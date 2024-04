Passando por uma crise existencial? A Astrologia pode explicar

Em diferentes momentos da vida, nos deparamos com uma sensação profunda de questionamento sobre quem somos, o propósito de nossa existência, e por que fazemos as escolhas que fazemos. Essa sensação pode ser descrita como uma crise existencial — e o seu Horóscopo pode sinalizar isso.

Uma crise existencial pode surgir em várias fases da vida, mas especialmente durante transições significativas ou marcos etários como os 30, 40, ou 50 anos.

Se você está se perguntando sobre o rumo de sua vida, seus sonhos, aspirações, e se suas escolhas estão alinhadas com seu verdadeiro eu, a Astrologia pode ajudar a identificar que tipo de crise é essa. E mais: pode indicar caminhos para te ajudar a vencer uma crise existencial.

O que é crise existencial?

Uma crise existencial refere-se a um período de introspecção profunda e questionamento sobre questões como a própria identidade e o sentido da vida, geralmente carregado de angústia e incertezas.

A crise existencial pode ser desencadeada por eventos significativos, mudanças de vida, ou a percepção da passagem do tempo.

Por isso, durante uma crise existencial, é comum buscar respostas que nos ajudem a compreender nosso lugar no mundo e a direção que devemos tomar.

É aí que entra a Astrologia, que oferece um Mapa Astral, com as nossas características, potenciais e desafios, mas também os trânsitos planetários, que indicam quais experiências e transformações podemos viver em cada fase.

O que significa crise existencial na Astrologia

Quantas vezes não ouvimos as pessoas dizerem que estão na crise dos 40 ou dos 50 anos? Tem até crise dos 30 (o que não é de todo irreal por conta do Retorno de Saturno).

Por nossa expectativa de vida, os 40/50 anos configuram a metade de nosso tempo estimado na Terra. E é então que realmente somos chamados a uma espécie de avaliação:

Estamos seguindo o caminho que nossa alma escolheu? Estamos nos sentindo satisfeitos com nossas escolhas de vida? Consigo dar um sentido à minha existência?

Vamos saber neste artigo quais são os trânsitos astrológicos que estão acontecendo agora na sua vida ou que já passaram sem você saber. Assim, você pode encontrar um caminho mais consciente para sua jornada de crescimento e realização pessoal.

Como ver os trânsitos pessoais

Para ver os seus trânsitos pessoais, é só acessar o Horóscopo Personalizado do Personare. Isso porque ele leva em conta o seu Mapa Astral de nascimento e compara com os trânsitos astrológicos do céu do momento.

Com isso, fornece previsões específicas para a sua vida. Por isso, é diferente dos horóscopos comuns diários, pois estes consideram apenas seu signo solar ou ascendente, e não todo o seu Mapa.

Para acessar o seu Horóscopo Personalizado e ver os Trânsitos Planetários na sua vida, siga o passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare – é gratuito! Se você ainda não tem cadastro, preencha os seus dados. Se já possui um, faça login no site. Em seguida, você terá acesso a informações detalhadas sobre os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo em sua vida no momento. Então, os trânsitos vão aparecer no menu lateral direito. No exemplo abaixo, veja que a pessoa está com 16 trânsitos ativos. Ao rolar a barra lateral, ela poderá ver quais são esses trânsitos.

Cada trânsito astrológico tem um período para acontecer. Por isso, ao clicar em casa trânsito, você poderá ler o período em que ele vai acontecer e o seu significado. Além disso, você pode ativar o alerta de novos trânsitos em seu e-mail atualizando o seu perfil aqui e marcando a opção de receber o e-mail. Assim, toda vez que um novo trânsito se iniciar você irá receber um e-mail e poderá realizar a leitura diretamente a partir de lá.

Trânsitos Planetários que sinalizam crises

Agora que você sabe como ver os seus trânsitos pessoais, vamos ver a seguir quais são os trânsitos planetários que pode indicar fases de crise existencial e como navegar por elas com maior consciência e propósito.

Plutão em quadratura ao Plutão Natal

Entre os 37 e 43 anos, muitos experimentam a quadratura de Plutão com Plutão natal, mas pode variar. Por exemplo, quem nasceu com Plutão em Sagitário, passará por esse trânsito perto dos 50 anos.

