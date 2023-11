Previsões Astrológicas para Black Friday: dicas de compras e cuidados

A Black Friday, que em 2023 será dia 24 de novembro, inaugura a temporada de compras de fim de ano. Mas entre tantas promoções e propagandas (que todo mundo já sabe que podem ser enganosas), o que está mais favorável e no que é melhor nem investir? Vem saber o que as Previsões Astrológicas para Black Friday 2023 indicam!

Nem sempre temos um Céu Astrológico que favorece o consumo coincidindo com a Black Friday. No entanto, neste ano, o trânsito de Vênus em Libra sem aspectos de tensão com outros planetas é positivo para quem pretende aproveitar os descontos para ir às compras.

Aliás, essa Black Friday tá super com cara de Dia dos Namorados. Vem que te explico tudo a seguir e compartilho dicas para você aproveitar da melhor forma possível essa data.

Previsões Astrológicas para Black Friday 2023

O que está mais favorável

A Black Friday deste ano está com a cara de Libra, um signo associado à estética, beleza e harmonia. Por isso, produtos relacionados à moda, maquiagem e acessórios podem ser verdadeiras estrelas dessa temporada de descontos.

De forma geral, Vênus em Libra favorece a compra de itens que embelezam nossas vidas externamente, como roupas, bijuterias, objetos de decoração, mas também internamente, com massagens, tratamentos estéticos e terapias holísticas que promovem bem-estar.

Além disso, a aquisição de serviços que envolvem lazer, shows, viagens, promoções e afins também são uma boa pedida.

O trânsito de Vênus em Libra também torna esta Black Friday semelhante a um Dia dos Namorados, ou seja, propícia para passeios, jantares e presentes delicados.

Portanto, que tal pensar em um presente especial para a pessoa que você ama? Você pode ver dicas de presentes que tenham a cara do momento dela aqui.

Cuidados para ter nesta Black Friday

Nem tudo são flores. A quadratura de Marte com Saturno sugere possíveis problemas com lojas, como atrasos nas entregas ou pedidos incorretos.

Esses contratempos podem gerar frustração e estresse, mas possivelmente são questões que podem ser facilmente resolvidas com paciência e estratégia.

Além disso, até o dia 25 de novembro, Mercúrio forma um sextil com Vênus, trazendo a oportunidade de descobrir achados interessantes, receber sugestões de amigos e explorar novos produtos. Afinal, Mercúrio é o planeta da comunicação e da informação.

Portanto, ir atrás de conhecimento e opiniões antes de realizar suas compras pode ser uma estratégia astrológica valiosa nesta Black Friday para não cair em roubada.

Para quem está atrás do balcão ou envolvido nas vendas, especialmente em redes sociais e sites, pode se beneficiar ao apostar na beleza e atratividade de seus produtos. A estética e o visual desempenham um papel significativo durante este período, alinhando-se com a energia de Libra.

Dica final: veja as previsões específicas para você no Horóscopo Personalizado! Lá você vê como os trânsitos estão agindo sobre o seu Mapa; por isso, pode conferir dicas individualizadas.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com