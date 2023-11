Aspecto tenso pode provocar transtornos e incertezas a partir de hoje (08/11/2023)

A partir desta quarta-feira (08) até a próxima segunda-feira (13), temos um aspecto tenso que pode provocar transtornos e incertezas: a quadratura entre Mercúrio e Saturno.

Mercúrio, o planeta da comunicação e do intelecto, rege nossa mente e a maneira como processamos informações no dia a dia. Saturno, por sua vez, representa a disciplina, a estrutura e a responsabilidade.

Quando esses dois planetas entram em quadratura, criam um terreno fértil para desafios e conflitos. A seguir, a gente te explica melhor esse aspecto tenso pode provocar transtornos.

Para ver as previsões completas da semana de 05 a 11 de novembro de 2023, clique aqui.

O que esse aspecto tenso pode significar

Contratempos no dia a dia

Uma das áreas afetadas por essa quadratura é o cotidiano. Durante esse período, é comum enfrentar contratempos, lentidões e obstáculos na rotina. Problemas com o tráfego ou tecnologia – como travar um sistema durante o trabalho – podem surgir. Além disso, o trabalho pode ser mais oneroso para sair bem feito.

Desafios na comunicação

Além disso, desafios na comunicação interpessoal podem surgir. O que requer ainda mais paciência e a capacidade de esperar enquanto superamos esses obstáculos.

Pressão mental e pessimismo

Mercúrio quadrado com Saturno também pode afetar nosso estado mental. Preocupações excessivas e pessimismo podem se tornar mais presentes. Notícias que nos preocupam, críticas ou cobranças podem parecer mais intensas do que o normal.

O que fazer diante disso?

A palavra-chave é calma. Diante dos desafios apresentados pela quadratura de Mercúrio e Saturno, é preciso ter paciência e avaliar com mais cuidado as consequências de nossas ações e palavras.

Resistir à impulsividade e à pressa é fundamental para evitar conflitos e tomar decisões mais ponderadas enquanto as coisas estiverem agitadas.

Nesses momentos, a meditação é uma excelente aliada para aliviar o sofrimento e ajudar a trazer o necessário distanciamento.

Além disso, vale lembrar que outros planetas estão transitando e interagindo com o seu Mapa Astral. Por isso, para ver dicas específicas para você, consulte aqui o Horóscopo Personalizado.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

