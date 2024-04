Sol entra em Touro: vem saber o que muda para o seu signo

O Sol entra em Touro começa às 11h do dia 19 de março de 2024, dando início à temporada do segundo signo do zodíaco, mudando a onda energética de todos nós, seja qual for o seu signo. É o momento de buscarmos por estabilidade.

Depois que o mês de Áries passou abrindo caminho para novas conquistas, agora é a vez de Touro se instalar nesse território para construir algo sólido e, de preferência, duradouro. Afinal, de que vale conquistar uma terra, se ela for improdutiva?

Veja abaixo o que significa o mês de Touro e como cada signo pode se preparar para esse momento.

O que significa o mês de Touro ♉

Na Astrologia, cada mês começa quando o Sol entra em um signo. Mas isso não acontece no dia 01 do calendário que estamos acostumados. O Mês de Touro começa entre os dias 18 e 21 de abril. O dia exato muda a cada ano.

Em 2024, o mês de Touro começar em 19 de abril, às 11h, e se encerra no dia 21 de maio, às 10h, dando vez ao mês de Gêmeos.

O mês de Touro marca uma temporada de maior estabilidade, crescimento e cuidado com o que realmente importa. Isso porque Touro simboliza aquela parte de nós que preza pela segurança e, por isso, dá um passo de cada vez, usando as armas da paciência e persistência.

Ou seja, não poderemos mais atirar para todos os lados. Touro é contido, ainda que seja constante e consistente. Por isso, como os demais signos de Terra, ele precisa de tempo.

Esta é, portanto, mais uma oportunidade de tirarmos a prova de que quantidade não é sinônimo de qualidade. Para termos sucesso em algo, quase sempre é preciso resistir e persistir — e, assim, escolher melhor as nossas batalhas.

A energia de Touro

O símbolo o Signo de Touro (como você vê abaixo) representa o próprio animal touro, com uma estrutura forte e poderosa. Determinado a atacar quando está com raiva ou irritado, além de ser bastante possessivo, o animal traduz as características dos taurinos típicos.

É um signo fixo, o que significa que onde temos Touro no nosso Mapa, tendemos a ser mais resistentes à mudança — porque é ali que nos sentimos seguros.

Mas a obstinação de Touro pode se transformar em um obstáculo à resolução de conflitos ou à tomada de decisões eficientes. Isso ocorre especialmente diante das situações relacionadas à área da vida onde temos a manifestação desse signo.

Por isso, use o Mês de Touro para estabelecer prioridades e agir de forma prática. Não é preciso gastar energia com grandes movimentações. Garanta que seus investimentos — seja de tempo, energia ou recursos — estejam alinhados com seus objetivos.

Como aproveitar o mês de Touro

O Mês de Touro é um dos melhores momentos para cuidarmos do que queremos ver prosperar em nossas vidas. Por isso, preparei algumas dicas para que você possa fazer valer essa temporada, não importa qual seja o seu signo!

Identifique seus Objetivos: Listar metas e priorizá-las é o primeiro passo para o sucesso. Organize seu Tempo: Estabeleça um cronograma realista para dedicar-se aos seus projetos e manter a disciplina necessária para cumprir suas tarefas. Cuide dos Relacionamentos: Pratique a comunicação aberta, a empatia e a cooperação para fortalecer laços pessoais e profissionais. Valorize o Processo: Por último, é importante apreciar cada etapa do processo de crescimento, celebrando cada conquista, por menor que seja, para manter o foco.

O Mês de Touro para quem é de Touro

Se você nasceu no mês de Touro, significa que o dia do seu aniversário está chegando. Na Astrologia, o aniversário é conhecido como Revolução Solar.

A Revolução Solar é quando o Sol chega ao exato grau que estava quando você nasceu. Isso gera um Mapa que vale por um ano, ou seja, do seu aniversário neste ano até o próximo. Esse Mapa revela sobre você pode conduzir sua evolução neste ciclo.

O Mês de Touro para todos os signos

Durante o Mês de Touro, mesmo que seu signo seja outro, o Sol sempre está iluminando uma parte da sua vida. Ou seja, ele destaca questões diferentes na vida de cada um de nós.

Para você saber qual é a área da sua vida que o Sol está iluminando agora, veja no passo a passo:

Acesse aqui o Horóscopo Personare. É gratuito! Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Mas se você não tiver, inclua seus dados de nascimento. Veja que você terá um número de trânsitos. Significa que alguns planetas estão se conectando com o seu Mapa Astral neste momento. Então, procure pelo trânsito de “Sol na Casa…” e veja qual é o número da casa que está em destaque neste momento.

Depois de ver o Sol no seu Horóscopo, saiba como se preparar para este mês:

Sol na Casa 1: Momento ideal para cuidar da saúde física e definir metas pessoais. Aproveite para melhorar sua autoimagem e desenvolvimento pessoal. Sol na Casa 2: Reavalie suas finanças e estabeleça metas financeiras alinhadas com seus valores pessoais. Sol na Casa 3: Melhore suas habilidades de comunicação e amplie seus conhecimentos. Fortaleça as conexões diárias e comunitárias. Sol na Casa 4: Foque no lar e nas relações familiares, melhorando o ambiente doméstico e conectando-se com suas raízes. Sol na Casa 5: Explore a criatividade e os prazeres da vida. É um bom período para relacionamentos amorosos e expressão pessoal. Sol na Casa 6: Organize sua rotina para promover saúde e eficiência no trabalho. Adote hábitos saudáveis. Sol na Casa 7: Promova comunicação aberta em relacionamentos e busque parcerias duradouras. Equilibre interações sociais. Sol na Casa 8: Período para introspecção e gestão de recursos compartilhados. Explore emoções profundas e fortaleça laços íntimos. Sol na Casa 9: Expanda horizontes por meio da educação e viagens. Reflita sobre crenças e valores, buscando crescimento espiritual. Sol na Casa 10: Defina metas profissionais e aumente sua visibilidade. Assuma lideranças e responsabilidades no trabalho. Sol na Casa 11: Amplie seu círculo social e colabore em projetos comunitários. Reflita sobre seus objetivos futuros. Sol na Casa 12: Dedique-se à introspecção e ao autoconhecimento. Cuide da saúde mental e emocional, preparando-se para um novo ciclo.

Tatiana Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com