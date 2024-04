Mercúrio retrógrado marca as previsões da Astrologia de 31/03 a 06/04

Mercúrio retrógrado está on – e é bom que nossa paciência também esteja! As confusões e os mal-entendidos, típicos dessa condição, se destacam nas previsões da Astrologia da semana de 31/03 a 06/04.

Porém, engana-se quem pensa que é uma época apenas de coisas ruins. A retrogradação de Mercúrio traz também oportunidades, e você descobre aqui como tirar proveito desse período.

Primeiro, veja o resumo astrológico dos próximos dias:

Segunda-feira (01/04): Início de Mercúrio retrógrado Sexta-feira (05/04): fim da conjunção Vênus-Netuno Segunda-feira (01/04): início da conjunção Júpiter-Urano (que fica exata dia 20/04) Sexta-feira (05/04): início da conjunção de Marte com Saturno (exata em 10/04) Sexta-feira (05/04): Vênus em Áries e sextil com Plutão (exata em 06/06).

🪐Dica astrológica: descubra como esses trânsitos atuam, especificamente, na sua vida, acessando agora seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia da semana de 31/03 a 06/04

Mercúrio fica retrógrado em Áries durante quase todo o mês de abril o que, sim, pede que tenhamos paciência, mas também pode contribuir para oportunidades interessantes e melhorias.

A necessidade de calma também vem com a conjunção de Marte-Saturno, que pode nos fazer lidar com mais obstáculos, pedindo resiliência.

Por outro lado, alguns trânsitos nos farão sair da inércia: Júpiter com Urano e Vênus em sextil com Plutão.

Saiba tudo sobre a Astrologia da semana de 31/03 a 06/04 no vídeo e no texto a seguir!

Segunda-feira: Mercúrio retrógrado

A partir de segunda-feira (01), Mercúrio começa um movimento retrógrado, que vai até dia 25/04. Essa é uma época de desacelerar e revisar, mas mais conhecida pelos contratempos com sistemas, trânsito, internet, aparelhos, etc. Por isso, exige mais paciência.

No caso de assinatura de contratos ou de compras importantes, o ideal seria esperar. Se não for possível, a dica é ser muito detalhista e minucioso, pois é uma fase com mais distração.

🪐 Dica astrológica: Vale a pena você espiar por qual Casa Mercúrio está passando, porque é nessa área da vida que você vai sentir mais os efeitos dessa retrogradação. O seu Horóscopo Personalizado do Personare faz isso por você e é gratuito!

Outra questão a observar durante Mercúrio retrógrado é o retorno de coisas do passado. O que pode ser agradável, como retomar um estudo, ou nem tanto, como um ex inconveniente.

Aliás, normalmente, Mercúrio retrógrado é associado a coisas negativas. Mas aqui vão três coisas positivas desse trânsito:

Você pode viajar para um lugar que já conhece, para rever amigos ou familiares. Pode marcar encontros com pessoas que você já conhece, como a turma do colégio ou da faculdade, ou entrar em contato com alguém que você não fala há muito tempo. É uma época excelente para revisão de projetos, ainda mais com Mercúrio retrógrado em Áries, pois seu olhar está bem afiado e objetivo.

Até sexta-feira: Vênus em conjunção com Netuno

Até sexta-feira (05), Vênus está em conjunção com Netuno. Esse aspecto tem um lado de sonho, música, poesia, mas pode trazer expectativas e decepções para as relações e eventos sociais.

Além disso, Netuno é muito perigoso para golpes de todos os tipos. Ou seja, precisaremos ter atenção, especialmente, porque Mercúrio retrógrado traz mais distração.

No coletivo, mentiras podem ser reveladas, bem como situações ambíguas podem surgir.

Com Netuno, é como se quiséssemos sonhar. No entanto, precisamos ter cuidado com a ilusão, que pode também estar rondando parcerias, relacionamentos e compras.

É uma semana em que você pode levar gato por lebre. De alguma forma, existe uma tendência maior a equívocos. Por isso, evite lojas online que não conhece e informe-se bem sobre a compra para tentar escapar de decepções, demoras na entrega e outros problemas.

A partir de segunda: Júpiter em conjunção com Urano

A partir de segunda, Júpiter estará em conjunção com Urano. O aspecto exato ocorre no dia 20/04, mas os planetas seguem próximos até maio. Todos os signos podem se beneficiar desse trânsito – veja aqui como.

Júpiter-Urano é um aspecto muito auspicioso, pois Urano tem a ver com novidades, e Júpiter, com oportunidades. Ou seja, é hora de sair da inércia e buscar ter um novo olhar!

Essa conjunção acontece em Touro – um signo, normalmente, avesso a mudanças, mas que vem recebendo o trânsito de Urano desde 2018. Assim, essa conjunção está pedindo, sim, renovações e mudanças!

O que eu preciso sacudir ou mudar? Onde eu tenho que desacomodar?

É hora de ter uma visão mais ampla, atualizar, modernizar e pegar uma oportunidade que está vindo e que ficará aqui por pouco tempo. Por isso, observe onde você está sendo chamado a fazer coisas novas e diferentes.

Vá em direção ao novo, se permitindo experimentar mais! Veja aqui como se abrir ao novo, com dicas para você não ter medo.

A partir de sexta-feira: Marte em conjunção com Saturno

A partir da sexta-feira (05) e até meados de abril, Marte estará em conjunção com Saturno. O aspecto exato ocorre dia 10/04.

Trata-se de dois planetas que não têm nada em comum, pois Marte tem pressa e Saturno não. Portanto, essa combinação exige paciência e inteligência emocional.

Temos pressa, mas podemos esbarrar em obstáculos nas nossas ações. Por isso, vão surgir oportunidades e coisas interessantes, mas tudo requererá muito esforço.

Marte-Saturno não é um aspecto negativo, mas precisamos entender que vai exigir mais resiliência e persistência na vida pessoal, pois algumas coisas podem ficar mais demoradas do que imaginamos.

No âmbito coletivo, é uma combinação bem tensa, pois indica conflitos, inimizade, teimosia e um clima bastante bélico.

A partir de sexta-feira: Vênus em Áries e em sextil com Plutão

A partir de sexta-feira (05), Vênus ingressa em Áries, onde fica até 29/04. Esse trânsito pede mais espontaneidade nas nossas relações, que ficam mais diretas. Aliás, confira aqui dicas para quem está só e comprometido para o período.

Quando Vênus está em Áries, temos mais ação e iniciativa. Por isso, geralmente, as pessoas tomam uma atitude se estão interessadas em alguém.

Por outro lado, esse trânsito pede um certo espaço para cada pessoa, pois cada uma tem o seu tempo de fazer suas coisas. Ou, ainda, pede que a relação tenha mais energia (“que atividades faremos juntos?”). Afinal, Vênus está em um signo vibrante e fogoso.

Também a partir de sexta-feira (05), Vênus faz um sextil com Plutão, resultando em conexão e química nas relações. Para as pessoas solteiras, é um final de semana de sair à luta, porque você pode encontrar alguém interessante e estar com um poder de atração elevado.

Além disso, é um aspecto que pode trazer boas novidades, como uma recuperação na área financeira e/ou mais garra para buscar melhores resultados financeiros.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com