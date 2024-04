Lua e Abundância: como alinhar suas metas com as fases lunares

Para a Astrologia, Lua e Abundância tem tudo a ver. A cada fase lunar, há uma oportunidade única de alinhar suas metas e intenções com as energias que a Lua emana.

Neste artigo, vamos explorar como cada fase da Lua oferece oportunidades únicas para potencializar seus esforços e melhorar suas chances de sucesso, desde o planejamento e início de novos projetos até a realização e ajuste de estratégias.

Mas saiba que a chave está na consistência e na intenção clara. À medida que você pratica se alinha com a Lua, você pode experimentar uma conexão mais profunda com seus objetivos e um maior senso de realização em sua jornada pessoal.

🌖 🌒 Veja aqui o Calendário Lunar 2024 completo para planejar sua vida! 🌕 🌔

Fases da Lua e Abundância

Cada fase da Lua está associada a diferentes objetivos e intenções. Por exemplo, tem momento que é mais adequado para planejar, enquanto outros pedem ação.

Sabendo o que está potencializado em cada período, você pode usar alinhar suas metas com as fases da Lua e colher resultados ainda melhores.

Lua Nova: Plantando Sementes de Prosperidade

A fase da Lua Nova é ideal para iniciar novos projetos financeiros. Este é um momento de renovação e recomeço, onde a energia é propícia para estabelecer metas e visualizar o futuro desejado. Aproveite esta fase para planejar investimentos ou iniciar negócios que requerem um começo fresco e novas ideias. Um exercício útil pode ser a Conexão com a Lua Nova, onde você se dedica a definir claramente seus objetivos financeiros e traçar planos concretos para alcançá-los.

Fase lunar Crescente: Acelerando o Crescimento

À medida que a Lua cresce, assim deve crescer seus esforços em direção aos seus objetivos financeiros. A fase Crescente é um período de ação e expansão. Por isso, use essa energia para avançar com projetos iniciados na Lua Nova, concretizando as etapas necessárias para o sucesso financeiro. Esta é uma excelente oportunidade para intensificar esforços de networking, buscar novos clientes ou até mesmo investir em marketing para expandir sua visibilidade no mercado. Mas a entrada da Lua nos signos pode atuar muito no nosso humor e nas previsões para nossa vida. Lua Hoje: Entenda o significado da Lua em cada signo

Lua Cheia: Colhendo os Frutos

A Lua Cheia é o ápice do ciclo lunar, um momento poderoso para manifestação de abundância. Neste período, é hora de avaliar o progresso dos seus empreendimentos e colher os frutos do seu trabalho árduo. Por isso, celebre as conquistas financeiras e utilize essa fase para fazer ajustes necessários, refinando estratégias e garantindo que seus investimentos continuem a prosperar. A Lua Cheia também é propícia para fazer apresentações importantes ou fechar negócios significativos, pois as pessoas tendem a estar mais receptivas e energizadas.

Lua Minguante: Reflexão e Ajuste

A fase Minguante é um período para reflexão e introspecção. Use esse tempo para revisar suas finanças e identificar quais estratégias foram eficazes e o que pode ser melhorado. É um momento ideal para cortar gastos desnecessários e se desfazer de investimentos que não estão trazendo os retornos esperados. A Lua Minguante oferece uma oportunidade de limpeza e preparação para o próximo ciclo, permitindo que você libere recursos e energia de compromissos que não servem mais ao seu propósito financeiro. Veja aqui 3 práticas para fazer na Lua Minguante.

Integrando os ciclos lunares com seus trânsitos pessoais

É fundamental entender que, enquanto estas generalizações sobre as fases da Lua oferecem um guia útil, a experiência individual pode variar.

Trânsitos lunares pessoais podem oferecer insights mais específicos e direcionados para a sua vida, pois levam em conta o seu Mapa Astral de nascimento.

Para isso, é importantes consultar o seu Horóscopo Personalizado (que é gratuito!) e revela oportunidades únicas e desafios específicos baseados nos seus dados pessoais de nascimento. Com isso, permite um alinhamento ainda mais preciso com os ciclos da Lua.

Ao seguir estas orientações e observar como as fases da Lua se alinham com seus próprios ciclos financeiros, você pode aumentar significativamente suas chances de sucesso e abundância.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com