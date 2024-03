O que cada ano representa em nossa vida? Como enxergamos nosso ano e aproveitamos o máximo dele a nosso favor? Ao utilizar a Numerologia, podemos ver as previsões, cor e o óleo essencial de cada mulher em 2024.

Assim, nós, mulheres, podemos entender os nossos desafios e potenciais, e aproveitar nossos talentos da mehor forma possível.

Com base no Ano Pessoal em 2024 de cada uma de nós, vamos olhar para cada número e dar dicas de cores e aromas para você se harmonizar com base nas previsões para o seu ano.

Com isso, você saberá ao que recorrer quando precisar de ajuda e potencializar as oportunidades.

Uma dica de óleo essencial que vale para todas as mulheres, seja qual para o seu Ano Pessoal é LAVANDA. Além disso, a cor que ajuda todos os anos pessoais é a verde, que harmoniza e equilibra.

Mas se você quiser orientações específicas, que vão te ajudar pontualmente nas suas maiores dificuldades de 2024, siga a leitura.

Como descobrir o seu número do ano

A Numerologia 2024 traz um rico guia sobre o que é importante neste novo ciclo. Portanto, saber o seu Ano Pessoal ajuda você a entender o que é essencial, o que é potente e o que pode ser desafiante entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2024 na sua vida.

Por isso, para ver as previsões, cor e o óleo essencial de cada mulher em 2024, precisamos começar calculando o número do seu Ano Pessoal. É simples e gratuito:

Acesse aqui o seu Mapa do Ano 2024 Personare Clique em Faça seu Mapa – Amostra Grátis Digite seu nome como foi registrado na certidão de nascimento Por fim, esclha o ano 2024 para ser analisado Então, veja o resultado com o número do seu Ano Pessoal 2024

Agora que você sabe o número do seu ano, pode ver a seguir as dicas para conseguir conquistar tudo que você deseja neste ano com base nas Previsões e ajuda da cor e o óleo essencial de cada mulher em 2024.

ANO PESSOAL 1

Suas palavras-chaves neste ano: ousadia, coragem, ação, movimento, liberdade, independência, novos projetos, novas experiências, inovação, decisões importantes, desafios. Cores neste ano: vermelho, laranja e verde. Óleos essenciais para o Ano 1: vetiver, gerânio e laranja doce.

Como usar cada cor do Ano Pessoal 1

Laranja: faça uma água solarizada na cor laranja e tome 1 copo nos momentos que precisa tomar decisões importantes ou quando você quiser desenvolver algo inovador. Isso porque a cor laranja te trará força e garra para desenvolver o que é necessário. Pode repetir se precisar, sempre tomando 1 copo de água durante 15 a 30 dias. Vermelho: use nas roupas, acessórios e esmalte. E sabe aquele dia que você luta para sair da cama? Inicie o dia com uma meditação guiada ativando seu chakra básico com vermelho para te dar ânimo, energia e trazer movimento para o seu dia. Verde: pode ser usado nas meditações ou você pode usar uma peça de roupa verde em dias que sente que está mais cara emocionalmente, como nos períodos menstruais, ou até fazer água solarizada na cor verde para beber durante todo o seu ciclo menstrual.

Como usar cada óleo essencial no Ano Pessoal 1

Se você usar os óleos essenciais de vetiver, gerânio e laranja doce juntos, eles podem dar energia para enfrentar os desafios de seu Ano Pessoal 1. Então, faça ou peça a um aromaterapeuta para essa sinergia para você: em 30 ml de óleo vegetal de semente de uva misture 2 gotas de óleo essencial de vetiver, 1 de gota óleo essencial de gerânio e 2 gotas de óleo essencial de laranja doce. Você pode usar sempre após o banho como um hidratante cabo pela manhã. Outra forma é colocar 1 gota de cada um dos óleos em um algodão e usar no seu colar aromático ou difusor pessoal.

