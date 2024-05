A casa de cada signo: dicas de decoração de acordo com o zodíaco

Cada pessoa é única na sua individualidade e isso pode estar muito representado pela casa em que você mora, pelo seu lar. Será que quem você é está presente na decoração da sua casa? Hoje vamos falar da casa de cada signo: será que o seu lar se identifica com a sua personalidade astrológica?

Na Astrologia, a forma como cada pessoa cuida do lugar em que vive se expressa em duas partes importantes do Mapa Astral: o signo que está na cúspide da Casa 4 e o Ascendente.

Seu lar no seu Mapa Astral

São dois posicionamentos no seu Mapa Astral que vão fazer você refletir sobre sua casa: seu Ascendente e a Casa 4. Por isso, para entender a casa de cada signo, leia a interpretação para esses dois posicionamentos, mas com prioridade para seu Ascendente!

Ascendente

O Ascendente reflete a forma como você deseja que as outras pessoas vejam você e como você se expressa. Esse signo no seu Mapa é um elemento essencial para você entender quem você é e quais são as características mais marcantes na sua vida.

Casa 4

A Casa 4 reflete suas origens e sua família e, por isso, mostra a influência que seus pais e avós, por exemplo, têm na sua personalidade e no seu jeito de ser. Mas o signo que está na cúspide dessa Casa também indica como é a casa em que você vive.

Para saber qual é o signo que você tem na Casa 4, olhe a mandala do seu Mapa Astral (gratuitamente aqui):

No menu lateral à direita, em Perfil Astrológico, escolha a opção Casas astrológicas Veja qual é o signo que você tem na Casa 4 Veja na imagem ao lado um exemplo. Nesse mapa, a Casa 4 está em Áries.

Decoração para a casa de cada signo

Agora, leia as dicas de decoração para a casa de cada signo Ascendente. Assim, você vai conseguir melhorar a energia da sua casa a partir da maneira como você se expressa e das suas necessidade.

Aproveite e mescle as dicas com o signo que você tem a Casa 4 para reorganizar seu lar.

Para você ter uma visão mais completa da sua personalidade e de quem você é, com suas dificuldades e seus potenciais, leia aqui o seu Mapa Astral Personare.

A casa ariana

Pessoas com Ascendente em Áries costumam ser muito ativas. Por isso, é preciso um lugar para relaxar e descarregar sua grande energia. Além disso, a casa precisa ser espaçosa.

Cores fortes podem combinar com você, como o vermelho. Para trazer um pouco mais de leveza e acalmar, vale combinar com cores suaves em graduações de azul ou o verde da natureza.

O ambiente precisa ser bem iluminado, ter quietude e ser despojado. Além disso, pode haver na casa um espaço para área de ginástica ou pequena academia em casa.

Outra característica importante dessa casa é ter bastante espaço para circulação. Então, nada de entulhos e tralhas guardadas. Também é primordial ter espaço para os equipamentos esportivos.

A casa taurina

Segurança e rotina são essenciais para pessoas com Ascendente em Touro. Além disso, curte conforto.

Uma boa dica é ter grandes sofás bem aconchegantes em que você pode admirar suas conquistas. Pode ser bacana ter um lugar especial para colocar imagens que lembrem esses momentos de vitória.

Pode ter também um espaço para colocar em prática sua criatividade, como artesanato ou jogos. Além disso, estética é algo que importa bastante. Por isso, objetos de decoração precisam ser bonitos, práticos e duráveis.

Privacidade e silêncio devem perdurar no ambiente, bem como cores suaves e que lembrem tons da natureza. Móveis futuristas podem não combinar com seu lar.

A casa geminiana

A decoração de quem tem Ascendente em Gêmeos precisa permitir mudar os móveis de lugar com facilidade sem atravancar o ambiente.

A cor amarela no ambiente ajuda a estimular o intelecto, sendo uma boa cor para uma biblioteca ou escritório, caso o espaço da casa permita ter esses ambientes.

Além disso, tons terrosos e objetos de cerâmica podem contribuir para trazer aterramento que pode sentir falta fora de casa.

Seu lar precisa ter muita luminosidade e demonstrar sua versatilidade e dinamismo e pode ter uma área dedicada para leitura.

A casa canceriana

As pessoas que nascem com Ascendente em Câncer podem encarar o lar como um refúgio pessoal. Por isso, ter cômodos amplos e pensados para reunir a família pode ser bem interessante.

O lar pode ter um valor emocional grande por ter objetos de família na decoração bem como fotos de pessoas queridas espalhados pelo ambiente. O lar precisa ser muito acolhedor para você reconhecer como o seu lugar.

Seria interessante um local na casa em que você possa se dedicar as artes, em que possa ter música ambiente agradável. Além disso, sons harmoniosos, tanto da natureza quanto sinos de vento, por exemplo, podem deixar sua casa com o seu ar.

Cores claras que lembrem a água, como azul, combinadas com transparências podem trazer a sensação de harmonia para você.

A casa leonina

Pessoas com Ascendente em Leão vão se sentir ótimas se sua casa for como um castelo: altivo, exuberante e iluminado.

