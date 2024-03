Como enfrentar o fim de um relacionamento com ajuda da Astrologia

Não importa se a decisão foi sua ou se era necessária, passar por uma separação é sempre desafiador e doloroso. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. E a Astrologia também pode ajudar a enfrentar o fim de um relacionamento.

Enquanto astróloga e psicóloga, quero te convidar a refletir sobre a separação, como é importante viver esse luto. E, então, te mostro um caminho que o seu Mapa Astral mostra e que pode te ajudar a superar a dor da separação.

Antes, vamos entender a separação

É importante entender que com a separação chegou ao final uma relação significativa e, com isso, chega ao fim um ciclo de vida. E esse processo de finalização exige um luto.

Como acontece com todas as mortes, a separação em si nunca ocorre no dia em que ela acontece. Mas vai ocorrendo ao longo do tempo, com desgastes e desencontros.

Ou seja, uma separação, por mais desejada, planejada e esperada que seja, ela é muito dolorosa.

Primeiro, porque ela consolida o final de um projeto, que envolveu sonhos, desejos e uma projeção de um futuro juntos. Em segundo, porque existe uma quebra familiar. Mesmo não amando mais, aquela pessoa que era da sua família, um ponto de apoio e viveu muitos momentos com você, já não está mais.

Então, idealmente, nós deveríamos poder nos separar e continuarmos sendo amigos e família. Mas nem sempre isso é possível. Por isso, o luto da separação faz parte do processo de superação. Leia mais aqui sobre a dor de quem decide pela separação.

Como enfrentar o fim de um relacionamento

É muito importante nesse momento você identificar pontos de apoio, sejam amigos ou terapia. Desde que seja um lugar onde você possa processar esses sentimentos.

Afinal, é uma ilusão pensar que esse sentimento vai passar “sozinho”. Não passa. O que faz com que a gente supere a dor da perda é gastar esse sentimento — seja tristeza, saudade ou luto.

A gente não sabe exatamente quanto vai durar, mas é importante vivê-lo. E é aí que entra a Astrologia.

Astrologia pode ajudar após o fim de um relacionamento

A Astrologia pode ajudar a lidar com esse processo de superar o luto da separação, com algumas orientações e válvulas de escape para navegar durante este período.

O ideal é fazer uma consulta astrológica e analisar todo o Mapa Astral, o contexto familiar e do relacionamento, e entender quem você é.

Mas a seguir dou alguns direcionamentos que podem funcionar em qualquer caso.

Júpiter é o segredo

Júpiter é conhecido como “o grande benéfico da Astrologia”. E a Casa em que temos Júpiter no Mapa Astral revela como e onde procuramos felicidade e prazer.

Por isso, no geral, quando estamos muito mal, se olharmos para a Casa Astrológica onde a gente tem Júpiter, podemos trazer à tona o melhor de nós. Conheça aqui o significado das 12 Casas.

É como se fosse uma força extra para retomarmos o nosso brilho pessoal.

Onde está a sua força no Mapa Astral

Para saber onde está Júpiter no seu Mapa, siga nosso passo a passo rápido e gratuito:

Acesse aqui o seu Mapa Astral Personare . No menu à esquerda, selecione a opção Planetas no seu Perfil Astrológico. Procure, então, por Júpiter e veja qual número da Casa aparece ao lado. No exemplo da imagem abaixo, veja que a pessoa tem Júpiter na Casa 1.

Agora que você já sabe onde tem Júpiter, veja abaixo em qual área da sua vida você pode buscar ajuda extra para superar a separação.

Júpiter na Casa 1

Você tende a ser uma pessoa que desfruta do processo de inspirar e auxiliar as outras pessoas empoderando elas.

Então, você pode buscar forças para si ao se envolver com pessoas que estejam passando pela mesma experiência e usar algo da sua experiência para inspirá-las, para dar força a elas, para poderem sair desse lugar.

Júpiter na Casa 2:

Você é uma pessoa que valoriza o conforto financeiro e provavelmente tem muitos talentos. Então, a dica é utilizar as suas habilidades para aquilo que dá prazer e que também possam trazer retorno financeiro.

Júpiter na Casa 3

Você pode curtir o seu tempo com você mesmo e, por exemplo, pegar o carro para fazer viagens exploratórias, que não requeiram muito tempo, mas te ajudem a expandir os horizontes.

Outra possibilidade é passar mais tempo e fortalecer os laços com irmãos, primos e pessoas que te fazem bem.

Júpiter na Casa 4

Provavelmente, o seu lar é o seu refúgio e possui uma boa relação com seus pais. Então, voltar ao convívio familiar, buscar colo e conforto nesse ambiente, pode te ajudar a superar esse período difícil.

Júpiter na Casa 5

Você tende a se nutrir a partir do relacionamento com filhos e pessoas próximas. Por isso, passe mais tempo com eles, ao invés de se afastar neste momento difícil, permitindo que eles também ofereçam suporte emocional.

Júpiter fala de generosidade, mas também de troca. Então, você que sempre é a alma da festa, pode deixar que agora eles façam isso por você.

Júpiter na Casa 6

Você, que já tende a servir ao outro, pode acentuar essa característica. Outra possibilidade é adotar um gato ou cachorro, criando um vínculo que impulsione e te mova a seguir adiante. Ou, ainda, pode colocar essa energia generosa no seu ambiente de trabalho.

Júpiter na Casa 7

Socializar e se conectar com outras pessoas, mantendo a generosidade e a alegria jupiterianas nas trocas, pode ser uma ótima saída. Aproveite para que vocês se empoderem mutuamente.

Júpiter na Casa 8

Provavelmente você tem abertura para assuntos ocultos, tabus e questões psicológicas. Fazer um mergulho de autoconhecimento com apoio profissional de alguém em quem confie e se vincule pode ser muito benéfico.

Inclusive para se preparar para começar novos relacionamentos de outro lugar. Utilizar ferramentas alternativas, como a Astrologia, é outra ótima ideia. Conhecer seu Mapa Sexual pode ser uma ótima ideia.

Júpiter na Casa 9

Viajar, de preferência para o Exterior, pode ser a melhor saída. Mas se não puder, compre um livro que te ajude a conhecer outras partes do mundo ou volte para a universidade. Busque expansão com coisas prazerosas.

Júpiter na Casa 10

Buscar ser uma liderança inspiradora no trabalho ou na comunidade é uma ótima saída. Ajudar o seu entorno e ser um agente de mudança pode te motivar a impulsionar novamente.

Júpiter na Casa 11

Suas amizades provavelmente são o seu lugar de conforto e de troca. Então, você que costuma ser uma pessoa generosa com os amigos, agora deixe que eles retribuam.

Além disso, se envolver em ações solidárias e causas sociais pode aquecer seu coração e dar novos estímulos.

Júpiter na Casa 12

Você tende a preferir o isolamento na hora da dor. Use isso a seu favor! Aproveite este momento para se reconectar com sua espiritualidade.

Utilize o isolamento para meditar (veja dicas aqui), refletir e reavaliar a sua vida. Só não deixe que esse isolamento te tira do convívio das pessoas sem usá-lo para superar a dor da separação.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

