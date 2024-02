Rituais para atrair sorte no Ano do Dragão

Comemorar o início de um ciclo é um assunto sério na cultura chinesa. O Ano Novo Chinês é uma oportunidade para atrair prosperidade e afastar o azar. Mesmo que você não tenha o hábito de celebrar a data, também pode aproveitar as energias do momento e adotar práticas para atrair sorte em 2024.

No dia 4 de fevereiro de 2024, inicia-se o Ano Solar Chinês, usado no Feng Shui Tradicional e na Astrologia dos Quatro Pilares do Destino. Então, no 10 de fevereiro, tem início o Ano Lunar Chinês, usado tradicionalmente na agricultura e nos festejos populares de Ano Novo.

O ano de 2024, para os chineses, é regido pelo Dragão de Madeira Yang. Dos doze animais do zodíaco chinês, onze são animais naturais, e apenas o Dragão é um animal mítico.

Ao contrário das crenças ocidentais em que é considerado perigoso e malévolo, na China o dragão é o ser mais benéfico de todos. Cabe a ele a função de trazer as pérolas de bênçãos do Céu para os humanos.

Neste artigo, quero compartilhar algumas práticas para atrair sorte em 2024, com base no Feng Shui e nas tradições chinesas, que você pode fazer na sua casa. Estas ações podem ser usadas no Ano Novo Solar ou Lunar — você pode escolher.

Significado do Ano do Dragão

Dentro do ciclo de 12 animais que compõem o zodíaco chinês, o Dragão ocupa uma posição única de honra e respeito. Trata-se de uma criatura mítica que é símbolo de poder e autoridade.

Por ser o mensageiro celestial, podemos direcionar a ele todos os nossos pedidos, sejam de saúde, prosperidade, harmonia familiar e o que mais desejarmos.

Os anos de Madeira Yang representam o início de novos ciclos. A Árvore (elemento Madeira) está associada à expansão, ao renascimento e ao momento em que saímos da escuridão do inverno para a luz da primavera (no hemisfério norte).

Para o Feng Shui, 2024 é o início de um grande ciclo de 20 anos. Neste ano, as energias de todos os imóveis do planeta estão passando por uma grande mudança. É um momento importante de nos adaptarmos a novos padrões, estando abertos para essas mudanças, tanto as desejadas quanto as necessárias.

Poder contar com as bênçãos do Dragão neste momento torna tudo mais fácil! Vejamos, então, como podemos nos sintonizar com essa poderosa energia.

Antes de pedir, limpar!

O primeiro passo de toda prática para atrair a boa sorte é se livrar do que te prende aos velhos padrões, de tudo que pesa e impede as bênçãos de te alcançarem.

Então, vamos à primeira etapa, que deve ser feita na véspera do Ano Novo ou até dois dias antes, faça uma boa faxina na sua casa. Complemente essa faxina com uma limpeza energética.

Passo a passo da limpeza energética na sua casa e em você:

Na hora de passar o pano no chão e nos móveis, ao invés dos produtos de limpeza industrializados, utilize uma limpeza natural, que também é vibracional. Em um balde com água, coloque meio copo de vinagre de álcool e uma colher de sopa de bicarbonato. Aproveite para adicionar três ou quatro gotas de um óleo essencial de sua preferência. Veja aqui alguns óleos essenciais e suas aplicações. Use esta solução para finalizar a faxina e, ao mesmo tempo, em que passa o pano, vá mentalizando que qualquer acúmulo energético nocivo está sendo removido e dissolvido. Ao finalizar a limpeza da casa, tome você também um banho energético. Depois do seu banho de higiene normal, encha um pote de mais ou menos 2 litros com a água do chuveiro. Coloque nele um punhado de sal grosso e mexa um pouco para dissolver. Então, você pode jogar desde o topo da cabeça, ou se preferir, somente a partir do pescoço. Enxágue a água salgada do corpo, e em seguida encha novamente o pote com água. Só que dessa vez, pingue duas ou três gotas de algum óleo essencial na água. Faça esse segundo banho a partir da cabeça.

Atenção

Este segundo banho é essencial! Não tome apenas o banho de sal grosso, pois esvazia seu campo energético, e te deixa vulnerável à entrada de qualquer tipo de energia. O banho com óleo essencial sela e reenergiza seu campo de energia.

Se já tiver o costume, pode trocar o banho com óleos essenciais por algum banho de ervas.

Ritual para atrair prosperidade

No dia do Ano Novo (o4 ou 10 de fevereiro), você e sua casa já estarão energeticamente limpos e fortalecidos, podendo então realizar as práticas para atrair coisas boas para sua vida!

O ritual de reprogramação das energias deve ser realizado com muito cuidado e carinho. Siga o passo a passo:

Peça a cada membro da família que escreva seus desejos para 2024 em uma folha de papel. Então, acenda um incenso com o aroma de sua preferência ou uma vela e circule pelos cômodos; Leia e visualize os pedidos de cada morador enquanto percorre todos os ambientes da casa. Se quiser, agora, coloque para tocar uma música tranquila e inspiradora. Após o ritual, guarde o papel em um lugar especial e releia ao longo do ano para reforçar as intenções. Se você gostar da imagem do Dragão, pode comprar uma escultura representando um Dragão Chinês, e colocar o papel com os desejos sob seus pés.

Esses procedimentos de limpeza e reprogramação energética são ideais para o Ano Novo, mas podem ser usados em qualquer época.

Principalmente se você está se mudando para um novo imóvel ou sempre que você sentir a necessidade de renovar a vida e a relação com o lugar em que vive.

Decoração e Símbolos de Sorte

As Estrelas Anuais do Feng Shui nos ensinam que qualidade de energia encontramos em cada setor de nossa casa, a cada ano. Saiba aqui quais as melhores direções para ativar a prosperidade na sua casa em 2024.

Ainda segundo o Feng Shui, a energia do Dragão chega até as casas a partir da direção Sudeste. Mais especificamente, do cantinho do Sudeste mais próximo do Leste. Você pode usar as instruções contidas neste e-book gratuito para encontrar a direção Sudeste da sua casa.

Neste local, posicione a imagem de um Dragão Chinês dourado olhando para fora, recebendo essa energia que entra. Com isso, você protege essa direção e evita a entrada de energias agressivas, prejudiciais.

Você pode colocar junto ao dragão uma moeda ou nota de dinheiro, nutrindo o potencial para a prosperidade.

Mantenha a vibração sempre elevada

Assim como cuidamos da limpeza do nosso corpo físico e da nossa casa diariamente, nosso corpo sutil e o ambiente de nossa casa também precisam de cuidados para se manterem energeticamente limpos.

Procure cultivar o hábito de tomar banhos energéticos semanais com óleos essenciais ou chás de ervas. Para sua casa, você pode usar um incenso natural ou um defumador de ervas em bastão, percorrendo toda a casa.

Escolha o melhor dia da semana conforme sua rotina, e busque realizar a limpeza energética sempre no mesmo dia. São pequenos cuidados, que trazem grandes benefícios!

