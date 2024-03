Dia da Mulher: Como cuidar a autoestima

Cuidar da autoestima é como cuidar do solo. Assim como um solo bem fértil depende do equilíbrio e manutenção de seus nutrientes, o mesmo acontece com a autoestima, que se baseia em três princípios fundamentais que devem estar em equilíbrio: amor-próprio, poder pessoal e alegria.

A qualidade de tudo em nossa vida está relacionada à autoestima. Duas pessoas podem passar exatamente pelas mesmas experiências, mas aquela que tiver melhor autoestima vivenciará as situações de maneira mais leve, produtiva e plena.

Cuidar dela representa um fator crucial para melhorar qualquer situação ou área da vida.

Por isso, a atenção constante aos três pilares fundamentais tem relação direta com uma autoestima fortalecida. Entenda melhor a seguir.

3 princípios para cuidar a autoestima

1. Amor-próprio

Nosso amor-próprio está relacionado à capacidade de autoaceitação, autoacolhimento e autoperdão. Quando temos amor-próprio em excesso, a tendência ao egocentrismo é forte.

Quando está em falta, por sua vez, conduz à falta de valorização e delicadeza com nós mesmos.

É preciso perceber se a maneira como nos cuidamos não está muito dura. Afinal, estamos sempre nos julgando, comparando e cobrando.

Para o que você mais olha: para as faltas e falhas — falta de amor-próprio — ou para as suas qualidades e tudo o que você é e já conquistou — amor-próprio em equilíbrio?

2. Poder pessoal

Já o nosso poder pessoal está relacionado à coragem, força de vontade e ao poder de realização e conquista. Em excesso, promove a rigidez, aridez, dureza, enquanto sua falta denota inércia, falta de iniciativa, força e ação.

É comum na nossa sociedade valorizar mais nossa capacidade de ação do que a capacidade de olhar para dentro.

Por isso, tendemos a exagerar o poder pessoal, e deixamos de lado o amor-próprio, considerando-o muitas vezes como uma fraqueza.

3. Alegria

Vale ressaltar que a maneira como manifestamos os três princípios-base da autoestima costuma ser reflexo dos modelos absorvidos em nossa infância, através dos referenciais paterno e materno.

Olhar com mais atenção e de forma neutra — sem julgamentos — sobre esse período da vida ajuda a compreender melhor nossos comportamentos, bem como falta e excessos em relação aos três pilares da autoestima.

A partir desta percepção, podemos trabalhar a harmonização das mesmas, seja utilizando ferramentas terapêuticas ou buscando auxílio de um terapeuta.

Ceci Akamatsu

Terapeuta Energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare.

