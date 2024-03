Astrologia da semana de 24 a 30/03 traz o primeiro eclipse de 2024

As relações estão no foco das previsões da Astrologia da semana de 24 a 30/03. Isso porque teremos o primeiro eclipse lunar de 2024, na segunda-feira (25), que ocorre em Libra. Por isso, é hora de revisar as parcerias.

Antes de saber tudo sobre o eclipse e os detalhes da semana, vamos ao resumo astrológico dos próximos dias:

Até quarta-feira (27): Vênus em conjunção com Saturno e sextil com Júpiter Toda a semana: Mercúrio direto antes da retrogradação no dia 01/04 Segunda-feira (25): Eclipse Lunar em Libra A partir de segunda-feira (25): Vênus em trígono com Urano

🪐Dica astrológica: existe uma previsão exclusiva para você, que considera a cidade e a hora do seu nascimento. Com ela, você descobre como esses trânsitos atuam na sua vida. Para descobrir, acesse agora seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia da semana de 24 a 30/03

O eclipse lunar em Libra desta semana nos convida a revisar nossas relações, sejam elas românticas, familiares ou profissionais. Ajustes ou mesmo mudanças podem ser necessários em qualquer tipo de parceria.

Preste atenção, porque os aspectos que Vênus forma com Saturno, Júpiter e Urano vão de um tom mais sério a outro mais descontraído e criativo em uma mesma semana.

E, falando em tom mais sério, Mercúrio retrógrado está quase aí! Mas você ainda tem esta semana para resolver pendências que podem ficar mais complicadas depois, pelo prazo de 20 dias.

Veja a seguir as previsões da semana completas em vídeo e o detalhamento em texto, com dicas para todos os dias!

Até quarta: Vênus em aspecto com Saturno e Júpiter

Até quarta-feira (27), Vênus está em conjunção com Saturno e sextil com Júpiter, aspectos que já vêm desde a semana passada. E, quando há Vênus com Saturno, existe a questão benefícios versus deveres – o bom é que Júpiter puxa a brasa para o lado dos benefícios.

Por isso, apesar de estarmos lidando com regramento nesta semana (Saturno tem muito a ver com isso), teremos a chance de observar o benefício desse regramento.

Por exemplo, se estamos em uma “farra” alimentar de vários dias, com esse aspecto, colocamos as coisas em ordem. O mesmo pode acontecer com as finanças ou outro aspecto da nossa vida.

Então, da conjunção de Vênus com Saturno, que é um aspecto altamente reflexivo, podemos tirar vantagens. Mas, claro, isso depende muito do olhar que teremos sobre os acontecimentos.

Segunda-feira: Eclipse Lunar em Libra

Segunda-feira (25), acontece o primeiro eclipse de 2024 (ainda teremos mais três este ano). Esse fenômeno ocorre a cada seis meses, portanto, os últimos foram em outubro (um solar, no dia 14, e o outro lunar, no dia 28).

O eclipse sempre traz uma energia de virada, mudança e coisas novas chegando. Assim como em outubro, o desta semana acontece em Libra. Porém, daquela vez, o ponto do eclipse estava em quadratura com Plutão, fazendo dele um eclipse muito bombástico.

Foi a época em que começou o conflito entre Israel e o grupo Hamas. Além disso, tivemos várias notícias de relacionamentos que estavam sob escrutínio, envolvendo celebridades.

Isso porque quando o eclipse acontece em Libra, faz você questionar relações e parcerias, além de situações tensas e/ou abusivas emergiram com Plutão em destaque.

Agora, no entanto, o eclipse lunar acontece junto com Vênus em conjunção com Saturno, um aspecto que se passa mais no âmbito da razão. Então, começa um período de avaliação e trabalho sobre relacionamentos, que se estende nos próximos meses.

O fenômeno também traz uma série de reflexões sobre equilíbrio e moderação, temas de Libra. Questões estéticas também se sobressaem neste eclipse, que repercute por vários meses, apesar de acontecer na segunda-feira.

Se você tem dívidas, este é um bom momento para negociá-las. Como esse eclipse pede seriedade e realismo, favorecerá quem visa resolver esse tipo de questão e realmente quer regularizar suas contas.

🪐Dica astrológica: Cada pessoa viverá o eclipse de maneira diferente. Isso porque cada eclipse ativa uma área específica do nosso Mapa. Acesse seu Mapa do céu Personare para ver qual Casa será ativada e clique em “Leia o significado” para entender tudo.

A partir de segunda-feira: Vênus em trígono com Urano

A partir de segunda-feira (25) e pegando o feriado de Páscoa, Vênus estará em trígono com Urano.

Se, até o meio da semana, a conjunção de Vênus com Saturno tem um tom mais sério e restritivo, com muitas obrigações, agora tende a predominar um lado mais solto para as relações. Relacionamentos tendem a ficar mais leves e renovadores!

Apesar de ser um dia de tradição, uma Sexta-feira Santa com Urano pode ser mais inventiva e criativa. Quem sabe uma comida diferente? Experimente:

Vênus-Urano é momento para sair da caixinha, pois pede renovação! Aproveite para fazer coisas novas, já que Urano beneficia demais esse descondicionamento.

E, para fechar com chave de ouro, pode ser que apareça uma graninha extra da metade da semana em diante. Ou uma boa surpresa!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com