Plutão é o planeta que guarda nossos poderes mais profundos. Por isso, quando temos a quadratura de Plutão com Plutão natal, passamos por uma fase finalizações e transformações importantes. Entenda o que pode acontecer:

Mudanças radicais e inevitáveis, que podem tanto nos mostrar novos caminhos de regeneração, quanto sombras que evitávamos olhar a qualquer custo. Perdas, não necessariamente concretas, mas de modos de vida, sentimentos, relações. E embora, num primeiro momento possamos encarar como algum “castigo”, saiba que este é só um empurrão para um caminho que revelará ainda mais suas forças, capacidades e habilidades. Desapego. É hora de avaliar do que é preciso se desapegar, render-se ao fluxo e seguir em frente. Questões de poder. Algumas das situações podem nos trazer a sensação de impotência, como se a vida nos tirasse do controle para nos mostrar o nosso poder real, quase sempre esse poder é intrínseco.

As principais mudanças ocorrem na casa por onde Plutão estiver passando durante a quadratura, ativando a área onde ele estava quando você nasceu, o seu Plutão Natal. Veja aqui como ver onde você tem Plutão no Mapa Astral.

Netuno em quadratura a Netuno Natal

Aproximadamente entre 42 e 44 anos, enfrentamos a quadratura de Netuno, provocando questionamentos sobre a realidade dos nossos sonhos e visões para o futuro. É como cair das nuvens e perceber outras faces da realidade.

Nesse sentindo, veja o que pode acontecer durante esse trânsito:

Questionamento sobre sonhos. É um momento provocativo, em que nos perguntamos se é válido insistir em certos sonhos, se aquilo combina com a realidade ou se está num campo de fantasia irrealizável. Deparamos com possibilidade da finitude, do corpo que já não é o mesmo, do encolhimento de algumas possibilidades. Isso tudo nos desloca para uma visão mais ampla da vida. Começamos a olhar mais para dentro e para o que faz sentido. Por isso, buscar a espiritualidade, fontes de conexão, as artes ou as terapias pode ajudar a expressar e a compreender tudo isso que está vindo de dentro. Entrega e incerteza. A melhor forma de enfrentá-lo é encarando que só existe a incerteza e a impermanência mesmo. Então, por que lutar contra isso?

Urano em oposição a Urano Natal

Por volta dos 40 a 42 anos, a oposição de Urano traz eventos inesperados e mudanças significativas, desafiando normas sociais e incentivando a autenticidade. Acontecimentos inesperados, viradas, que são necessários para nos tornar mais independentes e realizados.

Momento da virada, de se libertar e retomar a rebeldia da juventude. Especialmente para aqueles que sentem que o tempo passou e não conseguiram chegar onde deveriam, nem ser quem sonharam ser, pode ser um momento de grande mudança. Colocar toda sua essência e criatividade para fora, caso tenha vivido até aqui sendo muito autêntico e verdadeiro consigo. Imprevistos e surpresas na área em que Urano transita em seu mapa pode encaminhar você para uma nova jornada de vida. É importante, mais uma vez, entender que é mais fácil seguir com o fluxo do que remar contra a maré. Sentido de urgência e a vontade de recuperar o tempo perdido enquanto seguia caminhos que não eram seus de verdade. Muita gente nessa época exagera e quer “pagar de garotão”. Mas a verdadeira missão desse trânsito é colocar nossa autenticidade à prova, nossa energia revolucionária em ação, mesmo que desagrade o status quo. Entender o sentido maior da vida, mais do que ir em busca de uma realização material ou de carreira. Permitir que a vida te leve muito mais longe do que imaginava.

Saturno oposto Saturno Natal

Em torno dos 44 a 45 anos, Saturno mostra a hora da verdade. Enfrentar a realidade nua e crua é importante para ajustarmos o trajeto rumo a uma estrutura mais sólida e permanente.

Esse trânsito ocorre aproximadamente 14 anos após seu temido Retorno de Saturno. Agora, com a oposição, entramos num período de avaliação desta primeira caminhada pela vida adulta.

Repare quais situações agora ainda geram limite, frustração e bloqueios aos seus esforços. O que impede que você chegue onde precisa chegar? Hora de questionar os sistemas, regras e rotinas vigentes em sua vida, e se perguntar se eles servem aos seus objetivos. Pode ser necessário se desfazer do que não serve mais e realinhar os limites para um equilíbrio. A nova estrutura precisará de mais solidez (inclusive na vida profissional). Momento de retomar sua autoridade e autorresponsabilidade. Isso envolve enfrentar uma série de testes de Saturno que questionam sua maturidade adquirida, incluindo conflito com figuras de autoridade. Hora de eliminar também tudo aquilo que distrai e atrapalha o caminho até o seu destino e descobrir como você pode usá-lo com um propósito maior. Momento de adquirir disciplina e responsabilidade, como todo trânsitos de Saturno. Somos confrontados pelos resultados de nossas escolhas do passado e temos consciência do poder de nosso livre-arbítrio. Paciência, comprometimento, perseverança e trabalho duro são fundamentais para construirmos a vida que temos potencial para ter.

