Taylor Swift em São Paulo: previsões não são tranquilas, alerta astróloga

A The Eras Tour de Taylor Swift continua pelo Brasil. Após o Rio de Janeiro testemunhar um final de semana intenso, marcado por calor escaldante, tragédias e revolta entre os fãs, chegou a vez de Taylor Swift em São Paulo. O Céu está diferente, mas não significa que será totalmente tranquilo.

No Rio, a primeira série de shows de Taylor no Brasil desde 2015 foi marcada por uma série de imprevistos, fatalidades e caos. A seguir, lembramos os trânsitos vigentes daquele momento e te contamos o que esperar da sequência da The Eras Tour em São Paulo.

Mas fica o lembrete: além dos trânsitos pelo Céu, os planetas também estão conversando com os planetas do seu Mapa Astral. Por isso, veja aqui as previsões para sua vida no Horóscopo Personalizado e confira as dicas individualizadas.

O Céu enquanto Taylor estava no Rio

Desde sensação térmica que beirou os 60 graus (a onda de calor estava nas previsões astrológicas, reveja aqui), passando por queimaduras de fãs, golpes de ingressos e arrastões, até a morte de uma fã. Houve, ainda, um cancelamento de show com o público já no Engenhão. Tudo isso gerou muita revolta e um clima tenso.

Essa imprevisibilidade e as turbulências estão ligadas, astrologicamente, à oposição de Marte com Urano, que estava ativa desde o dia 7 de novembro. Urano é o planeta dos imprevistos, das rupturas e insatisfações. Enquanto Marte está associado à agressividade.

Por isso, essa combinação tensa entre Marte-Urano indica muitos transtornos, acidentes, impaciência, fenômenos climáticos intensos, rebeldia e protestos. Tudo o que houve durante a passagem de Taylor pelo Rio.

Para relembrar outro exemplo, em 2019, Gugu Liberato morreu em um acidente doméstico durante uma oposição de Marte a Urano.

Como está o Céu com Taylor Swift em São Paulo

A quadratura Marte-Urano já não está mais presente. Por isso, o alto risco de imprevisibilidade, acontecimentos surpreendentes e acidentes não está mais em vigor.

No entanto, teremos outra quadratura que requer cuidados. Sol e Marte em Sagitário fazem aspecto tenso com Saturno durante os shows em São Paulo. Portanto, também não deve ser uma passagem fácil para Taylor, nem para os fãs.

Entre as possibilidades, estão grandes volumes de chuva, dificuldades de deslocamento (na ida ou na volta), possíveis obstáculos ou demora nas vias de acesso, o que pode gerar desafios tanto para a cantora quanto para o público.

Como Saturno, o senhor do tempo e das responsabilidades, está envolvido na quadratura, pode exigir muita resiliência e esforço de todas as partes. Já o agressivo Marte pode significar um clima tenso e de irritação por parte dos fãs.

No entanto, não acredito que tenhamos cancelamento de show como houve no Rio, pois Marte-Saturno tem mais propensão a levar as coisas até o final, apesar das dificuldades.

Além disso, a partir de sábado (25), teremos uma quadratura entre Mercúrio e Netuno, que pode significar desorganização no evento, principalmente envolvendo problemas com dados e informações, bem como desafios relacionados ao trânsito.

Por outro lado, a posição de Vênus em Libra, seu domicílio, sugere que a atração pelo show de Taylor Swift permanece alta. Essa configuração astrológica positiva pode contrabalançar alguns dos desafios previstos, proporcionando uma experiência positiva para os fãs, apesar de todo o receio pelos recentes episódios.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com