ANO PESSOAL 2

Suas palavras-chaves neste ano: paciência, troca, adaptação, diplomacia, parcerias e flexibilidade. Cores neste ano: laranja, rosa, verde e azul. Óleos essenciais para o Ano 2: limão, patchouly, capim-limão e manjerona.

Como usar cada cor do Ano Pessoal 2

Rosa: faça uma água solarizada na cor rosa e tome 1 copo para ajudar nas suas relações afetivas. Além disso, uma meditação na cor rosa, durante 15 dias, vai ajudar a lidar com as situações conflitantes dos seus relacionamentos e com a comunicação. Laranja, verde e azul: essas cores podem usar nas roupas, nos acessórios e no esmalte. Principalmente Verde e azul em momentos que se sente ansiosa, estressada, que precise de mais equilíbrio. Mas também podem ser usadas nas meditações guiadas e na água solarizada.

Como usar cada óleo essencial no Ano Pessoal 2

Os óleos essenciais de limão e patchouly podem ajudar a trabalhar a flexibilidade e a boa comunicação entre as pessoas e suas relações afetivas, profissionais e com amigos. Além disso, o patchouly ajuda a quebrar padrões de comportamento. Já o capim-limão é um óleo que trabalha nosso 5º chacra, o laríngeo, e junto com a cor azul ele pode ajudar quem não consegue falar “não” e ainda ajudar a se comunicar tranquilamente e sem agressividade. Como ele tem contraindicações, consulte sempre um aromaterapeuta. Se você está solteira ou com questões na sua relação afetiva, o Ano Pessoal 2 pode trazer carência. Para isso, use manjerona, que traz aconchego e acolhimento, além da sinergia de ylang ylang com laranja doce, para trabalhar sua autoconfiança e amor-próprio. Escolha um ou dois óleos indicados e coloque 1 gota de cada no colar aromático ou difusor pessoal. Ou então utilize um aromatizador de ambientes que tenha essa sinergia na composição.

ANO PESSOAL 3

Suas palavras-chaves neste ano: comunicação, foco, criatividade, novos talentos, sociabilidade, novos amigos e eventos sociais. Cores neste ano: amarelo, verde e azul. Óleos essenciais para o Ano 3: hortelã-pimenta, limão, vetiver, citronela e cardamomo.

Como usar cada cor do Ano Pessoal 3

Amarelo: faça uma água solarizada na cor amarela e tome 1 copo para ajudar a trazer foco, concentração e desenvolver sua criatividade. Pode ser usada diariamente. Azul ou verde: água solarizada na cor azul ou verde são indicadas caso você se sinta muito ansiosa e estressada com as tarefas do dia a dia. E abuse de roupas e acessórios nas três cores durante seu Ano 3.

Como usar cada óleo essencial no Ano Pessoal 3

Os óleos de hortelã-pimenta, limão, vetiver vão ajudar a ter foco e concentração e trazer clareza mental, quanto a citronela e cardamomo podem auxiliar com seus processos criativos. Por isso, escolha um óleo e coloque duas gotas em seu colar aromático ou difusor pessoal (artigo de como usar o colar aromático). Ou utilize um aromatizador de ambientes que tenham alguns dos óleos citados acima, consulte um aromaterapeuta para que ele te ajude.

ANO PESSOAL 4

Suas palavras-chaves neste ano: segurança, estabilidade, organização, planejamento, responsabilidades e trabalho. Cores neste ano: vermelho, laranja, verde. Óleos essenciais para o Ano 4: gerânio, vetiver, laranja doce, alecrim, hortelã-pimenta.

Como usar cada cor do Ano Pessoal 4

Verde: a sugestão é usar água solarizada na cor verde todos os dias. Vermelho: nos dias em que se sentir cansada e sem energia, opte pela água solarizada na cor vermelha ou laranja para dar um “up” para o seu dia. Além disso, a meditação guiada com a cor também é bem-vinda. De preferência, faça a meditação pela manhã.

