5. Turmalina Negra

A turmalina negra é uma das pedras de proteção mais fortes. Isso porque ela alivia sentimentos de sobrecarga e oferece uma poderosa proteção contra energias negativas, criando um escudo energético ao seu redor.

Como usar: a turmalina pode ser usada em situações que despertam sentimentos negativos ou energias densas.

Cuidados com as pedras

Na Consulta Holística e Energética, após mapearmos com Análise Energética de cada chakra, há a aplicação de Pedras e Cristais recomendados.

Lembre-se de tratar suas pedras com cuidado, especialmente se forem delicadas como a turquesa ou tiverem pontas como os quartzos. Envolvê-las em um tecido natural ou colocá-las em um saquinho separado pode ajudar a preservar suas qualidades energéticas e físicas.

Além disso, é importante limpar e energizar suas pedras (veja aqui o passo a passo) regularmente para manter suas propriedades.

Utilizando esses cristais de maneira consciente e intencional, você pode experimentar uma melhora significativa no seu humor e bem-estar geral.

Aproveite ao máximo as propriedades terapêuticas que essas pedras de proteção podem oferecer e conte comigo para orientar e ajudar em sua jornada de equilíbrio e proteção energética.

Conte comigo para orientar e ajudar.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com