Estamos nos aproximando de um dos mais potentes eclipses dos últimos tempos. Pensando nisso, preparamos um guia de como se preparar para o Eclipse Solar de 14 de outubro.

Para a Astrologia, os eclipses estão ligados ao início de crises, bloqueios e mudanças repentinas. Embora possa parecer assustador, na verdade, pode ser o empurrão que faltava na sua vida.

Isso porque o eclipse funciona como um catalisador de mudanças. É hora de desapegar de situações que não fazem sentido na sua vida!

Uma parte da sua vida pode ter a força diminuída (eclipsada) por conta de autossabotagens sutis que nos levam a situações desafiadoras. Mas qual área da vida? E como se preparar para o Eclipse Solar de 14 de outubro? Os astrólogos Alexey Dodsworth e Bela Medeiros contam a seguir.

Como se preparar para o Eclipse Solar

1. Conheça o eclipse

O Eclipse Solar em Libra de 14 de outubro será visível no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste do país. Mas será possível, mesmo que parcialmente, apreciar o Eclipse em todo país.

No Brasil, o eclipse começa às 15h25 e termina às 17h54. Mas lembre-se que este horário varia de uma cidade para outra. Veja aqui o horário do eclipse em todas as regiões do Brasil.

2. Veja como o eclipse atuará na SUA vida

Este será um Eclipse Solar no signo de Libra (grau 21º08), por isso a área de relacionamentos, e também da estética, está sendo ativada. No entanto, cada pessoa terá uma área da sua vida eclipsada (com força reduzida).

O Personare criou uma calculadora gratuita para você saber qual é a área da vida que será ativada pelo eclipse de 14 de outubro. Portanto, basta incluir seus dados de nascimento.

Siga o passo a passo a seguir para saber o seu:

Acesse o Mapa do Céu do Personare aqui neste link. Ao inserir seus dados, o site calcula automaticamente qual área da sua vida que poderá ser ativada. Para entender o que isso significa, basta clicar no botão leia o significado.

3. Se observe

Eclipses impactantes podem ser sentidos até 30 dias de antecedência, então, se observe.

Você já está sentindo perda de energia? Como você está em relação à área da sua vida ativada pelo eclipse?

Recomenda-se um “resguardo” no uso de suas forças nas 24 horas antes e até 24 horas depois do eclipse, poise você pode sentir suas energias sendo tragadas pelas situações. Preserve-se!

5. Desapegue

O eclipse geralmente age como um catalisador de mudanças, acelerando os processos que já estão acontecendo. Muitas das mudanças são, inclusive, muito necessárias. É hora de desapegar de situações que já não tem cabimento nem estrutura.

6. Tenha paciência

Tenha paciência. Muitas vezes, durante um eclipse solar, situações que não estão sob seu controle se revelam. Procure observar por que isso te afeta tanto e o que isto procura lhe mostrar.

Vem mais por aí

Em 2023, temos quatro eclipses. O deste sábado, 14 de outubro, será o terceiro. Portanto, temos mais um a caminho. Dentro de duas semanas, no dia 28 de outubro, teremos um Eclipse Lunar em Touro.

Durante um eclipse lunar, a Lua é obscurecida, que na Astrologia está associada ao passado e ao senso de segurança. Por isso, esses temas podem tornar-se mais instáveis durante esse período.

Consequentemente, as pessoas podem experimentar um aumento de medo e reatividade durante essa fase. Portanto, reconhecer essa insegurança pode ser crucial ao lidar com pessoas e situações.

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

