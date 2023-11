Pesquisa revela signos preferidos em aplicativo de relacionamento

Você considera o signo de uma pessoa ao marcar um date? E você já pensou por quais signos você mais se interessa? Uma pesquisa recente mostrou quais são os signos preferidos em aplicativo de relacionamento.

A pesquisa foi realizada pelo happn, um dos aplicativos do gênero mais populares do mundo. Embora 65% dos entrevistados disseram que não consideram as compatibilidades de signos ao escolher um crush.

Além disso, 55% disseram que curtem que o signo seja exibido no perfil do app e 12% dizem confiar muito na Astrologia para marcar dates.

Antes de partir para o ranking dos signos mais populares, vale lembrar que compatibilidade entre signos, muitas vezes associada ao signo solar, é apenas a ponta do iceberg quando se trata de entender os relacionamentos astrologicamente.

Como ver se uma pessoa é compatível?

A resposta mais precisa está na Sinastria Amorosa, uma análise aprofundada que compara os Mapas Astrais das duas pessoas envolvidas. O resultado ajuda a entender por que elas podem se atrair e quais desafios podem enfrentar.

Ao explorar os detalhes dos Mapas, podemos entender o perfil do (futuro) casal, a combinação amorosa (Vênus), a combinação intelectual (Mercúrio), a combinação sentimental (Lua), assim como potenciais e desafios sexuais e em outros aspectos.

Claro que para ter uma análise completa na Sinastria você precisa da data, hora e local de nascimento da outra pessoa — o que pode dificultar se vocês estão recém se conhecendo.

Por isso, até criar intimidade para ir além na conversa com o crush, a combinação de signo solar já pode ser um início – veja aqui os signos que combinam no amor.

Signos preferidos em aplicativo de relacionamento

Confira a lista dos signos preferidos pelos usuários no aplicativo de relacionamento:

Já os signos mais evitados pelos solteiros são:

Por fim, vale lembrar que não existe signo melhor ou pior, ou signos que combinam e que não combinam. Ou seja, existem pessoas mais semelhantes ou mais complementares entre si, segundo os seus Mapas.

No entanto, mesmo que não sejam, relações podem se formar apesar das diferenças, que podem, inclusive, ser positivas para o crescimento de cada pessoa no relacionamento e na vida.

Quer saber quais são as 9 combinações de signos mais intensas da Astrologia? Clique aqui.

