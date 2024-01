Previsões para o Mundo em 2024: guerras, desastres e comunicação

As previsões para o Mundo em 2024 apontam que 2024 deve ser um ano desafiador, com preocupações em relação a conflitos globais, autoritarismo e crises climáticas. No entanto, a Astrologia aponta que também podemos ter maior conscientização global, mudanças na estrutura de poder e reflexão sobre questões econômicas e solidariedade.

O ano também deve ser marcado por manifestações e protestos, refletindo a insatisfação das pessoas com questões práticas e sociais. É um período em que é fundamental manter-se informado e engajado nas questões que afetam nosso mundo.

A seguir, te contamos quais os principais trânsitos e momentos do ano para ficarmos de olho. Se você quiser ver as previsões da Astrologia para 2024 completas, clique aqui.

Previsões para o Mundo em 2024

Eclipses e potenciais conflitos

Um evento astrológico que merece destaque é o eclipse previsto para o dia 2 de outubro. Caracterizado por uma configuração planetária intensa que envolve o Sol, a Lua e Mercúrio em quadratura com Marte.

Essa combinação sugere um ambiente extremamente agressivo e propenso à violência, sendo uma continuação do padrão que devemos ter no eclipse anterior, em setembro. Veja aqui a data de todos os eclipses de 2024.

O eclipse solar de 2 de outubro é considerado um “eclipse agressivo” e há a possibilidade de que ele desencadeie ou intensifique conflitos e guerras. Principalmente a partir de setembro.

Nesse sentido, pode resultar em consequências devastadoras para as populações envolvidas em áreas de tensão geopolítica.

Marte retrógrado, manifestações e violência

Além disso, o final do ano trará desafios adicionais, com Marte retrógrado em Leão a partir de 6 de dezembro, e se opondo a Plutão de 25 de dezembro até a primeira semana de 2024.

Essa oposição astrologicamente carregada sugere manifestações de poder e autoritarismo. Isso aumenta as preocupações sobre possíveis ofensivas, situações críticas, acidentes, desastres naturais, aumento da violência e ameaças terroristas.

Infelizmente, isso não promete um período de festividades pacíficas no mundo, tornando crucial a prudência durante as celebrações de Ano Novo de 2023 para 2024.

Além disso, a insatisfação e a crítica podem ser mais intensas no segundo semestre, impulsionadas pelos eclipses de setembro e outubro.

O aumento de protestos em todo o mundo provavelmente se concentrará em questões como salários baixos, escassez de alimentos e problemas que afetam diretamente a vida cotidiana das pessoas.

Júpiter em Gêmeos e a comunicação

A entrada de Júpiter em Gêmeos indica uma ênfase crescente na comunicação. Isso porque as Previsões para o Mundo em 2024 indicam que a mídia e o jornalismo desempenharão papéis ainda mais importantes na conscientização global.

Se esse poder for utilizado de maneira eficaz, pode levar a uma maior exposição das questões sociais e das vulnerabilidades das camadas mais desfavorecidas. Especialmente quando Júpiter estiver em quadratura com Saturno em Peixes a partir de agosto.

No entanto, é importante notar que esse trânsito também pode dar origem ao excesso de fofocas e à superficialidade nas redes sociais, com uma ênfase nas tendências passageiras e nos filtros.

Plutão em Aquário e a conscientização coletiva

A entrada de Plutão em Aquário marca o início de uma era em que a humanidade será desafiada a priorizar o bem coletivo e a compreender a interconexão de todas as coisas.

Isso representa uma oportunidade para superar o individualismo excessivo e adotar uma abordagem mais voltada para a comunidade e a sociedade como um todo.

Esse movimento se opõe naturalmente à energia de Plutão em Leão, historicamente associada a regimes autoritários e ao domínio de poucos sobre muitos.

Agora, aqueles que se sentem oprimidos estão mais propensos a se rebelar. Isso pode resultar em mudanças significativas na estrutura de poder, tanto a nível nacional quanto internacional.

Assim como a passagem de Plutão em Capricórnio (2008-2023) trouxe uma maior conscientização ambiental, Plutão em Aquário (2024-2044) destacará provavelmente a importância de ações voltadas para o bem-estar global, enfatizando o poder do coletivo sobre o indivíduo.

Júpiter em Touro, Saturno e Netuno em Peixes e a solidariedade

A presença de Júpiter em Touro, até 25 de maio de 2024, juntamente com Saturno e Netuno em Peixes ao longo do ano, sugere um momento de reflexão sobre questões econômicas e solidariedade.

Esta é uma oportunidade prática para considerar como podemos ajudar aqueles em situações vulneráveis, reconhecendo que o progresso de uma sociedade depende do bem-estar de todos.

Plutão em Aquário, ao longo dos próximos 20 anos, também nos ensinará lições importantes sobre privilégio e a necessidade de mudanças, que nem sempre serão fáceis.

Eclipse em Peixes e desastres climáticos

O eclipse em Peixes em setembro pode indicar eventos climáticos extremos, como inundações e chuvas intensas, aumentando o risco de doenças e epidemias.

Dado que Peixes está associado à água e a questões marítimas, este período será crítico para a avaliação das mudanças climáticas e dos desafios relacionados a questões marítimas e transbordamentos.

