À medida que nos aproximamos do final do ano, aumentam as expectativas para realizar as metas que ainda não alcançamos. É aí que entra a Astrologia. Quer saber quais são as previsões para cada signo nos últimos três meses de 2023? Vem que a gente te conta.

Spoiler: temos trânsitos astrológicos bem importantes ainda para viver. Começando pelos dois eclipses mais fortes do ano aqui para o Brasil, que ocorrem nos dias 14 e 28 de outubro. Os fenômenos podem significar mudanças profundas em nossas vidas.

Mas cada signo vai vivê-los de forma diferente. Eclipses são momentos de escuridão e renovação, que nos incentivam a refletir sobre nossas metas e direcionamentos. No entanto, não há muito espaço para dúvidas. As viradas repentinas devem chegar uma hora ou outra.

Além disso, no dia 13 de dezembro, o planeta da comunicação inicia a última retrogradação do ano. Mercúrio retrógrado em Capricórnio pode desafiar nossa comunicação e nos levar a rever nossos planos e estratégias para o futuro – justamente na época de Ano Novo.

Pensando nisso, preparamos um resumão para você ver as previsões para cada signo nos últimos três meses de 2023. Mas não esqueça de olhar as tendências para o seu signo solar e Ascendente também, pois vai perceber previsões mais completas. Se não sabe os seus signos, consulte aqui gratuitamente no Mapa Astral.

Previsões para cada signo nos últimos três meses de 2023

ÁRIES

Para Áries, 2023 tem sido marcado pelo trânsito de Júpiter, trazendo expansão e oportunidades, mas também o desafio de evitar excessos. Nos últimos três meses do ano, os eclipses podem ser muito significativos, convidando quem é de Áries a refletir sobre o que deve ser mantido e o que precisa ser deixado para trás.

No dia 14 de outubro, o eclipse solar em Libra pode mexer com as relações de trabalho e parcerias. É um momento para avaliar o comprometimento e a dedicação aos seus projetos profissionais.

Para pessoas arianas solteiras, essa energia pode indicar um novo romance, que pode se transformar em algo mais sério.

Você ainda pode se tornar mais exigente, especialmente entre 8 de novembro e 4 de dezembro, quando Vênus estará em Libra. Este é um período favorável para encontrar o amor ou aprofundar relacionamentos existentes, mas também é importante não focar demais em status e bens materiais.

A espiritualidade desempenhará um papel crucial nesse período, pois a busca por respostas profundas e conexão com a alma será vital para navegar pelas transformações que os eclipses trarão. Este é um momento para Áries encontrar equilíbrio e sabedoria interior.

TOURO

Para Touro, 2023 apresenta uma mistura de oportunidades e desafios. A entrada de Júpiter em Touro, desde maio, trouxe otimismo e expansão, mas Saturno em Peixes também exige responsabilidade na carreira e na busca pelo seu propósito de vida.

Os eclipses, especialmente o Lunar em Touro, no dia 28/10, podem trazer mudanças significativas. No dia 14 de outubro, o eclipse solar em Libra pode destacar parcerias de trabalho, incentivando uma reflexão sobre o compromisso e o esforço dedicado a essas relações.

Júpiter em Touro pode tornar as pessoas taurinas mais exigentes em suas relações pessoais, e os eclipses podem ajudar a acalmar essa busca por perfeição. Esteja aberta a novas conexões e oportunidades românticas.

No entanto, é importante evitar excessos, especialmente relacionados a prazeres e luxos, pois Júpiter também indica excessos. A busca pela expansão deve ser equilibrada com responsabilidade.

GÊMEOS

Para Gêmeos, 2023 é um ano de desenvolvimento, aprimoramento e especialização. Com Júpiter expandindo as oportunidades, você encontrará portas profissionais abertas nos últimos três meses do ano.

Os eclipses podem trazer a possibilidade de aumentar a família ou fazer mudanças no núcleo familiar. Se você deseja engravidar, esse período pode ser impulsionador, mas esteja ciente de gestações inesperadas.

O eclipse solar em Libra em 14 de outubro pode marcar o início de novos relacionamentos amorosos, que podem evoluir para algo mais sério no futuro. Para aqueles já em relacionamentos, é um momento para reacender a paixão e fortalecer a comunicação.

É hora, ainda, de aproveitar as datas favoráveis para o amor em novembro e dezembro, quando Vênus estará em Libra e Sagitário (veja aqui as datas), proporcionando oportunidades para parcerias e programas especiais.

