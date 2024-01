Roda da Fortuna: Transformações e Previsões do Tarot para Fevereiro 2024

Com o Carnaval batendo à nossa porta, as previsões do Tarot para fevereiro de 2024 são claras: não se pode controlar tudo. Afinal, o Tarot do mês é o Arcano X, a Roda da Fortuna.

Então, deixa a gira girar. A vida é dinâmica, estável em sua instabilidade, permanentemente mutável, previsivelmente surpreendente. Não há como pará-la. Cabe a nós vivê-la.

É muita ingenuidade e pretensão acharmos que podemos mudar tudo a partir da nossa vontade. Viver é querer, buscar e realizar; ao mesmo tempo, é perder e se frustrar. Viver é tudo isso ao mesmo tempo e alternado.

A seguir, você confere as previsões do Tarot para fevereiro de 2024 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Mas, se quiser complementar estas previsões com tendências pessoais, faça aqui o Tarot Mensal.

A Roda da Fortuna: simbolismos do Tarot de fevereiro

A Roda da Fortuna representa o fluxo da vida em constante movimento. Nessa ciranda, quem estava embaixo sobe, fazendo cair quem estava no alto. A roda tira tudo do lugar e reposiciona as coisas em novas configurações. É essa a energia de fevereiro de 2024.

Se há males, eles vêm para o bem. É isso o que aponta o contexto e o posicionamento da Roda da Fortuna no conjunto dos Arcanos do Ano no Tarot. Provavelmente, o saldo das perdas e dos ganhos, dos altos e dos baixos, será positivo no fim.

No campo pessoal, a vida tende a seguir agitada para a maioria das pessoas. Se acontece alguma perda, logo em seguida vem um ganho. Como vimos, o fluxo da vida é imparável, não temos como mudá-lo, mas podemos seguir na sua direção e aproveitá-lo ao máximo.

É tempo de mudar

Se há perda, aproveite para se desfazer do que não serve mais. Seja jogando fora coisas velhas, seja se livrando de velhos hábitos, ou colocando um ponto final no que não te faz chegar a lugar algum.

Se há ganho, abra-se à vida, aceite, mergulhe de cabeça e dê o seu melhor, multiplicando todos esses benefícios. Faça o que puder, mas acima de tudo faça. Porque se colocar de forma passiva nesse processo fará com que as correntes te levem para onde não deseja.

Aquele que se adapta, sem lutar contra o fluxo da vida, usando a sua direção e a instabilidade a seu favor, é quem tem sucesso. Lutar contra o fluxo é remar contra a maré. Como disse o biólogo e antropólogo inglês Herbert Spencer, “sobrevive o mais adaptado”.

É tempo de mudar. Então, mude!

Os principais temas de fevereiro, segundo o Tarot

Durante o próximo mês testemunharemos grandes reviravoltas. Acontecimentos inesperados podem agitar a população, gerando instabilidade e comoção.

Isso inclui desde escândalos vergonhosos envolvendo figuras públicas, até surpresas agradáveis e boas para todos. Instabilidade e mudanças repentinas são o tom das previsões do Tarot para fevereiro de 2024.

O girar da Roda da Fortuna produz altos e baixos, num movimento incessante. Seu turbilhão engole todos nós. O fim da história pode não ser o que a gente espera, pois tudo pode acontecer.

Segundo o Tarot, fevereiro de 2024 pode ser um mês repleto de agitações políticas que mexem com a opinião pública. Pode haver alguma instabilidade econômica temporária. Além disso, há risco de acidentes ou catástrofes naturais.

Seja como for, esses acontecimentos tendem a mudar o rumo de eventos e agendas. O que estava parado passará a andar com força.

Amor

Confira a seguir as previsões do Tarot para o amor em fevereiro de 2024, conforme o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Adicionalmente, se quiser se aprofundar no tema, confira aqui o significado das cartas de Tarot no amor.

Se você busca uma relação

Para as pessoas que estão solteiras, temos dois cenários em fevereiro de 2024, mês marcado pelo Carnaval:

O surgimento de muita gente para relações sem compromisso e rápidas, boas e ruins. A tendência é de que não durem muito. O aparecimento de alguém de forma totalmente inesperada e o início de uma relação que pode mudar a sua vida. Se essa relação vai durar ou não, dependerá de vários fatores que são particulares à vida de cada pessoa.

Se você já está numa relação

Quem está em uma relação pode sentir certa instabilidade. Haverá momentos alternados: ora você deseja a relação, ora quer distância; ora ela te traz satisfação, ora desânimo.

Pequenas crises podem tanto fortalecer a relação como fragilizá-la ainda mais. O momento exige sabedoria, paciência, flexibilidade e diálogo. Não há bem que dure, nem mal que perdure.

Dinheiro

Ganhos e perdas. A Roda da Fortuna é o símbolo tanto da sorte quanto do azar. Em tempos de instabilidade, é preciso ter cautela e atenção em relação a gastos. Afinal, a imprevisibilidade pede prudência e segurança. Se puder, deixe sempre uma reserva.

Quando quiser muito adquirir algo, não haja por impulso e espere para ver se o que quer é realmente útil, e não uma vontade passageira. Pode ser que o que você adquira ou realize perca a importância logo adiante. Guarde o que ganhar para ter quando tiver de gastar.

Trabalho

Veja abaixo as previsões do Tarot para o trabalho em fevereiro de 2024, conforme o seu perfil. Se você precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida, experimente o Tarot Direto.

Se você está à procura de trabalho: o momento é bastante auspicioso. E isso vale tanto para quem está sem emprego quanto para quem está infeliz no atual. Uma oportunidade boa pode surgir inesperadamente. Se você já está trabalhando: o período pode ser de mudanças. Seja na organização e na estrutura do seu local de trabalho, seja saindo de onde está para uma nova oportunidade. Será preciso ter paciência e foco para lidar com a alternância abrupta de cenários.

Saúde

A agitação deste período pode alimentar nossas ansiedades, acendendo o alerta na nossa saúde mental. Portanto, é importante cuidar da mente e do coração.

Podem acontecer problemas inesperados de saúde, porém é provável que sejam de curta duração. Também é prudente ter atenção a acidentes, já que os imprevistos são a tônica de fevereiro de 2024, segundo o Tarot.

Espiritualidade

A Roda da Fortuna simboliza tanto a sorte quanto o azar, e a sua alternância. Desta forma, é hora de pedir às divindades a sorte! Vamos ao passo a passo:

Vá até um lago ou fonte (se puder levar consigo um trevo-de-quatro-folhas, tanto melhor!); Fique de costas para a água, segurando uma ou mais moedas; Com a(s) moeda(s) nas mãos, faça os seus pedidos; Depois, jogue a(s) moeda(s) para trás, por cima do ombro, em direção à água.