Como usar cada óleo essencial no Ano Pessoal 4

Combine o óleo de laranja doce, que ajuda na organização das ideias e traz movimento para realizar, com um dos outros óleos para enfrentar os desafios do Ano 4. O óleo essencial de alecrim tem contraindicações consulte sempre um aromaterapeuta. Coloque duas gotas de cada um dos óleos em seu colar aromático ou difusor pessoal (artigo de como usar o colar aromático) ou faça um óleo de massagem. Por isso, faça ou peça a um aromaterapeuta para fazer essa sinergia para você: em 30ml de óleo vegetal de semente de uva, misture 2 gotas de óleo essencial de vetiver, 1 gota de óleo essencial de gerânio e 2 gotas de óleo essencial de laranja doce. Então, use sempre após o banho, pela manhã, como um hidratante corporal ou como sabonete líquido.

ANO PESSOAL 5

Suas palavras-chaves neste ano: versatilidade, mudança, transformação, impulsividade e sexualidade exacerbada. Cores neste ano: azul, verde e amarelo. Óleos essenciais para o Ano 5: lavanda, canela, vetiver, cedro e cítricos, como laranja doce ou tangerina.

Como usar cada cor do Ano Pessoal 5

Azul: comece seu dia com uma meditação guiada na cor azul para trazer equilíbrio para sua vida. Pode usar um óleo de limão siciliano para ajudar na concentração e iniciar o dia trazendo foco para suas atividades. Verde: para harmonia, equilíbrio e serenidade e ajudar na ansiedade, a cor verde é excelente. Amarelo: cor utilizada para aumentar o foco. Use e abuse nas roupas e acessórios.

Como usar cada óleo essencial no Ano Pessoal 5

Os óleos de lavanda, canela, vetiver, cedro e cítricos, assim como laranja doce ou tangerina, são ótimos para ajudar a enfrentar os desafios do Ano 5. Faça ou peça a um aromaterapeuta para fazer essa sinergia para você: em um frasco de 60ml de álcool de cereais, misture 12 gotas de óleo essencial de tangerina, 5 gotas de óleo essencial de cedro e 7 gotas do óleo essencial de lavanda. Então, use como aromatizador nos ambientes de 2 a 3 vezes ao dia. A canela ou o vetiver podem ser usados separados ou juntos, com 1 gota no colar aromático quando precisar de energia e motivação.

ANO PESSOAL 6

Suas palavras-chaves neste ano: afetividade, dedicação, segurança, olhar para a saúde física e emocional. Cores neste ano: rosa, violeta, verde e laranja. Óleos essenciais para o Ano 6: manjerona, limão, patchouly, bergamota e cacau absoluto.

Como usar cada cor do Ano Pessoal 6

Rosa: se precisar perdoar alguém neste ano, faça a meditação com rosa (a cor de 2024!) com o Ho’oponopono durante 21 dias. Se puder, use o óleo essencial de rosas. Violeta: na sequência, faça durante 1 semana o uso da água solarizada ou uma meditação guiada na cor violeta para transmutar tudo que quer deixar ir e fluir para uma vida nova. O violeta também pode ajudar nas compulsões alimentares. Verde e laranja: use essas duas cores no dia a dia em meditações guiadas, água solarizada e roupas e acessórios. O laranja vai te dar coragem para enfrentar os desafios. Enquanto o verde serve para harmonia, equilíbrio e serenidade, ajudando na ansiedade. Amarelo: auxilia no foco. Use também nas roupas e nos acessórios.

Como usar cada óleo essencial no Ano Pessoal 6

Os óleos de manjerona, limão, patchouly, bergamota e cacau absoluto podem te ajudar a passar com menos dificuldade pelos desafios do Ano 6. Faça um perfume terapêutico com esses óleos essenciais. Fale com um aromaterapeuta que pode confeccionar essa sinergia e te ajudar nesses processos.

ANO PESSOAL 7

Suas palavras-chaves neste ano: autoconhecimento, estudo, introspecção, seletivo, comunicação interna e despertar espiritual. Cores neste ano: violeta, amarelo e azul. Óleos essenciais para o Ano 7: lavanda, olíbano e tangerina.

