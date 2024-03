Astrologia da Semana: previsões de 10 a 16/03

É hora de pensar na vida! Nas previsões de 10 a 16/03, temos uma Lua Nova em Peixes, que reverbera por um mês e pode expor nossas vulnerabilidades. Confira a seguir todas as previsões da Astrologia para a semana, mas, antes, veja o resumo astrológico do que vem por aí:

Toda a semana: Marte em quadratura com Urano Toda a semana: Sol em conjunção com Netuno Domingo (10): Lua Nova em Peixes Até terça-feira (12): Mercúrio em sextil com Plutão e Sol em sextil com Urano A partir de segunda-feira (11): Vênus em Peixes

🪐Dica astrológica: descubra como esses trânsitos atuam, especificamente, na sua vida com uma previsão só sua! Acesse agora seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões de 10 a 16/03

A semana já começa na segunda-feira (11/03) com a Lua Nova em Peixes e seu convite para olharmos para dentro. Será que estamos prestando atenção aos alertas do nosso corpo?

Já do lado de fora, Marte com Urano segue trazendo imprevisibilidade e rebeldia ao nosso dia a dia. E isso vale para a vida pessoal e para o coletivo.

Mas tem bagunça boa também! Vênus entra em Peixes e faz a alegria de quem curte romantismo. Vem saber todos os detalhes das previsões da semana!

Toda a semana: Marte em quadratura com Urano

Desde o início de março e durante esta semana, Marte está em quadratura com Urano. Como alertei na semana passada, esse é um aspecto que traz imprevistos para o nosso dia a dia. Por isso, precisamos nos preparar para surpresas, inclusive no coletivo.

É um aspecto muito associado a fenômenos climáticos extremos em vários lugares do mundo. Em novembro do ano passado, quando Marte ficou em oposição a Urano, tivemos uma onda de calor completamente inesperada antes do verão.

Assim, nesta última semana de Marte com Urano, há uma tensão em relação ao que pode acontecer. Até porque essa também é uma combinação de acidentes.

Será preciso ter atenção e, principalmente, lidar melhor com o nervosismo (sentimento muito associado a esse aspecto). Descarregar pode ser uma boa saída, desde que na hora certa. Que tal um banho de ervas?

A vantagem é que tudo isso pode funcionar como um impulso para mudanças e coisas novas. Afinal, isso também vem na esteira de Urano.

👀 Rebeldia à vista

Existe uma tendência à rebeldia nesta semana. No entanto, é importante se rebelar de forma madura, propondo mudanças.

Como Marte transita por Aquário, signo ligado a grupos, essa mesma energia rebelde será percebida no coletivo. Por isso, podem acontecer eventos inesperados no mundo, como rebeliões.

Domingo: Lua Nova em Peixes

No domingo (10), teremos Lua Nova, que traz tendências para um mês. Essa será uma Superlua, conforme a classificação do astrólogo Richard Nole. Ou seja, se essa Lua fosse visível da Terra, pareceria maior do que a média.

A Lua Nova ocorre no signo de Peixes, mas tem outros fatores que enfatizam a energia pisciana:

tem um Ascendente Peixes Saturno está conjunto ao ascendente Sol e Lua estão em conjunção com Netuno, regente de Peixes

Esse Saturno conjunto ao Ascendente traz à tona o nosso lado sério, responsável e preocupado, que quer cumprir os compromissos.

Porém, nesta semana, vamos viver uma conjunção do Sol com Netuno, que se estende até terça-feira da semana que vem (19).

Nessa conjunção, não temos a precisão que Saturno gostaria. Por isso, podemos esperar alguma vulnerabilidade física, imunológica e alérgica. Queda no ânimo ou um estado mais sonhador também podem acontecer. É como se ficássemos menos racionais.

Vale lembrar que, em uma Lua pisciana, estamos lidando com o elemento Água, que fala sobre olharmos para dentro de nós. E, às vezes, os problemas de saúde (relacionados ao eixo Peixes-Virgem) vêm para trazer uma conscientização interna sobre doenças que se estendem por muito tempo.

💭 Reflexão no Ano Novo Astrológico

Essa é a última Lua Nova antes do ingresso do Sol no signo de Áries, o que, para os astrólogos, é quando começa o Ano Novo Astrológico. Ou seja, é nosso início de ciclo.

Então, uma Lua Nova em Peixes é um tempo de reflexão. E, muitas vezes, por exemplo, um problema de saúde, como virose ou alergia, pode ter um significado de reflexão.

É como se a doença nos deixasse de “castigo”, nos obrigando a fazer uma revisão e mudar o que é preciso.

Conhecendo o Calendário Lunar de 2024, você pode combinar seus planos com as tendências de cada lunação. Isso pode ajudar a atingir suas metas.

Até terça-feira: Sol com Urano e Mercúrio com Plutão

Até terça-feira (12), dois aspectos bem legais, que estarão presentes no mapa da Lua Nova e, por isso, vão estar à disposição por um mês: Sol em sextil com Urano e Mercúrio em sextil com Plutão.

Como teremos o Sol conjunto a Netuno, é uma semana muito dada a golpes virtuais e armadilhas da inteligência artificial. Porém, Mercúrio com Plutão funciona como um guardião contra isso, por ser um aspecto que traz perspicácia e inteligência.

A partir de segunda-feira: Vênus em Peixes

Na segunda-feira (11), Vênus entra em Peixes, onde fica até meados de abril. Esse aspecto abre muita sensibilidade para arte e beleza nas relações, além de trazer um pouquinho mais de tolerância.

Para quem está só, pode haver um clima de magia, aquele de quando se conhece alguém com quem você tem uma conexão.

❤️ Essa é a Vênus das pessoas românticas. Ela fala em apreciar a beleza, descansar, curtir o pôr do sol. Aqui aumenta muito o lado poético, que já será bastante forte nesta lunação.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com