Como ativar o campo energético com práticas simples na sua rotina

Às vezes, a ideia de uma transformação importante pode parecer algo muito distante para ser alcançado. Com essa visão, é possível que venha a procrastinação ou mesmo a desistência. Porém, saber como ativar o campo energético pode ser o início da tão desejada mudança.

O campo energético é nossa parte mais sutil, ou seja, se refere às energias e frequências que envolvem todos os aspectos do nosso ser. Por isso, entender seu funcionamento nos permite identificar padrões e crenças que geram bloqueios e criam impedimentos.

Neste texto, você vai conhecer pequenos passos e práticas simples para facilitar sua jornada de autoconhecimento e conexão. Portanto, siga em frente e descubra como alguns ajustes em seus hábitos diários podem fazer uma enorme diferença em sua vida.

Como ativar o campo energético com pequenos passos

De imediato, a ideia de transformação pode remeter a algo grande e trabalhoso. Porém, é importante lembrar que com pequenos passos – ou mesmo um único e pequeno passo – você já não está no mesmo lugar.

Eu chamo de “passos de formiguinha”, mas não se engane, apesar de pequena, a formiga é rápida e eficiente.

Ao focarmos na simplicidade e na consistência dessas práticas, podemos realmente fazer nossa conexão superior. E, assim, nortearmos o caminho que está sendo percorrido com nossa essência e expandir.

Tudo isso nos ajuda a atingir três objetivos que melhoram nossa vida:

fortalecer as conexões superiores, ou seja, desbloqueando o potencial para o autoconhecimento; ativar o campo energético; modular a frequência.

Dessa forma, vamos perceber que os passos simples e práticas que se inserem diariamente são muito mais eficazes.

Ferramentas facilitadoras são aliadas para o dia a dia

Descobrir como ativar o campo energético passa pelo conhecimento das ferramentas facilitadoras. Com elas, o objetivo de inserir hábitos e práticas se torna mais fácil de ser alcançado.

No entanto, não se preocupe em aplicá-las todas de uma vez só. Encontre uma forma que respeite você e seu tempo e que lhe traga paz. Então, permita-se desfrutar da prática, oferecendo apoio para manter-se saudável e consistente. Assim, se ela se conectar com os hábitos que você já tem, melhor ainda!

Agregar um novo hábito ou modificar um hábito nocivo que se adapte às suas necessidades e respeite seu tempo é essencial. Além disso, cada pessoa é única, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Por isso, explore diferentes formas e técnicas que possam facilitar sua jornada de autoconhecimento e conexão.

Abaixo, sugiro uma série de práticas que vão ajudar você a descobrir como ativar o campo energético e iniciar sua transformação:

1) Conexão com Eu Superior

É importante reservar momentos do seu dia para se conectar com seu Eu Superior. Essa é sua parte mais elevada e sábia. Por isso, utilize decretos e chaves energéticas para acessar essa conexão profunda.

Além disso, este artigo sobre despertar espiritual e aumento de consciência pode ser bastante útil para saber como ativar o campo energético.

2) Afirmações positivas e poderosas

Fazer afirmações positivas e poderosas reforçam sua conexão com a sabedoria interior. Isso porque esses comandos nos ajudam a elevar nossa vibração, receber insights valiosos e acessar orientações intuitivas que nos guiam em direção ao nosso crescimento pessoal. Saiba aqui como tornar suas afirmações positivas mais poderosas.

3) Exercícios de alongamento

Trabalhar o corpo é tão importante quanto trabalhar a mente. Por isso, dedique alguns minutos do seu dia para realizar exercícios de alongamento. Além disso, ajudará a relaxar os músculos, melhorar a circulação e trazer uma sensação de bem-estar físico e presença.

4) Gratidão e Apreciação

Cultivar um estado de gratidão e apreciação pelas coisas simples da vida pode gerar uma mudança poderosa em nossa perspectiva. Ou seja, isso é muito importante para ativar o campo energético com essa frequência positiva.

Por isso, ao acordar de manhã ou antes de dormir, reserve um momento para refletir sobre as coisas pelas quais você é grata (o).

Pode ser algo tão simples quanto o calor do sol, por exemplo, ou uma xícara de café quentinha ou o sorriso de uma pessoa querida. O importante é que seja verdadeiro e ressoe dentro – quanto mais profundo melhor.

Esses momentos nos ajudam a sintonizar com a frequência da gratidão e atrair experiências mais significativas e alinhadas com nossa essência. Por isso, fortaleça a prática registrando esses momentos em seu Caderno de Gratidão.

