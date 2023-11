Como enfrentar a Onda de Calor: terapias e cuidados para Corpo, Mente e Emoções

A semana atual no Brasil está marcada por temperaturas escaldantes, desafiando a saúde e o bem-estar de muitos brasileiros. Neste artigo, exploraremos maneiras de enfrentar a Onda de Calor, não apenas cuidando do corpo.

Afinal, o calor extremo pode afetar não apenas a saúde física, mas também a nossa mente e as nossas emoções, devido aos incômodos, à agitação e aos sentimentos que decorrem disso.

Como enfrentar a Onda de Calor

1. Cuidados básicos

O próprio Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que vem emitindo os alertas de calor extremo, recomenda medidas básicas, como, por exemplo, hidratação adequada, evitar atividades físicas intensas e proteção solar.

Quanto à hidratação, a Medicina Chinesa recomenda: reduza o consumo de água gelada (se puder evitar, melhor ainda), pois causa efeito refrescante na hora, mas aumento efeito de calor por rebote. Dê preferência à água fresca!

2. Para acalmar a mente

Ao acalmar a mente, podemos aliviar estados de agitação, ansiedade e tristeza. A meditação para acalmar emerge como uma ferramenta poderosa nesse contexto.

Estudos de neurociência indicam que a prática reduz respostas desagradáveis a emoções negativas e proporciona uma sensação de acolhimento. Experimente a meditação guiada abaixo:

3. Alimentos e bebidas que refrescam

Manter-se hidratado e bem alimentado é crucial durante a onda de calor. Sucos, frutas, verduras e legumes são opções leves e refrescantes.

Evitar o consumo excessivo de álcool também é aconselhável, optando por sucos naturais, chás gelados e alimentos ricos em água para garantir uma hidratação adequada (veja mais dicas aqui).

4. Aromaterapia traz alívio

Os óleos essenciais podem ser ótimos aliados durante a onda calor, seja para se refrescar, seja para proteger de ressecamento. Um dos principais é o óleo essencial de hortelã-pimenta, super refrescante e ainda traz disposição.

5. Pratique exercícios da forma correta

Os exercícios podem ser feitos durante essa onda de calor, porém, respeitando alguns cuidados, como evitar os horários de pico de calor, entre 10h e 17h, principalmente se for ao ar-livre. Além disso, use roupas leves e adequadas à sua atividade. Veja aqui mais dicas para se exercitar mesmo no calor.

6. Fique atento às previsões

A Astrologia tem alertado para eventos climáticos extremos, como a onda de calor atual. As previsões indicam que a chance de tanto a onda de calor no Sudeste, quanto às chuvas torrenciais no Sul podem continuar até sexta-feira (17).

Depois, esse tipo de turbulência deve acalmar — podendo voltar a partir de 20 de novembro.

No entanto, outros imprevistos podem acontecer a partir de sexta. Veja aqui as previsões da semana de 12 a 18 de novembro e saiba o que esperar para poder se preparar e fazer melhores escolhas.

Conclusão

Em meio a esse desafio climático, é essencial abordar não apenas os cuidados físicos, mas também o equilíbrio emocional e mental.

A meditação, aliada a uma alimentação saudável e práticas refrescantes, pode ser a chave para enfrentar não apenas os dias quentes, mas os altos e baixos da vida com mais leveza.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br