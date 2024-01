2024: Grandes transformações serão lideradas por Júpiter, Saturno e Plutão

Todo início de ano, crescem as expectativas e incertezas em relação ao que o futuro reserva. Segundo a Astrologia, 2024 deve ser um ano de grandes e importantes transformações. Quem mostra isso são os planetas Júpiter, Saturno e Plutão.

Não tem a ver com “planeta regente do ano“, que é um mito. Na verdade, os trânsitos desses astros pelo zodíaco é que apontam para as mudanças e temas-chave do ano: prosperidade, saúde mental e modernização. É isso que te explicamos a seguir.

A compreensão desses trânsitos astrológicos pode nos ajudar a navegar pelas complexidades do ano à medida que enfrentamos desafios e abraçamos oportunidades em busca de um futuro melhor.

Mas lembre-se que cada signo vai ser impactado de forma diferente. Por isso, o jeito mais fácil e eficiente de acompanhar as transformações na sua vida é no Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral.

Júpiter em 2024

Júpiter em Touro: Prosperidade em Foco

Desde 16 de maio de 2023, Júpiter está em Touro, um signo associado à estabilidade material e segurança financeira. Este trânsito durará até 25 de maio de 2024, promovendo uma busca por prosperidade, construção de riqueza e estabilidade financeira.

Por isso, é um período propício para investir em ativos, propriedades e desenvolver fontes de renda estáveis.

Júpiter em Gêmeos: Novos Desafios de Comunicação

No dia 25 de maio de 2024, Júpiter mudará para Gêmeos. Isso trará novos desafios e oportunidades, mas agora mais relacionados à comunicação e à diversificação. O foco na estabilidade financeira dará lugar a um período de crescimento impulsionado pela troca de ideias e expansão intelectual.

Plutão em 2024

Plutão em Aquário: Era de Modernização

Planeta das transformações profundas, Plutão começou a mudar para Aquário ainda em 2023, onde permanecerá pelos próximos 20 anos. Começamos o ano com o astro em Capricórnio.

Mas no dia 20 de janeiro ele passa mais um tempo em Aquário, iniciando uma era de modernização intensa, impulsionada por avanços tecnológicos, inteligência artificial e progressos científicos e sociais.

Plutão em Capricórnio: Mudanças Progressivas

No dia 01 de setembro, Plutão voltará a Capricórnio pela última vez. Esse breve retorno, que vai somente até 19 de novembro, traz a possibilidade de crises do passado ressurgirem, oferecendo a chance de obter novos entendimentos.

Além de restrições à regulamentação de inovações, como a inteligência artificial, e gerar medo em relação ao desconhecido. Finalmente, a partir de novembro, Plutão volta para Aquário para ficar por 20 anos, consolidando uma era de transformação e avanço.

Saturno em 2024

Saturno em Peixes: Saúde Mental em Destaque

Associado a desafios e restrições, Saturno está em Peixes desde 2023 e permanecerá até 25 de maio de 2025. Em 2024, as questões internas e a saúde mental se tornarão foco central.

Com Peixes sendo um signo relacionado às emoções e espiritualidade, é provável que as questões emocionais, como depressão e ansiedade, ganhem destaque. É um ano para abraçar a sensibilidade e trabalhar na cura emocional.

Saturno em Peixes também incentivará a compaixão e a participação em ações altruístas. Portanto, em 2024, podemos esperar um aumento no apoio a causas humanitárias, refletindo a necessidade de construir um mundo mais compassivo e sensível.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com