Como usar cada cor do Ano Pessoal 7

Violeta: a cor violeta trabalha o 7º chakra e ajuda a despertar para nossa conexão com a espiritualidade e contribui para o trabalho de autoconhecimento. Além disso, pratique uma meditação guiada com essa cor. Amarelo: a cor nos ajuda no foco para o estudo. Use a água solarizada na cor amarela. Azul: sempre que se sentir ansiosa e estressada, faça respirações durante 2 minutos. Inspirando a cor azul, e na expiração libere tudo que está te deixando fora do seu eixo.

Como usar cada óleo essencial no Ano Pessoal 7

Os óleos de lavanda, olíbano e tangerina podem te ajudar a vencer os desafios do Ano 7. Sugiro que você use essa sinergia dos óleos para fortalecer sua conexão consigo mesmo e com o divino, trazendo segurança e equilíbrio no dia a dia. Use também na casa, em difusores elétricos ou ultrassônicos.

ANO PESSOAL 8

Suas palavras-chaves neste ano: segurança, poder pessoal, planejamento, objetividade e reconhecimento. Cores neste ano: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Óleos essenciais para o Ano 8: gerânio, vetiver, laranja doce e lavanda.

Como usar cada cor do Ano Pessoal 8

Vermelho, laranja e amarelo: as cores quentes vão te trazer força e coragem para planejar e realizar. Use água solarizada em qualquer uma das cores. Verde e azul: faça meditações com as cores verde e azul mais óleo essencial de lavanda pelo menos uma vez na semana, de preferência antes de dormir.

Como usar cada óleo essencial no Ano Pessoal 8

Os óleos essenciais de gerânio, vetiver, laranja doce e lavanda podem ajudar e muito a vencer os desafios do Ano 8. Combine a laranja doce com gerânio ou vetiver e use em um colar aromático pelo menos uma vez na semana. O 8 é um número que tem muita energia, por isso, combinar a lavanda com a laranja doce pode te ajudar a relaxar um pouco no final do dia em um escalda-pés. Ou use um sabonete líquido com essa sinergia num banho relaxante.

ANO PESSOAL 9

Suas palavras-chaves neste ano: desapego, limpeza, altruísmo, transição, desprendimento, humanitário. Cores neste ano: verde, azul e violeta. Óleos essenciais para o Ano 9: cipreste e cedro.

Como usar cada cor do Ano Pessoal 9

Violeta: essa cor vai transformar e transmutar tudo que precisa ir embora nesse ano. Faça meditações na cor violeta. Azul e verde: cores para trazer equilíbrio nas mudanças e limpezas que esse ano traz para a sua vida. Abuse delas nas roupas e acessórios nas cores.

Como usar cada óleo essencial no Ano Pessoal 9

Os óleos essenciais de cipreste e cedro podem ajudar e muito a vencer os desafios do Ano 9. Quando sentir que está difícil deixar fluir, use 2 gotas do óleo de cipreste no colar aromático, podendo combinar com um cítrico, como a laranja ou tangerina, que fica um aroma incrível. Cedro e lavanda, juntos ou separados, ajudam a equilibrar e trazer entendimento das situações que te trazem insegurança, também ajudam a deixar ir embora, desapegar e agir sem medo de ser feliz.

Dicas finais da Numerologia para Mulher

Para utilizar os óleos essenciais, consulte sempre um profissional de aromaterapia que pode ajudar e te auxiliar no uso, pois alguns óleos tem contraindicações e podem ser substituídos por outros.

Faça um caderno de anotações das suas emoções para você mesma. Existem versões pré-prontas à venda, mas você pode criar o seu próprio.

Anote inclusive as sensações que tiveram com os núcleos e os aromas utilizados conforme as indicações para o seu Ano Pessoal.

É um trabalho interessante e muito produtivo de autoconhecimento.

Se tiver alguma dúvida, me chama que te ajudo.

