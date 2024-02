Signos e Carreira: qual é o seu caminho profissional segundo os Astros

Qual é o ápice para você, em termos de caminho profissional? Na Astrologia, o Meio do Céu representa o ligar onde você quer chegar na vida. Por isso, quando falamos em Signos e Carreira, esse é um dos posicionamentos astrológicos fundamentais.

O Meio do Céu é o signo que está na cúspide da Casa 10, ou seja, na linha de início desta casa, no seu Mapa Astral.

Dependendo do signo que está na sua Casa 10, você pode descobrir onde quer chegar na vida, o lugar mais alto que objetiva e os potenciais que têm para chegar lá.

O caminho profissional segundo os Astros

O Meio do Céu oferece insights sobre sua posição social e como você almeja ser percebido pelas pessoas ao seu redor, ou como de fato é reconhecido.

Além disso, esse signo fornece orientações sobre o tipo de trabalho e a natureza do esforço profissional mais adequados para você.

Contrariando a interpretação comum, o signo do Meio do Céu não determina a profissão exata, mas sim a maneira como você deve abordar sua carreira ou vocação profissional.

Vale lembrar que existem outros pontos do seu Mapa Astral que são importantes para entender o seu caminho profissional:

O Sol representa sua vocação. A Casa 2 mostra sua capacidade de ganhar dinheiro e ter prosperidade. A Casa 6 mostra como você trata seu trabalho e vive sua rotina.

Vale a pena mergulhar nesses aspectos todos do seu Mapa para entender melhor o seu caminho profissional e o que te faz feliz. Se precisar de ajuda ou sentir que precisa ir mais fundo, conheça aqui o curso Propósito de vida e Mapa Astral.

Signos e Carreira

O signo do Meio do Céu não diz necessariamente o que você vai fazer profissionalmente e qual carreira exatamente seguir, mas, sim, como você fará aquilo que deseja seguir como profissão. Por isso, estamos falando de caminho profissional.

Então, primeiro, descubra o signo da sua Casa 10 e então veja a seguir a relação entre os Signos e Carreira.

Para saber o seu, clique aqui no Mapa Astral grátis Personare. Inclua seus dados. Então, no lado esquerdo do seu Mapa, no seu Perfil Astrológico, veja qual é o seu signo no Meio do Céu.

Então, agora que você já sabe o signo da que você tem na Casa 10 do Mapa Astral, veja a seguir uma análise dos Signos e Carreira.

Áries:

Indica uma trajetória de determinação e trabalho árduo em busca dos objetivos, adequado para carreiras que exigem energia física, espírito competitivo, gosto pelo risco e inovação.

Touro:

Sugere uma busca por segurança e prestígio através do trabalho, com tendência para liderança empresarial e áreas relacionadas à economia, finanças, estética e prazeres sensoriais.

Gêmeos:

Revela adaptabilidade e múltiplos interesses, favorecendo profissões em comunicação, comércio, educação e atividades intelectuais.

Câncer:

Aponta para um enfoque em profissões de cuidado, assistência social, saúde, além de campos que exigem sensibilidade artística.

Leão:

Destaca a necessidade de liderança, ensino e profissões que valorizem o prestígio, a criatividade e a expressão pessoal.

Virgem:

Enfatiza o serviço, a atenção aos detalhes e as habilidades práticas, adequado para áreas que demandam precisão, análise e técnicas manuais.

Libra:

Ressalta a busca por equilíbrio, justiça e harmonia, sugerindo carreiras na área jurídica, diplomática, artística e de entretenimento.

Escorpião:

Sugere dedicação e profundidade, adequado para carreiras que exploram o desconhecido, a transformação e a cura.

Sagitário:

Inspira grandes objetivos e exploração, favorecendo carreiras educacionais, filosóficas, jurídicas ou no exterior.

Capricórnio:

Indica ambição e responsabilidade, apontando para carreiras que requerem liderança, estruturação e seriedade.

Aquário:

Reflete um senso humanitário e inovador, adequado para trabalhos em grandes organizações, relações públicas e áreas tecnológicas.

Peixes:

Revela uma natureza intuitiva e compassiva, favorecendo atividades relacionadas à arte, cuidado social e práticas de medicina alternativa.

Curtiu?

Essa visão mais madura e detalhada do Meio do Céu enfatiza a importância desse ponto astrológico como um guia para compreender a direção e o propósito de sua jornada pessoal e profissional.

Mas não esqueça que você tem um Mapa Astral único e completo e, para se conhecer melhor, deve ser analisado de forma conjunta.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br