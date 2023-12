Quais signos vão mudar e conseguir emprego em 2024

A virada de ano geralmente é um momento de balanço, planejamento e, para alguns, busca por novas oportunidades profissionais. Segundo a Astrologia, quais signos será que tendem a mudar e conseguir emprego em 2024?

Mesmo que você não esteja atrás de mudanças, pode ser que elas surjam no novo ano. Ou pode ser que você esteja atrás de oportunidades, mas pode ter muitos desafios.

Nesse sentido, entender as previsões para os signos em 2024 pode ser crucial para você se preparar para aproveitar as oportunidades e conseguir lidar da melhor forma com eventuais momentos desafiadores.

Quem pode mudar e conseguir emprego em 2024?

A seguir, os astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda contam os destaques sobre carreira e trabalho para cada signo em 2024.

Áries: Conclusões e Novos Caminhos

Para pessoas do signo de Áries, Saturno estará transitando por Peixes durante todo o ano, trazendo desafios no trabalho, como sobrecarga e encerramento de contratos ou parcerias. E os eclipses no eixo Áries-Libra também devem atuar diretamente esses aspectos.

Contudo, o período entre maio e setembro, com o trânsito de Júpiter, pode proporcionar oportunidades de crescimento por meio do estudo e da aquisição de conhecimento. Entre setembro e outubro, é necessário cautela com possíveis disputas no ambiente profissional.

Touro: Transformações e Empoderamento Profissional

Para pessoas do signo de Touro, a atenção estará voltada para a necessidade de comprometimento profundo com seus propósitos de vida, graças ao trânsito de Plutão em Aquário, que perdurará por duas décadas e sugere transformações profundas na carreira.

O ano de 2024 será marcado por oportunidades financeiras e reinvenções na carreira, especialmente em momentos significativos como as conjunções entre Vênus e Plutão, assim como Vênus e Marte em fevereiro.

Gêmeos: Estrutura e Realização Profissional

Saturno estará atuando na carreira das pessoas do signo de Gêmeos durante o ano de 2024, demandando maior estrutura, responsabilidade e planejamento para o futuro. É um convite para aprofundar áreas de atuação e se destacar nelas, principalmente em campos ligados à espiritualidade, arte ou empatia.

No entanto, podem surgir desafios com lideranças rigorosas ou situações que testarão habilidades de negociação e comunicação. Além disso, o eclipse de setembro iniciará um período de um ano e meio em que desafios entre família e trabalho podem aumentar. Por isso, avalie suas prioridades e tome decisões cuidadosas.

Câncer: Reflexões e Equilíbrio

Pessoas do signo de Câncer enfrentarão importantes momentos de reflexão durante 2024. Nesse sentido, os eclipses em abril, março e outubro destacarão a importância de delegar tarefas, encontrar equilíbrio entre trabalho e família.

Além disso, você precisará revisar a comunicação pessoal durante a retrogradação de Mercúrio em agosto. Ou seja, é um período para repensar estratégias e projetos, não ideal para decisões financeiras importantes.

Leão: Controle Financeiro e Reconhecimento Profissional

Para pessoas do signo de Leão, Saturno em Peixes destaca a necessidade de controle financeiro e independência, enfatizando o manejo de questões compartilhadas. Por isso, será fundamental lidar com responsabilidades financeiras conjuntas e estabelecer independência econômica.

Momentos marcantes serão os trânsitos de Vênus e Marte, em abril e junho, respectivamente, impulsionando o foco na estabilidade financeira e objetivos de carreira. É um período para buscar reconhecimento profissional e liderança em projetos.

Virgem: Expansão, Valorização e Transformação Profissional

Pessoas do signo de Virgem enfrentarão um ano de expansão e transformação na carreira. Com a presença de Júpiter, haverá oportunidades de crescimento, mas requer revisões regulares para aproveitar ao máximo essas oportunidades.

O trânsito de Plutão trará transformações profundas na rotina e no ambiente de trabalho, testando a resiliência e oferecendo chances de assumir papéis de maior autoridade. A entrada do Ano Novo Astrológico impulsionará a área do trabalho, fornecendo energia e coragem para enfrentar desafios profissionais com confiança.

Libra: Autenticidade e Desafios na Carreira

Pessoas do signo de Libra enfrentarão desafios em busca de paz pessoal e autenticidade na carreira. Os eclipses no signo destacarão a importância da autenticidade no propósito de vida, desafiando a voz e a posição na vida profissional.

O trânsito de Marte incentivará a expressão e criatividade, especialmente em setores relacionados ao prazer e à expressão. Além disso, o eclipse lunar de setembro trará mudanças significativas no trabalho, podendo envolver mudanças na equipe, novas responsabilidades ou reestruturação.

Escorpião: Revisão Estratégica na Carreira e Cuidado com a Saúde

O ano de 2024 inicia-se para Escorpião com um foco intenso na rotina de trabalho e na saúde. Com o eclipse solar em abril e a presença de Mercúrio retrógrado, este é um momento crucial para reavaliar métodos de trabalho e retomar projetos antigos.

É uma oportunidade para aprimorar abordagens profissionais e adotar hábitos saudáveis, priorizando a vitalidade para manter um desempenho consistente no ambiente profissional. Por isso, o cuidado com a saúde torna-se vital para garantir energia e foco no dia a dia no trabalho.

Sagitário: Comunicação Eficiente e Flexibilidade Profissional

Pessoas do signo de Sagitário enfrentarão desafios e oportunidades significativas na comunicação e nas relações profissionais em 2024. Com Vênus em destaque, períodos específicos serão favoráveis para estabelecer conexões profissionais importantes.

No entanto, a retrogradação de Mercúrio trará a necessidade de reavaliar a trajetória profissional, oferecendo uma oportunidade de inovação na abordagem da carreira. Será fundamental adotar uma mentalidade flexível e criativa, focando na comunicação eficaz.

Capricórnio: Ajustes Profissionais e Novos Começos na Carreira

Pessoas do signo de Capricórnio encontrarão em 2024 um período marcado por ajustes e novos começos na trajetória profissional. Os eclipses destacam a necessidade de mudanças e reavaliações, especialmente em metas e valores na carreira.

Com Vênus em destaque, haverá momentos propícios para fortalecer relações profissionais e expandir a rede de contatos, facilitando oportunidades de networking. A atenção aos detalhes será crucial para aproveitar os novos começos oferecidos pelo eclipse solar.

Aquário: Responsabilidade Financeira e Oportunidades Profissionais

Pessoas do signo de Aquário enfrentarão em 2024 a necessidade de lidar com responsabilidades financeiras e a busca por oportunidades profissionais. Os trânsitos de Júpiter e os eclipses oferecerão novas perspectivas de ganhos financeiros e expressão profissional.

Saturno demandará uma abordagem estruturada e comprometida para lidar com questões monetárias a longo prazo. Será um ano de decisões financeiras estratégicas e a construção de uma base sólida para o futuro, exigindo organização e planejamento.

Peixes: Oportunidades Profissionais e Revisão Financeira

Para pessoas do signo de Peixes, 2024 trará momentos promissores no âmbito profissional. Com Vênus em destaque, principalmente nos períodos entre janeiro e o final de novembro, serão oportunidades ideais para promover o trabalho e estabelecer conexões profissionais frutíferas.

No entanto, os eclipses e as retrogradações de Mercúrio indicam a necessidade de uma revisão financeira cuidadosa. O eclipse de abril proporcionará uma janela para reconsiderar projetos antigos ou realinhar fontes de renda, enquanto as retrogradações de Mercúrio pedem uma reflexão profunda sobre o uso do conhecimento na carreira.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

