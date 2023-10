Escolha o presente ideal de Dia de Crianças

Escolher o presente ideal de Dia de Crianças não é tarefa fácil. Por mais variedades que se tenha no mercado, encontrar algo realmente especial e que faça sentido para cada criança não é tão simples.

Mas tem uma ferramenta que pode ajudar muito: o Mapa Infantil. Com ele, você pode descobrir o Número de Motivação, que reflete as características e desejos de cada pessoa.

Esse número representa aquilo que dá ânimo à criança, o que a impulsiona e satisfaz em cada atividade que se envolve. Além de escolher o presente ideal, conhecer essa simbologia pode auxiliar os pais e familiares a motivarem a criança no cotidiano.

Assim, você estará mais preparado para escolher o presente ideal de Dia de Crianças e tornar esse momento uma experiência inesquecível.

Descubra o Número de Motivação

É possível descobrir gratuitamente o Número de Motivação de qualquer pessoa. Então, para este Dia das Crianças, é só seguir o passo a passo:

Acesse aqui o Mapa Infantil Preencha nome e data de nascimento da criança Clique para gerar a versão gratuita. Ao abrir o mapa, observe qual é o número de motivação, que vai estar em destaque. Depois, volte aqui e veja as sugestões de presente.

O presente ideal de Dia de Crianças é…

A seguir, estão algumas dicas de presentes e abordagens para crianças com base em seus Números de Motivação:

Criança com o 1 na Motivação

Tende a ser uma criança muito competitiva e que ama se destacar por suas ideias originais. Então, se ela puder conquistar o presente, por mérito próprio, após vencer uma brincadeira com os pais, por exemplo, ela se sentirá ainda mais satisfeita.

Criança com o 2 na Motivação

Costuma ser uma criança sensível. Gosta de um clima de harmonia. Também é bem atenta aos detalhes. Por isso, ofereça o presente com um muito carinho, e embrulhe-o num papel com cores suaves e com detalhes como desenhos pequeninos de um bichinho (como borboleta, cachorro) ou um personagem de TV.

Criança com o 3 na Motivação

Essa criança é expressiva e gosta de um clima de alegria e de ser o centro das atenções. Por isso, um presente com cores vivas e entregue com entusiasmo lhe fará muito bem.

Criança com o 4 na Motivação

Essa criança costuma ter boa habilidade manual. Tende a gostar de brinquedos pequenos ou de presentes que venham embrulhados em várias camadas de papel. Se for um brinquedo daqueles de montar, ela poderá gostar ainda mais.

Criança com o 5 na Motivação

Essa criança é dona de uma curiosidade maior do que a natural. E tem um lado elétrico, inquieto, gostando de circular pelos ambientes descobrir coisas novas, diferentes e empolgantes. Experimente oferecer a esse pequeno um jogo de detetive, que estimule seu lado curioso.

Criança com o 6 na Motivação

É uma criança que se sente muito bem em grupo, seja com os amiguinhos ou com a própria família. Porque ama unir as pessoas e estar cercada por um clima de tranquilidade e amizade. Por isso, reunir os amiguinhos ou os irmãozinhos na hora de lhe dar o presente do Dia das Crianças pode ser uma excelente ideia.

Criança com o 7 na Motivação

Essa criança é fascinada por desvendar mistérios. Para despertar seu interesse, crie um clima de suspense sobre qual presente ela ganhará, em que momento do dia ou em qual local da casa ela o receberá. Como gosta de mais privacidade, ofereça o presente em seu quarto e escolha um brinquedo que tenha ligação com o que ela procura estudar e entender.

Criança com o 8 na Motivação

Essa criança é madura, gosta de se sentir segura e, desde cedo, mostrar que tem personalidade forte. Sendo assim, experimente dar a ela uma quantia em dinheiro, para poder guardar em um cofrinho. Ela vai adorar a sensação de segurança que o dinheiro representa.

Criança com o 9 na Motivação

Essa criança fica muito satisfeita ao ser presenteada em um clima de muita animação. Além disso, adora ajudar e presentear os outros. Sendo assim, uma boa ideia é levá-la a um orfanato. Seu pequeno se sentirá satisfeito ao fazer o bem para outras pessoas.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br