Taylor Swift e Travis Kelce combinam? Veja a Sinastria Amorosa do casal

Depois de terminar seu relacionamento de seis anos com Joe Alwyn no início de 2023 e de desistir de um possível affair com o vocalista da banda The 1975, Matty Healy, Taylor Swift parece ter um engatado um novo romance com o jogador futebol americano Travis Kelce. E aí, será que Taylor Swift e Travis Kelce combinam?

Para ver o que os Astros dizem, utilizamos a Sinastria Amorosa, uma ferramenta astrológica focada na análise da compatibilidade entre duas pessoas.

Taylor é sagitariana (veja o Mapa Astral dela completo aqui) e Travis é libriano. Ou seja, eles nasceram com o Sol nos signos de Sagitário e Libra. Olhando apenas para esse posicionamento, é possível dizer que ele tende a despertar nela o desejo de compartilhar a vida, enquanto a cantora aprende com o jogador a buscar mais equilíbrio. Veja aqui quais são os signos que combinam no amor.

No entanto, embora muitos pensem apenas no signo solar, é essencial ir além dele para analisar a compatibilidade entre duas pessoas.

Por isso, a Sinastria Amorosa analisa outros planetas, como Vênus, Mercúrio e Lua, aspectos entre os astros e os elementos predominantes nos Mapas de cada um para ter uma compreensão mais completa dos potenciais e desafios de uma relação.

A seguir, te contamos se Taylor Swift e Travis Kelce combinam com base nas informações deles disponíveis — para uma Sinastria completa, é essencial termos o horário de nascimento. Você pode experimentar fazer uma ou mais Sinastrias Amorosas gratuitas aqui!

Taylor Swift e Travis Kelce combinam?

A análise astrológica revela que Travis e Taylor têm padrões afetivos bem diferentes, o que não deixa de gerar uma atração, exigindo esforço e compreensão mútua para terem uma relação harmoniosa. A gente explica!

Padrões afetivos diferentes

O planeta Vênus, que representa como cada pessoa expressa o amor, mostra diferenças marcantes. Com Vênus em Escorpião, Travis é um romântico apaixonado, enquanto a Vênus aquariana de Taylor tem um coração enorme que pertence ao mundo.

E como o jogador de futebol tende à falta de segurança, desconfiança e atitudes ciumentas, a aparente “frieza” (que não passa de aparência mesmo) de Taylor pode complicar o meio de campo.

Além disso, a cantora tende a ter uma natureza mais sociável, enquanto Travis pode preferir o intimismo e a introspecção. Mas se por um lado as divergências podem levar a desafios, por outro pode rolar uma atração única.

Ótima combinação intelectual

A análise do planeta Mercúrio no Mapa de cada pessoa mostra como elas combinam no jeito de pensar. Para o casal do momento, Mercúrio em Virgem dele dá match com Mercúrio dela.

Ambos têm processos intelectuais do padrão “Terra“, ou seja, tem uma forma de se comunicar objetiva e clara. Por isso, é provável que o diálogo flua bem e seus interesses sejam similares, permitindo uma troca significativa.

Química sexual fogosa

Apesar das diferenças, tem um match importante na Sinastria do casal: o Marte de Taylor (o planeta do sexo e do desejo) está unido com a Vênus de Taylor (o planeta do amor) em Escorpião.

É muito provável que Travis e Taylor falem a mesma linguagem entre quatro paredes. Os desejos e impulsos dele encontram receptividade e acolhimento na disposição sexual dela.

Diferença de ideias

Entre os desafios do casal, a quadratura do Sol de Travis ao Mercúrio de Taylor pode indicar problemas relacionados à discordância de ideias, modelos de pensamento e crenças.

As expectativas de Taylor correm o risco de não serem satisfeitas por Travis. Essa tensão não impede um bom relacionamento, aliás, pode até ser uma “tensão estimulante” e levar ambos a crescerem.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br