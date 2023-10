Como descobrir sua Lilith e aproveitar seu poder sexual

Quem não tem algum bloqueio, medo e desafio quando o assunto é sexo? Muitas vezes, entretanto, a gente joga tudo pra debaixo do tapete. Para você se aprofundar e aproveitar ainda mais o seu poder sexual, vamos te mostrar o que é e como descobrir sua Lilith.

Essa pode ser uma jornada emocionante e reveladora, permitindo que você se conecte com partes mais profundas de sua natureza sexual e intuitiva.

O que é a Lilith?

A Lilith não é um corpo celeste físico como o Sol, a Lua ou os demais planetas, mas sim um ponto matemático que representa o lado obscuro da Lua. Por isso, a Lilith representa a sombra, os aspectos reprimidos e o desejo sexual mais profundo de uma pessoa.

Por isso, quando você aprende como descobrir a sua Lilith, tanto o signo quanto a Casa no seu Mapa Astral, abre-se uma porta para a compreensão mais profunda de seus medos e desejos secretos relacionados ao amor e ao sexo.

Porque conhecendo as facetas ocultas e sombrias da sua personalidade, você pode trabalhar essas questões em seus processos terapêuticos e de autoconhecimento, desenvolvendo assim seu poder sexual de forma mais consciente.

Como descobrir sua Lilith

Para descobrir sua Lilith, você precisará de seu Mapa Sexual – que é o mapa astrológico focado na sexualidade. Aqui estão os passos básicos:

Acesse aqui o Mapa Sexual. Clique para fazer a amostra grátis e inclua os seus dados. Ao gerar o seu mapa, veja na mandala qual signo aparece ao lado da Lilith. Na imagem abaixo, perceba que a pessoa tem Lilith em Libra.

Agora, que você já sabe o signo da sua Lilith, veja abaixo como aproveitar seu poder sexual.

Aproveitando o poder sexual da Lilith

Quando a gente joga nossas questões e medos ligados à sexualidade para debaixo do tapete, as características ligadas à Lilith podem emergir como desejos sexuais secretos, conflitos internos e até mesmo questões que afetam nossas vidas amorosas e eróticas.

Então, aproveite que você já descobriu sua Lilith e veja a seguir como cada signo pode despertar seu poder sexual.

Lilith em Áries:

Com uma sensualidade marcante, você pode aproveitar seu poder sexual ao ser mais consciente da intensidade de seus desejos. Por isso, para satisfazer sua libido, evite agir com indiscrição e descontrole emocional, buscando, em vez disso, parceiros que acompanhem seu ritmo acelerado e gostem de experimentação.

Lilith em Touro:

Sua sensualidade natural é um trunfo. Para aproveitar seu poder sexual, lembre-se de equilibrar o prazer com a busca por relacionamentos mais profundos, não se deixando levar apenas pela química sexual. Apreciar toques e carinhos e priorizar o conforto na intimidade são chaves importantes.

Lilith em Gêmeos:

Sua habilidade com as palavras é um dom. Aproveite isso na conquista e na comunicação sexual. Nesse sentido, esteja ciente de não racionalizar em excesso sua sexualidade e permitam-se diferentes experiências. Valorize a liberdade e a leveza nas relações.

Lilith em Câncer:

A conexão emocional é crucial. Para aproveitar seu poder sexual, busque parceiros compreensivos e pacientes. Trabalhe na confiança e aceitação do seu corpo para liberar sua sexualidade. Aceite as oscilações naturais do apetite sexual.

Lilith em Leão:

O sexo é uma prioridade, mas busque admiradores que apreciem sua aura de sedução. Cuide para não exagerar nos prazeres. Valorize pessoas modernas e bem-humoradas que saibam separar sexo de amor.

Lilith em Virgem:

Seu perfeccionismo pode ser um desafio. Aproveite seu apetite sexual, mas lembre-se de que é importante liberar seus desejos e não parecer fria. Encontre alguém paciente para compartilhar sua faceta sedutora.

Lilith em Libra:

Valorize a harmonia nos relacionamentos, mas não retenha mágoas. Busque a verdadeira conexão, não um amor idealizado. No sexo, aprecie o belo, mas esteja ciente de que seus desejos podem ser complexos e difíceis de satisfazer.

Lilith em Escorpião:

Seu poder sexual é intenso. Lide com a energia, evitando atrair pessoas involuntariamente. Trabalhe nas feridas emocionais e no controle do ciúme. Não rejeite desejos considerados tabus.

Lilith em Sagitário:

Sua curiosidade é uma vantagem. Busque experiências intensas e inovação no sexo, mas tenha cuidado para não se dispersar em múltiplas relações. Use o sexo como uma válvula de escape saudável.

Lilith em Capricórnio:

Equilibre sua projeção social com o relacionamento. Liberte seus desejos e não tema parecer atraente. Encontre um parceiro mais jovem e sensível que valorize sua experiência.

Lilith em Aquário:

Sua abordagem libertária pode ser desafiadora. Aplique suas ideias inovadoras no sexo e não tenha relações com amigos para evitar conflitos. Aceite sua excêntrica criatividade.

Lilith em Peixes:

Cuide para não se confundir emocionalmente. Busque relações profundas e significativas. Viva o sexo como uma experiência de conexão espiritual, não apenas física.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br