Sua casa precisa ser lugar muito agradável, em que seu bom gosto seja refletido, com acabamentos elaborados e imponentes. Por isso, cores brilhantes e quentes. como o laranja, podem reinar no ambiente. Seu lado lúdico precisa aparecer na sua decoração, por isso lance mão disso.

Peças que evidenciam suas conquistas têm lugar privilegiado na sua casa. Além disso, seu lar pode ter muitos espelhos.

A casa virginiana

A pessoa com Ascendente em Virgem costuma tem senso de organização muito apurado. Sua casa pode ter móveis com bastantes gavetas, por exemplo, para organizar seus materiais.

Além disso, sua casa precisa primar pela estabilidade, tranquilidade, silêncio, harmonia e discrição. Se possível, é bom ter janelas e aberturas amplas para ver o horizonte. Cômodos apertados podem incomodar.

A cozinha costuma ser um ponto forte da casa: simples, espaçosa e prática. Tente mantê-la bem iluminada e com boa ventilação para você sentir representação no ambiente.

Tecnologia é bem-vinda por trazer praticidade ao dia a dia, por isso pode curtir uma casa inteligente.

A casa libriana

A palavra-chave da casa de quem tem Ascendente em Libra é equilíbrio. Para refletir sua personalidade, seu lar precisa permitir que você tenha contato com pessoas. Por isso, a sala de visitas pode ser bem importante para você poder receber quem você gosta e para você organizar suas festas.

Ambientes requintados e amplos, com poucos móveis, podem ser perfeitos para seus olhos admirarem. Além disso, objetos raros e originais vão deixar você muito mais feliz com o lugar em que você mora.

Sua casa precisa prezar por conforto, aconchego e clima agradável. Mas também priorizar o belo, a elegância e a funcionalidade — e sem excessos.

A casa escorpiana

A casa é o refúgio que quem tem Ascendente em Escorpião precisa para fugir e se defender. Como pode gostar, às vezes, de certo isolamento, uma casa de campo pode ser interessante. Ou sem vizinhos muito perto.

Sua constante mudança interior pode se refletir na decoração. Por isso, pode gostar de trocar os móveis e objetos de lugar de tempos em tempos. Além disso, uma casa cheia de contrastes pode ser importante para sua personalidade, variando conforme seu estado de espírito, mesclando cantos vazios com espaços repletos de objetos, com diferentes texturas.

Um lar com tom místico e misterioso também pode agradar. Tente usar as cores violeta, roxo ou preto para dar esse clima à decoração.

A casa sagitariana

O lar do Ascendente em Sagitário deve refletir seu espírito expansivo, por isso precisa de espaço para se movimentar. Cores fortes e marcantes podem ser bacanas para seus olhos. Além disso, a decoração privilegia praticidade e espaço porque você pode não ser uma pessoa que passa muito tempo em casa.

Além disso, sua natureza nômade e de fácil adaptabilidade pode fazer com que você consiga ter sua casa toda em uma mala. Objetos vindos do Exterior podem ser muito legais para você, assim como cortinas esvoaçantes.

Tenha cuidado porque lugares apertados e que tenham janelas que dão para lugar nenhum podem levar você para um estado depressivo.

A casa capricorniana

Pessoas com Ascendente em Capricórnio não são de perder tempo com futilidades e coisas supérfluas. Suas casas costumam ser, por isso, super organizadas. Móveis tradicionais, decoração discreta e sem exageros de estampas podem apetecer bastante.

Para que você sinta sintonia com a sua casa, a decoração, portanto, precisa ser sólida e sóbria, com cômodos bem iluminados.

Se puder ter visão de montanhas isso pode fazer muito bem para sua alma. Isso porque elementos que remetem à terra podem fortalecer o seu espírito.

A casa aquariana

A casa de quem tem Ascendente em Aquário não costuma ter rotina, mas reflete sua personalidade intelectual. Liberdade é uma prioridade, por isso, precisa ter espaço.

Equipamentos eletroeletrônicos podem ser uma paixão de quem tem Aquário nessa parte do Mapa. Sua casa tende a ser bastante sociável e informal, porque a ideia é deixar as pessoas bastante a vontade.

Quadros pendurados pela casa podem ser uma marca desta casa aquariana. Além disso, a tendência é de que sua cozinha seja um laboratório para os seus sonhos. Tente ter plantas verdes e objetos modernos e futuristas, mas com uma pitada de peças de antiquários. Isso pode agradar sua energia.

A casa pisciana

Objetos que brincam com as formas e conceitos pode ser o espírito da casa da pessoa com Ascendente em Peixes. Além disso, para quem vê de fora, pode ter uma cara bagunçada, mas se for arejada, tiver elementos com água e temas marítimos e espirituais, a pessoa pisciana vai se sentir bem.

Alias, vive muito bem se a casa for um refúgio na praia porque essa pessoa pode se sentir muito bem perto da água. Além disso, essa casa tem incensos, velas, livros, cristais. Isso pode fazer muito bem a você.

Precisa ter um cuidado: excessos de coisas na casa para não ficar um lar acumulador ou cheio de tranqueiras. Você precisa de paz, então invista nas cores verde e azul claros.

