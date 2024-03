Burnout no Mapa Astral: quais planetas indicam tendência a trabalho excessivo

Alguns de nós carregamos indicativos de desenvolver Burnout no Mapa Astral. E falar sobre síndrome do esgotamento profissional, assim como perceber tendências e sinais na nossa vida é cada vez mais importante.

Tanto é que, desde 2022, a Síndrome de Burnout passou a ser considerada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, e não mais um caso de saúde mental.

A doença, portanto, segundo a OMS, é caracterizada pelo esgotamento profissional, estresse crônico, exaustão física e emocional, pessimismo e redução da eficiência no trabalho.

Ou seja, é o resultado de um estilo de vida desequilibrado, onde a energia investida excede a energia recuperada. E o Burnout pode atingir especialmente mulheres.

Embora existam intervenções, inclusive medicamentosas, para tratar o Burnout, a melhor forma de lidar com o problema é prevenindo-o. Por nunca sabermos quando fomos longe demais – e que tão longe demais fomos – é importante evitar que o Burnout se instale.

A seguir, exploramos a conexão entre Astrologia e saúde mental, destacando como certas configurações planetárias podem indicar Burnout no Mapa Astral.

Indicativos de Burnout no Mapa Astral

Alguns de nós trazemos indicativos no Mapa Astral de tendência ao trabalho excessivo, o famoso Burnout. Mas antes de entrarmos nos pontos, é preciso reforçar que o nosso Mapa traz tendências, e não necessariamente fatos.

Tudo depende de como usamos os potenciais e características marcadas no mapa de nascimento, além do ambiente em que crescemos, da educação e cultura que recebemos e das experiências de vida de cada um.

Veja, a seguir, algumas possibilidades de Burnout no Mapa Astral:

Aspectos tensos entre a Lua e Saturno (para mulheres) ou o Sol e Saturno (para homens) podem sinalizar uma propensão a sobrecarregar-se e a buscar constantemente provar seu valor, mesmo quando desnecessário.

Esses aspectos podem instigar uma mentalidade de autopressão e autoexigência desmedida, contribuindo para o desgaste físico e emocional ao longo do tempo.

A presença de Saturno, o planeta das responsabilidades e das nossas estruturas, na Casa do trabalho (Casa 6) ou da carreira (Casa 10) também pode implicar uma carga significativa de responsabilidades profissionais, que eventualmente cobram seu preço.

Além disso, a posição de planetas como Netuno (sinaliza em quais circunstâncias você tende a ficar mais vulnerável a se iludir) ou Júpiter (relacionado diretamente a oportunidades, crescimento pessoal e objetivo de vida) na Casa 6 pode obscurecer nossa percepção dos limites corporais e energéticos.

E isso também pode acabar nos conduzindo à exaustão pela falta de autogerenciamento e discernimento.

Como prevenir e tratar Burnout

Prevenir o Burnout é fundamental, e isso envolve uma série de pequenas práticas que fazem grande diferença na nossa vida. Por exemplo:

Adotar rotinas que priorizem o equilíbrio entre diferentes áreas de nossas vidas Incluir técnicas de gerenciamento de estresse, como meditação e mindfulness. A Aromaterapia também pode ajudar a reduzir o estresse e, consequentemente, evitar Burnout. Dê atenção especial às suas emoções para evitar Burnout. Afinal, tudo começa no seu interior. É importante, ainda, cuidar da sua relação com o trabalho (que não pode simplesmente definir quem você é), assim como proporcionar qualidade de vida e te fazer se sentir valorizado profissionalmente É fundamental manter tempo de qualidade com a família/filhos, assim como manter períodos de lazer e tempo livre na agenda.

No entanto, caso o Burnout se instale, o tratamento pode exigir uma reavaliação completa das prioridades e uma reclusão temporária do ambiente estressante. Isso para que a condição não evolua e se torne um caso de estresse prolongado.

A reconstrução do equilíbrio requer uma redistribuição do tempo e dos recursos, muitas vezes demandando uma pausa significativa no trabalho para recuperar a saúde física e emocional.

Mas lembro novamente: o autoconhecimento é fundamental para encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e é aí que entra a Astrologia. Assim, podemos evitar cair na armadilha do esgotamento profissional e cultivar uma vida mais saudável.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Marcia Fervienza

Astróloga e psicóloga há mais de 20 anos. Associa sua experiência como terapeuta ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com