Tenha em mente que Mercúrio estará retrógrado a partir de 13 de dezembro até 18 de janeiro, exigindo reestruturação em relação ao dinheiro, poder e parcerias.

CÂNCER

Para Câncer, os últimos três meses de 2023 devem ser focados nos relacionamentos, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Os eclipses que ocorrem em outubro indicam a necessidade de resolver pendências com irmãos, amizades, círculos sociais e parceiros românticos.

Os assuntos domésticos e profissionais podem gerar preocupações, pois os eclipses de 2023 destacam essas áreas da vida de Câncer. No entanto, essas mudanças não necessariamente significam demissões, mas sim adaptações na rotina que afetarão a dinâmica familiar.

Desde maio, com Júpiter em Touro, Câncer se sente mais à vontade para expandir suas amizades e participação nas redes sociais. Se você trabalha nesse campo, é um momento excelente para consolidar sua presença online.

No entanto, também é hora de avaliar a qualidade de suas amizades e se desapegar daquelas que não fazem mais sentido.

O período de Mercúrio retrógrado, em dezembro, pode trazer ainda mais reavaliação das relações e a possibilidade de reencontro com pessoas do passado. Tenha atenção a essas oportunidades de resolução.

LEÃO

Para Leão, 2023 deve estar sendo um ano de transformações profundas na carreira, com reflexos na vida familiar. É tempo de mudar o que for necessário ou deixar para trás o que não serve mais.

A entrada de Júpiter em Touro, desde maio, pode ter aberto ou ainda abrir as portas para a sua independência financeira, um processo que começou com Urano em 2018. É a hora de buscar novas oportunidades profissionais e financeiras.

Para quem ainda não alcançou a independência financeira, é um momento propício para aprender a controlar gastos e economizar.

Sua carreira e propósito de vida serão impactados por Júpiter, Urano e um Eclipse Solar em outubro, indicando mudanças significativas. Aproveite para aprender mais sobre seu propósito de vida aqui.

O eclipse lunar de 28 de outubro pode marcar o fim de ciclos ou transformações na carreira e na rotina familiar. Prepare-se para possíveis alterações em seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Além disso, Saturno em Peixes, desde março, desafia Leão a impor limites nas relações pessoais e a buscar comprometimento. Por fim, o período de Vênus Sagitário, em dezembro, pode ser propício para novos relacionamentos.

VIRGEM

Virgem em 2023 deve estar enfrentando desafios e oportunidades relacionados ao amadurecimento pessoal e comprometimento nas relações.

Este é um momento para se tornar mais seletivo, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. A entrada de Júpiter em Touro, desde maio, incentiva a expansão de sua rede social e participação nas redes sociais, especialmente se você trabalha nesse campo.

Ainda teremos dois eclipses potentes. O do dia 14/10, em Libra, pode gerar questionamentos sobre a valorização de seu esforço e dedicação no trabalho. Refletir sobre suas prioridades e encontrar um equilíbrio entre carreira e vida pessoal é necessário.

Marte em Libra, até outubro, pode criar tensões familiares, mas também é um momento propício para resolver conflitos e realizar reparos em casa. Tenha disposição para dialogar e encontrar soluções.

No final do ano, com Mercúrio retrógrado em Capricórnio, o foco retorna à vida familiar e aos relacionamentos mais próximos. Além disso, é importante evitar excessos, como o consumo exagerado de alimentos e bebidas, e cuidar da saúde física e mental nessa reta final do ano.

LIBRA

Para Libra, 2023 deve estar sendo um ano de desafios e aprendizado. Os eclipses que ocorreram e ainda vão ocorrer este ano trazem a necessidade de revisão interna e mudanças em padrões de comportamento.

À medida que nos aproximamos dos últimos meses de 2023, essa energia de transformação ainda estará presente.

O eclipse em Libra, no dia 14/10, pode trazer à tona questões relacionadas à sua identidade e autoestima. É um momento propício para buscar um maior entendimento de quem você é e o que deseja alcançar na vida.

Júpiter em Touro, até maio de 2024, traz oportunidades relacionadas à estabilidade financeira. Você pode receber aumentos, presentes inesperados ou encontrar maneiras de melhorar suas finanças.

No entanto, Saturno em Peixes pode trazer desafios relacionados à sua rotina e saúde. É importante estabelecer uma rotina equilibrada e aprender a lidar com as demandas do dia a dia de forma eficiente.

ESCORPIÃO

Para Escorpião, 2023 é um ano de mudanças significativas, e os últimos três meses não serão exceção. Com Júpiter em Touro desde maio, você pode esperar oportunidades de crescimento, especialmente no campo profissional.

