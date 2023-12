5 rituais para atrair prosperidade em 2024

Os rituais para atrair prosperidade representam uma oportunidade para sintonizar-se com a energia abundante do universo. Mas não existe mágica. Um banho de ervas ou soprar canela não vai te tornar uma pessoa rica do dia para a noite. É preciso ter intenção.

Mesmo com práticas simples, se forem bem intencionadas, é possível abrir canais para receber essa energia transformadora em 2024!

Ou seja, não adiante apenas seguir um passo a passo. Mas se você intencionar aliar o ritual com suas intenções, pensamentos e, principalmente, ações, os rituais são capazes de te conduzir para a frequência da prosperidade.

Lembre-se: Prosperidade vai além de uma conta bancária recheada. Mas também abraça a plenitude emocional, a satisfação mental, o contentamento espiritual e a realização nos relacionamentos e na carreira.

Portanto, os rituais aqui propostos visam não só à conquista de recursos materiais, mas à busca por uma vida equilibrada em todos os aspectos. Aproveite e veja aqui as previsões para seu signo em 2024!

Rituais para Atrair Prosperidade em 2024

Os rituais para atrair prosperidade em 2024 abaixo foram indicados por especialistas de diferentes áreas de conhecimento. Então, escolha o que fizer sentido para você e, claro, coloque as melhores intenções e a sua fé.

1. Afirmações para Prosperidade

Por Cris Ventura, especialista em Feng Shui

O que são: As palavras faladas ou escritas têm muito poder. Por isso, uma das formas de usar o Feng Shui para prosperidade é repetir afirmações positivas sobre seus desejos e intenções, expressas no tempo presente como se já fossem realidade. Afinal, ajudam a moldar a mentalidade para sintonizar-se com a energia da prosperidade.

Como praticar:

Criação das afirmações: Elabore uma lista de afirmações positivas relacionadas à prosperidade, formuladas no tempo presente. Exemplos: “Atraio oportunidades prósperas para minha vida“, “Tenho o trabalho que amo e ganho muito dinheiro com ele” ou então “Agradeço a prosperidade que existe em minha vida“. Visualização e repetição: Então, leia as afirmações em voz alta diariamente, preferencialmente pela manhã ou antes de dormir. Concentre-se nelas e visualize seus desejos como se já fossem realidade.

2. Banhos de Ervas para Prosperidade

Por Mell Dias, terapeuta holística

O que é: Banhos de ervas são práticas de purificação e energização. Nesse sentido, são utilizados para atrair prosperidade, limpando energias negativas e abrindo espaço para a abundância.

Como praticar:

Preparação das ervas: Escolha ervas como louro, alecrim, anis-estrelado e cravo da Índia. Então, despeje água quente sobre as ervas em um balde, abafe com um pano limpo e deixe repousar. Pedras: Experimente colocar na água o citrino (que é Pedra de 2024!) ou topázio, que potencializam a frequência das ervas, fortalecendo a estrutura, a consistência e a realização. Tome o banho: Após o banho habitual, despeje a preparação do pescoço para baixo, visualizando a energia da prosperidade envolvendo seu corpo. Então, deixe secar naturalmente.

3. Ritual com Óleos Essenciais

Por Solange Lima, aromaterapeuta

O que é: Os óleos essenciais têm funções terapêuticas e são capazes de equilibrar a energia e as emoções. Por isso, nos ajudam a conquistar clareza e força para conquistar a prosperidade que desejamos para o novo ano.

Como praticar:

Aplicação dos óleos: Na virada do ano, durante o banho, pingue algumas gotas de óleo essencial de manjericão, canela ou laranja doce no box. Ou veja aqui qual é o seu óleo para 2024, para sintonizar com as metas mais favoráveis para você. Conexão com os desejos: Durante o banho, mentalize seus desejos para 2024 e repita frases que expressam suas intenções, como “Em 2024, eu quero ter mais saúde” ou “Em 2024, eu quero ter mais dinheiro“.

4. Ritual da Canela

Por Cris Ventura, especialista em Feng Shui

O que é: Depois de fazer uma limpeza energética na sua casa (veja como aqui) para abrir os caminhos, faça um ritual no dia 1º de janeiro de 2024 para potencializar a energia da prosperidade na casa e na vida pessoal. O primeiro dia do ano, segundo o Feng Shui, tem potencial energético mais forte que favorece a abundância.

Como praticar:

Preparação: Separe uma porção de canela em pó em um prato pequeno. Procedimento: Abra a porta principal de sua casa segurando o prato com canela e sopre a canela de fora para dentro. Fale em voz alta: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar”.

Assopre a canela, mentalizando prosperidade.

Não limpe o chão: isso permite que a energia da prosperidade permaneça.

5. Ritual com Pirita para atrair prosperidade

Por Simone Kobayashi, terapeuta holística

O que é: A pirita, conhecida como “ouro-dos-tolos” por sua cor dourada, simboliza uma fusão de características essenciais para o sucesso financeiro. A pedra atua como um amuleto, não só representando os elementos cruciais para prosperidade, como trabalho, competência e dedicação, mas também servindo como um ponto de ancoragem para suas intenções e foco na busca pela prosperidade em 2024.

Como praticar:

Meditação com a Pirita: Reserve um momento tranquilo para meditar segurando a pirita na mão. Então, questione-se sobre suas prioridades e objetivos financeiros. Permita que a energia da pedra amplie a clareza mental em relação aos seus passos futuros. Uma dica é a Meditação Soul Sync. Carregue a pedra consigo: Após a meditação, mantenha a pirita no bolso, na bolsa ou como um acessório (como um colar de pirita). Isso servirá como um lembrete constante dos insights obtidos durante a meditação, mantendo a conexão com seus objetivos de prosperidade.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br