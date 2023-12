Previsões para Saúde em 2024: o que cada signo deve cuidar

O ano de 2024 chega com trânsitos astrológicos que podem ter impactos significativos na saúde de cada signo do zodíaco — pelo menos se você não souber lidar com eles. Por isso, é bom se preparar com as previsões para saúde em 2024.

Com a forte presença de Peixes e aspectos desafiadores ao longo do ano, não estamos falando apenas de doenças e sintomas físicos. Afinal, neste novo ano, a preocupação com a saúde mental e emocional deverá ser tão ou mais importante do que cuidar do corpo.

Conforme as previsões da Astrologia para 2024 (que você pode ver aqui), será preciso focar muito no crescimento espiritual, no autoconhecimento e no bem-estar emocional. Assim, será mais fácil também cuidar do corpo e do bem-estar físico.

Mas cada signo terá suas nuances, sendo afetado de formas diferentes pelos trânsitos. Por isso, a seguir, os astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda destacam as principais previsões astrológicas para Saúde em 2024 de cada signo.

Saúde em 2024: o que cada signo deve cuidar?

Áries

Este ano destaca a necessidade de cuidar da saúde física e mental desde o início. Mas vale destacar o trânsito de Mercúrio retrógrado de agosto, em que será essencial evitar o estresse decorrente de uma comunicação intensa.

Isso porque Áries pode sentir uma sobrecarga mental devido à demanda por pensamentos agitados e, nesses momentos, é importante focar em planejar e evitar reações impulsivas. Veja aqui todas as previsões para Áries em 2024.

Touro

Os eclipses de 2024 têm um impacto significativo na saúde de Touro. Isso porque a conexão natural deste signo com a intuição é vital para ouvir os sinais do corpo e buscar aprimoramento do bem-estar físico e emocional.

Além disso, Touro pode considerar atividades espirituais e terapêuticas para encontrar equilíbrio e revitalização. Veja aqui todas as previsões para Touro em 2024.

Gêmeos

Gêmeos pode enfrentar desafios com ansiedade e pensamentos compulsivos neste ano. Isso porque o trânsito de Júpiter em Gêmeos pode resultar em uma sobrecarga mental, exigindo estruturação de pensamentos e um equilíbrio entre atividade e descanso.

Por isso, práticas como terapia ou diário pessoal podem ser benéficas para liberar emoções acumuladas e aliviar a mente. Tudo sobre Gêmeos em 2024 está neste artigo.

Câncer

A oscilação entre vitalidade e preguiça pode ser uma característica do ano para Câncer. Por isso, encontrar um equilíbrio saudável entre atividade e descanso é essencial.

A prática de atividades físicas em grupo pode ser uma maneira útil de canalizar a energia intensa e fortalecer os laços sociais, promovendo um bem-estar geral. Aqui estão as previsões completas para Câncer em 2024.

Leão

Leão pode enfrentar extremos de energia devido à oposição de Plutão. Por isso, gerenciar essa energia de forma construtiva através de atividades físicas em grupo pode ser uma estratégia eficaz.

É importante cuidar dos limites de energia para evitar exaustão súbita e manter um equilíbrio saudável entre atividade e descanso. Leia aqui as previsões completas para Leão em 2024.

Virgem

O trânsito de Plutão em Aquário destaca a saúde e a rotina de Virgem. Isso porque o excesso de trabalho pode resultar em estresse e agitação mental. Encontrar equilíbrio entre atividade física e evitar obsessões são desafios importantes.

Por isso, o autocuidado e a atenção aos sinais do corpo são cruciais para manter o bem-estar. Leia tudo sobre Virgem em 2024 aqui.

Libra

Para Libra, disciplina e autocuidado são prioridades. Nesse sentido, evitar sobrecargas físicas e emocionais, especialmente com a tendência de se sobrecarregar com responsabilidades, é crucial.

Por isso, atividades na água podem ser terapêuticas para acalmar as emoções e manter o equilíbrio emocional. Tudo sobre Libra em 2024 está aqui.

Escorpião

Os eclipses podem trazer à tona questões de saúde para Escorpião. Por isso, a prevenção e a atenção aos sinais do corpo serão cruciais. Evitar se entregar demasiadamente ao trabalho e gerenciar o estresse são pontos-chave.

Assim, a busca por apoio profissional para lidar com questões mentais e emocionais é recomendada. O guia completo para Escorpião em 2024 está aqui.

Sagitário

Sagitário precisa encontrar equilíbrio entre atividade e descanso. Por isso, evitar extremos e cuidar da saúde física são recomendações para o ano.

O trânsito de Júpiter na rotina e saúde pode levar ao exagero, seja negligenciando a saúde física ou se dedicando excessivamente às atividades físicas. Leia tudo sobre Sagitário em 2024 aqui.

Capricórnio

Em 2024, Capricórnio precisa encontrar equilíbrio entre atividade e descanso, prestando atenção aos sinais do corpo. O novo trânsito de Júpiter, em maio, pode trazer excesso de atividade mental, levando a níveis preocupantes de estresse e cansaço.

Portanto, equilibrar a quantidade de informação consumida é crucial para evitar sobrecarregar a mente. Veja tudo sobre Capricórnio em 2024 aqui.

Aquário

Aquário recebe o trânsito de Plutão intensificando problemas de saúde, tornando-os mais urgentes. Por isso, é crucial não esperar para cuidar da saúde. O uso excessivo de tecnologia, obsessões e pensamentos mórbidos podem afetar a saúde mental.

Nesse sentido, terapia e a expressão criativa podem ser benéficas para manter a mente saudável. O guia completo para Aquário em 2024 está aqui.

Peixes

Saturno em Peixes destaca a necessidade de assumir responsabilidades e respeitar os próprios limites. Por isso, encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho, descanso e cuidado pessoal é fundamental para enfrentar uma fase exigente.

Consistência nas atividades físicas e no autocuidado é crucial para lidar com a pressão e as demandas deste período. Leia tudo sobre Peixes em 2024 aqui.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br