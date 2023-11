Dieta: disciplina ou prisão?

A palavra dieta é muito citada quando pensamos em melhorar os hábitos alimentares e estilo de vida. A origem é do latim “diaeta”, que significa modo de vida, ou seja, adequar sua alimentação de acordo com seus objetivos.

Agora, me diga:

Dieta é disciplina ou prisão para você?

Responda sinceramente e então entenda o que cada resposta significa.

O que significa dieta como prisão?

Se você respondeu que dieta, para você, tem sentido de prisão, provavelmente você faz parte do grupo de pessoas (talvez a maioria) para quem fazer dieta significa restringir alimentos por um determinado tempo.

O problema disso é que ficam sem entender o próprio comportamento alimentar e, assim, não conseguem melhorar o estilo de vida. Por isso, a dieta é temporária.

Como consequência, ocorre o famoso efeito sanfona, gerando um ciclo negativo de culpa e frustração ao inserir novos hábitos.

O que significa dieta com disciplina?

Se você respondeu que dieta, para você, tem a ver com disciplina, possivelmente faz parte do grupo de pessoas que funciona muito bem com dietas, trazendo disciplina e constância para a sua vida.

Devem fazer parte atletas ou pessoas com alguma patologia específica, que necessitam excluir ou controlar mais a alimentação. Como é o caso de diabéticos, hipertensos, pacientes renais ou casos de intolerâncias ou alergias alimentares.

Porém, em casos de emagrecimento ou compulsão alimentar, é preciso olhar para o comportamento alimentar em primeiro lugar e entender os motivos que te levam a comer. Assim os resultados ficam mais consistentes e duradouros.

Caso contrário, também pode acabar caindo no efeito sanfona pelo excesso de disciplina, que leva à rigidez e, consequentemente, afeta o equilíbrio e a saúde — inclusive mental e emocional.

O melhor talvez não seja nenhum dos dois

Ao escolher fazer uma dieta, é necessário entender qual significado ela tem para você, quais comportamentos está disposto a aderir e quais precisa desapegar para seu novo estilo de vida.

Existem artigos científicos que comprovam que fazer dietas restritivas sem mudar o comportamento pode aumentar a compulsão alimentar.

Isso ocorre porque não existe nenhum trabalho comportamental, de investir nas causas que levam a pessoa a buscar ou simplesmente excluir certos alimentos — muitas vezes sem necessidade, como os famosos glúten e lactose.

Ressignifique a palavra dieta

Caso você já tenha tentado por diversas vezes fazer uma dieta e não teve sucesso, talvez ela não seja adequada para você.

Pode ser que a DIETA tenha um peso tão grande que gere um sentimento pesado, significando uma prisão ou uma disciplina inalcançável.

Por isso, a minha sugestão é substituir a sua dieta por mudança de estilo de vida. E, além de organizar o cardápio do que comer ou não comer, olha para todo o seu histórico alimentar e para as crenças que você tem com relação à alimentação.

E você pode buscar ajuda profissional e de terapias alternativas, como thetahealing e aromaterapia – entenda melhor aqui.

Liberdade alimentar é um caminho?

Sim. Você é livre para fazer escolhas diariamente. Mas compreender o que te leva a comer, buscando alternativas para um comer emocional saudável (entenda aqui), é essencial.

Só assim você terá mais conforto e consciência na hora de escolher os alimentos, respeitando seus sinais de fome e saciedade.

Portanto, a dieta pode ser prisão, disciplina ou outro significado, dependendo do ponto de vista de cada pessoa, de tudo aquilo que ela acredita e das próprias experiências de vida.

O mais importante é compreender o que a “dieta” significa pra você e o peso que ela tem na sua vida, só assim compreenderá se será positivo ou negativo.

Com isso, poderá fazer as mudanças efetivas, respeitando cada fase e estilo de vida que deseja para ter mais saúde e estar em paz com a comida e seu corpo.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Priscila Monomi

Nutricionista e Terapeuta de Thetahealing, desenvolve um trabalho de conscientização dos motivos que levam a pessoa a comer, identificando crenças alimentares e de vida. Em seus atendimentos online, une conhecimentos da nutrição consciente e intuitiva e técnicas terapêuticas.

pripriyumi@gmail.com