Os eclipses do primeiro semestre do ano trouxeram à tona questões relacionadas à família, residência, carreira e saúde. À medida que nos aproximamos do final do ano, o foco se voltará para os relacionamentos.

Júpiter em Touro abre portas para novas parcerias, contratos e oportunidades de expansão em seu campo de trabalho. Pessoas influentes podem desempenhar um papel importante em sua vida profissional, desde que você esteja disposto a conhecê-las.

No campo amoroso, Júpiter pode aumentar suas expectativas, o que pode levar a desafios em relacionamentos. É essencial manter a comunicação aberta e realista para evitar mal-entendidos.

O eclipse em Libra, no dia 14/10, pode trazer à tona questões relacionadas à sua identidade e autoestima. Aproveite esses momentos para se conhecer melhor e fazer mudanças positivas em sua vida.

SAGITÁRIO

Para Sagitário, 2023 deve estar sendo um ano de desafios e oportunidades, com um foco especial na busca por estabilidade e crescimento profissional.

Com Júpiter em Touro desde maio, você tem a chance de expandir sua carreira e buscar novas oportunidades. No entanto, Saturno em Peixes também está presente, lembrando da importância da responsabilidade e do pragmatismo em sua jornada profissional.

O eclipse em Libra, agora em outubro, pode trazer mudanças na área financeira e nos hábitos de gastos. É um momento propício para reavaliar sua relação com o dinheiro e fazer escolhas financeiras conscientes.

Em termos de relacionamentos, Júpiter em Touro pode trazer novas oportunidades, mas também o desafio de manter expectativas realistas. É importante equilibrar a busca por novos relacionamentos com a responsabilidade.

À medida que nos aproximamos do final do ano, o foco se voltará para o crescimento pessoal e a busca por uma rotina saudável.

CAPRICÓRNIO

Para Capricórnio, o final de 2023 traz um foco na busca por reconhecimento e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Com Júpiter em Touro desde maio, você deve buscar melhorias em seus relacionamentos, incluindo filhos e par romântico.

Este é o momento de permitir-se prazer e diversão, sem sentir culpa por não estar constantemente no modo de trabalho.

Em relação à carreira, você pode consolidar sua imagem pública em todas as áreas de sua vida e buscar reconhecimento pelo trabalho árduo que realizou. Este final de ano também pode ser propício para expandir seus horizontes profissionais.

No amor, as oportunidades românticas estão em alta, com Júpiter e Vênus em Touro promovendo abundância nos relacionamentos. No entanto, é importante não criar expectativas irreais e manter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Este é um ano para a família, com mudanças e movimentações possíveis. Lembre-se de não se sobrecarregar e de aprender a delegar responsabilidades.

AQUÁRIO

Para Aquário, a entrada de Júpiter em Touro, a partir de maio, traz a chance de uma virada profissional e a oportunidade de concretizar seus projetos. No entanto, evite fazer mudanças radicais na vida doméstica e na família.

Desde a chegada de Plutão em Aquário, em março, sua ambição pode ser acentuada. Você quer reconhecimento, quer realizar seus projetos, quer colocar em prática todas as ideias inventivas.

Mas tenha paciência. Os resultados podem ser colhidos ao longo dos próximos dois anos. Isso porque Plutão vem para ficar em Aquário a partir de janeiro de 2024 e o planeta estaciona no seu signo por muitos anos.

Mantenha um equilíbrio entre sua ambição e a cautela necessária. Por fim, este é um ano para cuidar de sua saúde mental, pois a ansiedade pode se tornar uma questão. Aproveite para fazer exercícios físicos e cuidar do corpo, mas evite a indulgência excessiva.

PEIXES

Para Peixes, Saturno entra em cena em março, no seu signo, exigindo que você tome decisões importantes sobre sua identidade e responsabilidades. É hora de se concentrar mais no presente e enfrentar os desafios com comprometimento e responsabilidade.

Os eclipses desde ano – e agora em outubro teremos mais dois! – indicam inícios relacionados às finanças.

Com Saturno em Peixes desde março, é importante assumir o controle de sua própria história e ser disciplinado em relação às metas que estabelecer. Reflita sobre seu papel nos relacionamentos e evite sacrificar-se excessivamente.

Cuide de sua saúde, pois Saturno pode trazer restrições e limitações. Evite abusar de si mesmo e aprenda a administrar seu tempo com sabedoria.

Nesta reta final do ano, é provável que você busque mais espiritualidade e fé, mas lembre-se de que a autodisciplina será essencial para alcançar seus objetivos.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br