5) Momento inspirador

Que tal reservar um tempo durante o dia para ler um artigo ou livro que alimente sua mente e espírito? Ouvir música de estilo diferente ou que você considere inspiradora?

Esses são hábitos que podem ser incluídos durante uma pausa no trabalho ou antes de dormir.

6) Contato com a natureza

Ainda nas pausas do dia, aproveite para fazer uma caminhada ao ar livre. Ter contato com plantas e colocar a “cara no sol” são formas naturais de ativar o campo energético.

Conecte-se com a natureza, respire e, se possível, desfrute da tranquilidade e beleza que ela oferece.

7) Prática de colocar no papel

Dedique alguns minutos todos os dias para rabiscar ou escrever seus pensamentos e experiências.

Essa prática de colocar na matéria o que está na mente pode ajudar a refletir sobre si e aprofundar o autoconhecimento.

8) Momentos de Presença

É importante reservar alguns momentos ao longo do dia para ficar em silêncio e, simplesmente, estar presente.

Desligue os dispositivos eletrônicos, feche os olhos e concentre-se na sua respiração e nas sensações do momento.

9) Exercícios de respiração

Pratique exercícios de respiração consciente ao longo do dia. Ou seja, pare e preste atenção na sua respiração.

Inspire profundamente pelo nariz e segure por alguns segundos. Depois, expire lentamente pela boca. Isso ajudará a acalmar a mente e reduzir o estresse.

Conheça quatro exercícios de respiração para acalmar rapidamente

10) Desconexão digital

Talvez seja difícil para você, mas é necessário. Faça períodos de desligamento durante o dia se desconectando das redes sociais e outras distrações digitais durante um tempo.

Aproveite essa pausa para se reconectar consigo mesma(o), ler um livro, ouvir música relaxante ou simplesmente ficar em silêncio.

11) Reserve um tempo para praticar o autocuidado

Cuide-se com pequenos gestos de amor-próprio, como tomar um banho relaxante, preparar uma refeição saudável ou fazer algo que você goste. Veja aqui mais dicas de como praticar o amor-próprio.

Devagar e sempre

Agora que já falamos sobre hábitos e práticas de como ativar o campo energético, é muito importante lembrar: não tente fazer tudo de uma vez! Comece escolhendo uma que acha mais fácil de incorporar na sua rotina. Ou, ainda, relacione uma com outra e as faça ao mesmo tempo.

Por exemplo, te ensino como eu coloco um decreto de Conexão com Eu Superior MAIS afirmações e MAIS um Comando todos os dias – e várias vezes ao dia. Coloco \”post its\” em locais que me lembrem de fazê-los: do lado da cama para ver ao acordar, no espelho do banheiro, em cima da cafeteira, no monitor do computador.

Decreto de Conexão com Eu Superior com Afirmação e Comando:

“Com a minha Presença Eu Sou, conecto com meu Eu Superior, Deus/Deusa, Pai/Mãe, Consciência Cósmica, Universo, Eu Sou!”

“Eu Sou plena, feliz, realizada, próspera e consciente! Em alinhamento com o Todo transbordo Luz, Amor, Paz e Evolução.”

O mais importante é reestabelecer caminhos de conexão com você e com o Alto (que chamo de Eu Superior). Depois de incorporar um desses tópicos como hábito, coloque mais um, e assim até perceber que está bom para você, escolhendo sua própria combinação.

Seu Eu Superior na sua rotina

Ao incorporar, na sua rotina, momentos de conexão com seu Eu Superior, cultivar o autocuidado e usar ferramentas facilitadoras, você estará descobrindo, como ativar o campo energético e construindo uma base sólida para sua jornada de autoconhecimento e conexão.

Respeite-se, encontre um tempo para dedicar a si mesma(o) e experimente diferentes técnicas que possam apoiar sua prática diária. Pequenos passos e práticas simples podem fazer uma grande diferença em sua vida. Praticar a conexão e a expansão é uma ótima maneira de conquistar o que deseja.

E lembre-se: se você sentir dificuldade em qualquer estágio, vale a pena procurar o auxílio de uma pessoa especialista. Técnicas de terapia vibracional , por exemplo, podem dar suporte à sua mudança interna.

O terapeuta holístico e/ou vibracional certo pode ajudar a identificar e oferecer diferentes estratégias e ferramentas necessárias para seu aprimoramento, com um atendimento especializado e pessoal, focado no seu processo.

Inicie agora sua transformação, com amorosidade e no seu tempo! E conte comigo para te ajudar ou orientar 🙂

