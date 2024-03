Todo ano acontecem quatro eclipses, dois são solares e dois são lunares. Ao ver a que horas vai ser o eclipse, você terá a chance de entender o ápice do fenômeno, ou seja, o momento em que o fenômeno está no seu total.

Além disso, também verá o signo e o grau em que o eclipse ocorrerá. Isso é muito importante para a Astrologia.

Os eclipses para a Astrologia

Eclipses solares e lunares ocorrem quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham de uma maneira específica, resultando em uma sombra sendo projetada sobre um dos corpos celestes.

Para a Astrologia, isso pode simbolicamente representar períodos de transformação, revelação e mudança. Isso porque o eclipse pode revelar o que estava por de trás das sombras.

O Eclipse Solar ocorre durante a Lua Nova, ou seja, a Lua ofusca o Sol. Para a Astrologia, o Sol governa o futuro e o poder de escolha. Por isso, nesse período, eventos do passado podem retornar e pode haver diminuição no controle pessoal ou na capacidade de tomar decisões.

O Eclipse Lunar ocorre em Lua Cheia e, portanto, a Lua é ocultada. De acordo com a Astrologia, a Lua rege o passado e a sensação de segurança, que podem ficar instáveis na fase do fenômeno. Assim, as pessoas podem ficar mais reativas e com mais medo.

A importância dos signos dos eclipses

O signo em que a Lua e o Sol estão no momento em que ocorrem os eclipses são muito importantes para que cada pessoa possa entender o que vai ser mais importante de focar durante o fenômeno.

Em geral, os eclipses nestes eixos costumam enfatizar o equilíbrio entre duas áreas opostas da vida, por isso eles ocorrem sempre em dois eixos de signos que representam exatamente isso.

Estes são os temas que ganham foco e podem passar por mudanças a partir de eclipses nos eixos dos signos:

Eclipses no eixo Áries-Libra: podem enfatizar a necessidade de equilibrar o desejo individualista com as demandas dos relacionamentos. Eclipses no eixo Touro-Escorpião: podem destacar questões de segurança material, transformação pessoal e confronto com aspectos profundos da psique. Eclipses no eixo Gêmeos-Sagitário: podem enfatizar a busca por conhecimento, expansão mental e comunicação significativa. Eclipses no eixo Câncer-Capricórnio: podem ressaltar a necessidade de equilibrar as demandas do lar com as exigências da vida profissional e a busca por segurança emocional com a busca por realizações materiais. Eclipses no eixo Leão-Aquário: podem destacar questões relacionadas à expressão individual versus contribuição para o coletivo, bem como temas de liderança, inovação e igualdade. Eclipses no eixo Virgem-Peixes: podem enfatizar a necessidade de equilibrar a análise crítica com a compaixão, o serviço aos outros com a busca de conexão espiritual e a atenção aos detalhes com a visão holística.

A que horas vai ser o eclipse

Estes são os eclipses que ocorrerão em 2024, 2025 e 2026:

Eclipse Data A que horas vai ser o eclipse Signo Grau Eclipse Lunar Penumbral 25/03/2024 04:13 Libra 5°13’ Eclipse Solar Total 08/04/2024 15:18 Áries 19°22’ Eclipse Lunar Parcial 17/09/2024 23:45 Peixes 25°47’ Eclipse Solar Anular 02/10/2024 15:46 Libra 10°02’ Eclipse Lunar Total 14/03/2025 03:59 Virgem 23°58’ Eclipse Solar Parcial 29/03/2025 07:48 Áries 8°53’ Eclipse Lunar Total 07/09/2025 15:12 Peixes 15°24’ Eclipse Solar Parcial 21/09/2025 16:43 Virgem 28°59’ Eclipse Solar Anular 17/02/2026 09:13 Aquário 28°56’ Eclipse Lunar Total 03/03/2026 08:34 Virgem 12°51’ Eclipse Solar Total 12/08/2026 14:47 Leão 20°08’ Eclipse Lunar Parcial 28/08/2026 01:14 Peixes 4°51’

O significado do eclipse para sua vida

Sempre que estiver próximo de um eclipse acontecer, você pode acessar o Mapa do Céu Personare para calcular, de acordo com o dia e a hora em que você nasceu, como o fenômeno será para você.

Cada eclipse, ao ocorrer em um grau e um determinado signo, atua diretamente sobre o Mapa de uma pessoa e, portanto, traz revelações sobre possibilidades para o período.

O Mapa do Céu Personare calcula automaticamente e gratuitamente para você a área da vida que será destacada durante um eclipse. Depois de ver a sua, basta clicar em Leia o Significado, como no exemplo abaixo.

