Prazer e lazer são componentes essenciais de uma vida equilibrada, e ter hobbies pode contribuir para um senso de propósito e paixão, ou simplesmente nos fornecer algumas ferramentas para nos ajudar a relaxar. Mas com tantas atividades para escolher, a Astrologia pode ajudar, fornecendo algumas dicas sobre o melhor hobby para cada signo do zodíaco.

Mas lembre-se, para encontrar o hobby mais alinhado ao seu Mapa Astral, você não deve olhar apenas para o seu signo solar (que é o que você normalmente usaria para ler seu horóscopo).

A Casa 5 do seu Mapa está ligada à diversão, criatividade e prazer, e o signo que você tem nesta casa pode apontar para atividades pelas quais gravitamos naturalmente ou para as quais temos uma afinidade ou talento natural.

Então, descubra o signo da sua Casa 5

Acesse seu Mapa Astral grátis do Personare aqui. Inclua seus dados de nascimento, caso você ainda não tenha cadastro. Veja no seu Perfil Astrológico, na esquerda, escolha a opção Casas astrológicas. Então, veja qual signo aparece ao lado da Casa 5 No exemplo abaixo, perceba que a pessoa tem Virgem na Casa 5.

Agora que você já sabe o signo da sua Casa 5, aqui estão algumas sugestões do melhor hobby para cada signo do zodíaco.

Áries na Casa 5

Pessoas com Áries na Casa 5 costumam ser divertidas e impulsivas, precisando se sentir livres para sentir prazer. Elas são líderes naturais e se abrem facilmente para novos desafios e competições. Portanto, atividades competitivas, como esportes individuais ou liderança de grupos, podem ser ideais para elas.

Touro na Casa 5

Touro na Casa 5 valoriza a resistência física e a capacidade de carregar pesos. Esportes que exigem força e resistência são ótimas escolhas, assim como atividades que envolvem cuidar e nutrir, como jardinagem ou culinária.

Gêmeos na Casa 5

Pessoas com Gêmeos na Casa 5 são mentais e racionais, então atividades intelectuais como xadrez, debates ou até mesmo aulas de línguas podem ser muito prazerosas. Também podem se divertir em esportes que envolvem estratégia, como tênis ou sinuca.

Câncer na Casa 5

Câncer na Casa 5 está intimamente ligado à emoção e à criatividade. Música, pintura e outras formas de expressão artística são opções excelentes. Além disso, essas pessoas tendem a valorizar profundamente a família e o apoio emocional, então participar de grupos ou equipes que se tornem como uma família pode ser uma escolha agradável.

Leão na Casa 5

Leão na Casa 5 adora ser o centro das atenções. Atividades que envolvam drama, como atuação ou teatro, podem ser uma escolha perfeita. Além disso, eles gostam de competir e receber elogios, então esportes que permitam brilhar, como dança ou patinação artística, podem ser muito gratificantes.

Virgem na Casa 5

Pessoas com Virgem na Casa 5 são detalhistas e exigentes consigo mesmas. Elas podem encontrar prazer em projetos precisos e organizados, como artesanato ou design de interiores. Além disso, sua disciplina as torna ótimas em esportes que envolvem regras e estratégia, como golfe ou tênis.

Libra na Casa 5

Libra na Casa 5 valoriza a comunicação e a interação social. Participar de grupos de debate, clubes de leitura ou jogos de equipe pode ser muito satisfatório. Eles também são elegantes e refinados, então esportes como tênis ou vôlei, que exigem graça e coordenação, podem ser escolhas ideais.

Escorpião na Casa 5

Escorpião na Casa 5 encontra prazer em atividades intensas e apaixonadas. Esportes de alta energia, como escalada ou artes marciais, podem ser emocionantes. Além disso, essas pessoas são protetoras e possessivas, então envolver-se profundamente em esportes ou hobbies pode ser uma maneira de canalizar essa intensidade.

Sagitário na Casa 5

Sagitário na Casa 5 anseia por aventura e liberdade. Atividades ao ar livre, como trilhas ou esportes radicais, são opções ideais. Eles são otimistas e generosos, então também podem gostar de participar de grupos de voluntariado ou clubes sociais.

Capricórnio na Casa 5

Capricórnio na Casa 5 valoriza a disciplina e a resiliência. Esportes que exigem perseverança e superação de limites, como corrida de longa distância ou escalada em rocha, podem ser muito satisfatórios. Eles também podem encontrar prazer em hobbies que envolvam organização e planejamento.

Aquário na Casa 5

Aquário na Casa 5 é conhecido por sua criatividade e individualidade. Eles não gostam de seguir regras, então atividades não convencionais, como esportes radicais ou hobbies inovadores, podem ser excelentes escolhas. Além disso, eles respeitam a liberdade dos outros, então participar de grupos sociais ou clubes que promovam a diversidade pode ser muito gratificante.

Peixes na Casa 5

Pessoas com Peixes na Casa 5 são românticas e sensíveis. Atividades artísticas, como música ou pintura, podem ser uma maneira maravilhosa de expressar sua criatividade. No entanto, eles devem ter cuidado para não idealizar demais seus hobbies ou projetar suas expectativas em relacionamentos, seja com seus filhos ou parceiros românticos.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Kannenberg

vanessa@personare.com.br