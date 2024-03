Como preparar sua casa para o Outono com Feng Shui

Com a chegada da estação de transição do verão para o inverno, nada como deixar a sua vida mais energizada e harmoniosa. Para isso, é preciso preparar sua casa para o Outono. E o Feng Shui pode ajudar!

Durante o Outono, que em 2024 vai até dia 20 de junho, os dias ficam com temperaturas agradáveis e as noites mais frias. Normalmente, os dias podem ser mais cinzentos do que ensolarados, ou com mais, mas sensação de energia fria e cinza.

O sol não esquenta, o vento não gela. Então, vem aquela sensação de vento frio e dia quase quente.

Mas ao cuidar da nossa energia vital, conhecida como chi, o Feng Shui auxilia a circular a energia da casa por meio da decoração, da arte, da disposição dos móveis, entre outras recomendações.

Assim, com algumas mudanças simples, podemos deixar seu lar mais aconchegante e, ao mesmo tempo, equilibrado para fazer as mudanças internas que o Outono pede.

Momento de transformar o lar com o Feng Shui

Chegou o Outono, o tempo do centramento. Chegou a hora de rever alguns hábitos, comportamentos, ciclos, etapas, atitudes, pensamentos e deixar de lado aquilo que não está sendo útil para a sua vida pessoal, amorosa e/ou profissional.

É uma transição entre energias, fases e estações mais concretas como o Verão e o Inverno, mesmo com as alterações de clima e temperatura.

Vale aproveitar a época para refletir e meditar para atrair soluções e finalizar processos. Isso pode gerar uma necessidade de recolhimento e um clima de introspecção, sobriedade e até mesmo um sentimento de melancolia.

Porém, encare essa fase com controle e equilíbrio — como se fosse uma pausa para a colheita de frutos e para guardar energias boas para o inverno.

Essas características, somadas ao “friozinho”, fazem a ligação com o elemento metal, que segundo a Escola da Forma, uma das linhas do Feng Shui e é o elemento que rege os Guás da Criatividade e dos Amigos/Benfeitores.

Assim sendo, tem uma simbologia com a mente no caso da inspiração e novas ideias (criatividade), e na conexão com amizades e pessoas que nos ajudam, nossos guias e mestres (amigos/benfeitores).

6 dicas para preparar sua casa para o Outono

Preparamos algumas dicas de Feng Shui para harmonizar d preparar sua casa para o Outono. Assim, você pode deixá-la aconchegante e, desse modo, pronta para acolher sua mente nessa fase de reflexão, confira:

Decore a casa com objetos de metal (escultura, painel, lata ou caixa decorativa, bandeja) ou um objeto com formato circular (espelho, lustre, luminária, quadro, mandala) para reforçar e ativar a energia do Outono, com a intenção positiva de reflexão e bons pensamentos; Caso a melancolia e a introspecção estejam exageradas, inclua objetos e quadros bem coloridos na sala de estar, para estimular o alto-astral e trazer alegria; Com as quedas de temperatura, previna-se deixando mantas, pashiminas, mini cobertores em um cesto ao lado do sofá; Para deixar a casa mais acolhedora, invista em tapetes, cortinas, almofadas. Ainda, se possível, prefira os tecidos de algodão, que são mais leves, macios e agradáveis ao toque; Leve para casa a energia das flores do Outono: as flores representam energia de afeto, beleza e harmonia. Vea aqui o significado de cada uma das flores! Coloque na sua casa orquídea cattleya, azaléia, perpétua, flor de maio e dedo de anjo, que são as mais comuns na estação. A iluminação ajuda a criar um clima aconchegante. Além das tradicionais luminárias, acrescente peças para iluminação indireta, como arandelas, abajures e fios de lâmpadas. Desse modo, você pode usar e abusar das velas – lembrando da intenção de clarear a mente e trazer luz para os dias introspectivos.

