Começa o período mais romântico do ano: Vênus em Peixes

O romantismo está no ar! O planeta do amor sai do signo das amizades e entra no signo da sensibilidade, da empatia e do amor devocional. Por isso, Vênus em Peixes é um dos períodos mais românticos do ano.

É aquela fase em que o coração começa a bater mais forte, e o romantismo parece estar em cada esquina. Vênus em Peixes traz consigo uma aura mágica que nos faz acreditar que o amor está à espreita!

A entrada de Vênus em Peixes ocorre nesta segunda-feira, 11 de março de 2024, apenas um dia depois da Lua Nova em Peixes. Por isso, a vibe pisciana está muito forte!

Além disso, os temas de Vênus também ganham destaque, pois a lunação acontece em sextil com Urano em Touro e nos prepara para o eclipse lunar em Libra, que ocorre no final deste mês.

O trânsito de Vênus em Peixes segue até dia 05 de abril. Por isso, as dicas que você vê a seguir para o amor, tanto para quem está em busca, quanto para quem já vive uma relação, valem por todo esse período.

Veja aqui todas as datas de Vênus em 2024 e entenda quando e como a energia do amor deve mudar. A seguir, a gente te conta as previsões para Vênus em Peixes e como aproveitar esse período romântico!

Vênus em Peixes para pessoas solteiras

Aproveite para se divertir, espalhar positividade e celebrar a vida. Essa energia toda só aumenta a nossa capacidade de atrair olhares interessados. E, olha só, fique atento aos sinais do destino – talvez aquela pessoa especial esteja mais próxima do que você imagina! Mas, um conselho: se rolar uma recusa, não se deixe levar pelas ilusões. Mantenha os pés no chão para não perder outras oportunidades incríveis que podem surgir. Nessa época, é mais provável que encontremos alguém que mexa de verdade com o nosso coração. Então, tenha fé nessa possibilidade, mas também deixe fluir. Use todo o seu charme e sutileza para conquistar aos poucos o coração daquele que está mexendo com os seus sentimentos. E, quem sabe, preste atenção às coincidências – pode ser que a pessoa interessante esteja bem mais perto do que você imagina! Não se esqueça de conferir o Horóscopo Personalizado para saber o que está favorável para você neste momento da vida.

Traânsito de Vênus em Peixes para pessoas comprometidas

Dê um tempo para o amor e para desfrutar da companhia do seu parceiro. Que tal sair da rotina e preparar algo especial? Um jantar à luz de velas, um presente inesperado ou uma trilha sonora escolhida a dedo podem dar um toque mágico ao momento. Agora é a hora de criar um clima romântico, e isso está ao alcance de todos – basta querer. Expressar seus sentimentos com palavras e gestos simples será valorizado e certamente renderá gratas recompensas. Este é também um momento propício para fazer as pazes, se houve desentendimentos recentes. Os corações estão mais receptivos agora, então reconheça os erros e peça uma nova chance – e comprometa-se verdadeiramente em mudar. Viagens são uma excelente opção durante esse período, já que sair da rotina pode reacender a chama do amor. Escolha um destino que agrade a ambos e aproveite para fortalecer a conexão entre vocês. Faça a Sinastria Amorosa de vocês e entenda melhor o relacionamento!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com