Por que é importante limpar a energia? Guia prático para você entender

Assim como a nossa higiene pessoal ou da casa, ambiente, sala, mesa de trabalho e outros, a limpeza energética periódica é necessária e extremamente importante. Hoje vou te ajudar a entender por que é importante limpar a sua energia.

Às vezes, pode ser difícil dar conta de eliminar as energias mais densas, nocivas, tóxicas. Mas pode ser mais fácil quando feito regularmente e mais conscientemente. Além disso, a limpeza energética pessoal pode ser potencializada e melhorada quando combinada com a limpeza energética do ambiente, resultando em uma eficiência prolongada ao longo do tempo.

Normalmente, no campo energético pessoal, esperamos precisar de uma faxina pesada para então perceber ou identificar que se precisa limpar sua energia, seja pessoal ou de ambiente. Saiba mais aqui sobre seu Campo Energético pessoal.

Mas pode ser mais fácil e mais leve quanto mais cuidado e atenção damos a nós e ao nosso campo energético pessoal de forma cuidadosa e recorrente.

Por que é importante limpar a energia?

Limpar a energia é uma prática que consiste em remover as energias negativas acumuladas nos corpos: físico, mental, emocional e energético, e em ambientes, locais pessoais ou profissionais.

Essas energias podem ser provenientes de diversas fontes, como pensamentos negativos, emoções reprimidas, traumas emocionais e até mesmo influências externas, como ambientes carregados ou pessoas tóxicas.

E um sobrecarrega ou outro, ou seja, pessoas carregam ambientes que também carregam as pessoas.

Ao fazer a limpeza energética, é possível promover um equilíbrio energético nos corpos, melhorando a qualidade de vida e prevenindo desconfortos físicos, inquietudes mentais e emocionais, conflitos, acidentes, situações tensas.

É importante ressaltar que a limpeza energética não substitui nenhum tratamento e pode ser um complemento eficaz para esses cuidados.

A limpeza energética pessoal pode ser ampliada e aprimorada com a limpar a energia do ambiente, e uma limpeza de ambiente combinada com a limpeza energética pessoal é mais eficiente por um período maior de tempo.

Como é e qual a profundidade de limpar a energia

Pense como a limpeza de uma casa ou ambiente tem tipos, por exemplo, a louça que você lava todo dia, a frequência que você acumula o lixo e precisa limpar, reciclar e retirar.

São limpezas diferentes de quando vamos fazer uma reorganização em uma determinada área, quando ainda alteramos, mudamos algo, arrumamos um armário ou fazemos uma reforma mais profunda, são outros tipos de limpeza.

Igualmente a limpeza energética, seja a pessoal ou de ambiente, o contexto e as situações indicam a profundidade ou especialidade a ser focada. Perceba suas necessidades.

Limpeza Diária

A limpeza diária é para desconexão de energias densas do dia-a-dia, conversas, preocupações, sentimentos experienciados, situações e ambientes, naturais do nosso dia normal. Algumas formas para você pode fazer para limpeza diária são:

Banho de Limpeza Energética: ao tomar seu banho, imagine-se embaixo de uma cachoeira, só que quentinha. Esse tubo de água que passa pelo seu corpo limpa e leva. Essa prática ajuda a purificar e liberar energias negativas acumuladas, restaurando o equilíbrio. Visualização Criativa: utilize a imaginação e a visualização para criar imagens mentais positivas e fortalecedoras. Imagine-se dentro de uma esfera preenchida por uma luz radiante e dourada, irradiando luz, amor, paz e evolução. Contato com natureza, plantas e animais: aproveite o poder da natureza. Caminhe descalço na grama, passear em parques, pratique jardinagem ou simplesmente contemple a beleza ao seu redor. E especialmente, saia ao ar livre, receba e conecte-se com o Sol, o céu, o Infinito. Essa conexão ajuda a restabelecer a harmonia e a vitalidade energética. Ouvir música relaxante. Leitura de conteúdos que te acrescentam, inserem pensamentos e sentimentos positivos. Passar um tempo ou conversar com pessoas que te fazem bem.

Ao limpar sua casa, você também está limpando as energias negativas que podem ter se acumulado ao longo do dia. Isso pode ser feito de várias maneiras, por exemplo, colocando sua intenção ao varrer, aspirar, passar um pano úmido nos móveis e janelas, ou acender um incenso, defumar a casa com ervas aromáticas.

Limpeza de Acúmulo

Essa é para desapegar de coisas que não te servem mais, tanto física e mental, quanto emocionalmente, mas, principalmente, energeticamente.

Aprofundar a limpeza das energias densas, para localizar e limpar processos tóxicos, as energias negativadas, alteradas e adulteradas.

Alguns pontos de atenção para limpeza desses acúmulos são:

Na sua casa, acúmulo de roupas, objetos e móveis que você não usa mais Remoer, ressentir e pensamentos recorrentes sobre pessoas e situações que te fizeram mal Liberte-se de pensamentos e sentimentos negativos Ao se apegar às coisas, objetos, roupas, etc. que não te servem mais, você também está se apegando às energias negativas que estão associadas a essas coisas, como: pessoas, memórias, situações e processos. Isso pode ser trabalhado de várias maneiras, comece doando roupas, móveis e objetos que você não usa mais.

Limpeza de Organização e Mudança

O foco é criar um ambiente interno e externo mais harmonioso e produtivo, e se preparar para uma nova fase da sua vida. Abrir espaço para que novos conceitos e situações se apresentem.

Identifique

Reveja seus pensamentos e sentimentos e identifique em quais momentos você se sente mais vulnerável a esses programas. Perceba!

Desligue

Ao identificar os momentos em que você é mais vulnerável, pratique o autogerenciamento e comece a se desligar desses pensamentos e escolher melhor. Mude o foco! Aqui você pode ler sobre como sair do automático para se livrar de emoções, e sentimentos nocivos .

Substitua

Substitua os pensamentos e sentimentos negativos por outros que te façam sentir bem. Cultive a gratidão e o amor-próprio. Faça escolhas melhores!

A Gratidão faz mudar nossa frequência e aumenta nosso campo energético, transforma nossa vida, ressoa por dentro e transborda.

Ao organizar ou mudar algo da sua casa, você busca criar um ambiente mais harmonioso e produtivo. Isso pode ser feito de várias maneiras, como arrumar armários e gavetas, destralhar o ambiente de objetos que não te servem mais, deixar o que é útil e necessário, e decorar com coisas que te trazem alegrias e o que é belo.

As terapias vibracionais ajudam a percorrer esse caminho, algumas que podem te ajudar são:

Pedras e Cristais, Reiki (uma técnica que atua nos corpos físico, emocional, mental e espiritual), Tameana para aumentar sua frequência pessoal, ou ainda limpeza energética do ambiente Mesa Frequencial que localiza e limpa completamente energias densas, negativas, nocivas etc em todos os chakras, corpos e dimensões. Ela foca em harmonizar, equilibrar, alinhar e limpar Chakras . Por isso, proporciona maior uniformidade de fluxo. Assim, é possível perceber e sentir a transmissão de informação entre corpos energético, emocional, mental e físico fluindo com maior facilidade. Além disso, ajuda a limpar energias densas e/ou negativas, hábitos nocivos e crenças limitantes.

Comece em você com amorosidade e no seu Tempo! E conte comigo para te ajudar ou orientar 🙂 Confira os serviços da autora, Simone Kobayashi, aqui mesmo no Personare

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com