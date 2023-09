Horóscopo dos signos para outubro de 2023

De acordo com as previsões do horóscopo de outubro de 2023, teremos pela frente um mês repleto de acontecimentos importantes para todos os signos. A começar por um eclipse solar anular, que poderá ser visível a olho nu no Brasil no dia 14.

Como se isso não bastasse, ainda teremos um segundo eclipse, desta vez lunar, duas semanas depois. Portanto, não espere calmaria ou certezas neste e nos próximos meses.

Ainda teremos quadraturas e outros aspectos que tendem a movimentar a vida da maioria dos signos. Para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado, pois ele leva em conta sua hora e cidade de nascimento. Dessa forma, você sabe as tendências pessoais e ainda recebe conselhos de como lidar com cada fase.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de outubro de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

Após dois meses, no dia 12 de outubro as pessoas do signo de Áries enfim terão o encerramento do ciclo de oposição de Marte. Esse trânsito representava um decréscimo de energia às pessoas desse signo, prejudicando a produtividade e a saúde.

No entanto, outubro reserva um novo ciclo planetário de oposição a Áries, dessa vez de Mercúrio. Contudo, se bem aproveitado, esse ciclo – que ocorre entre os dias 5 e 22 – tende a trazer diversas vantagens a quem souber se colocar num lugar de escuta.

Mais importante do que emitir suas opiniões, será imprescindível ouvir e ler o que o outro tem a dizer. Isso será especialmente benéfico para a formulação de acordos, tanto no âmbito profissional quanto no amoroso.

Anote as datas!

Dia 14: o eclipse solar será uma oportunidade para identificar as falhas na forma como você se relaciona intimamente com os outros. Entre os dias 19 e 22: é possível que alguém se aproxime com problemas gravíssimos para desabafar. Isso pode ser cansativo, então exercite a paciência e a compaixão.

TOURO

Outubro de 2023 marca o início do ciclo de oposição de Marte ao signo de Touro. A partir do dia 12, as pessoas desse signo tendem a sentir uma perda de vitalidade geral. No entanto, não há motivo para pânico.

Basta que você saiba administrar a própria rotina: evite exageros e matenha um equilíbrio sadio entre seus afazeres e o descanso. Por mais difíceis que os problemas pareçam, tenha em mente que em meados de novembro esse ciclo chegará ao fim.

No dia 14, o eclipse solar será um momento significativo para as pessoas taurinas. Aproveite a oportunidade para identificar as falhas e fragilidades nos seus hábitos que podem estar colaborando para uma má saúde física ou mental.

Anote as datas!

Dias 2 e 3, 11 e 12, 20 e 21, 27 e 28: a formação de ângulos harmoniosos entre a Lua e Júpiter, que se encontra em Touro, tornam propícias alegrias e satisfações. Dias 8 e 9, 16 e 17, 23 e 24: por outro lado, nessas datas ocorrem ângulos dissonantes entre a Lua e Júpiter em Touro. Tenha atenção a problemas decorrentes de excessos, desperdícios e exageros.

GÊMEOS

As pessoas do signo de Gêmeos tendem a sentir uma indisposição geral em outubro de 2023. Mesmo não havendo uma razão objetiva para isso, você pode sentir tédio, tristeza ou cansaço, o que poderá preocupar as pessoas mais próximas.

Porém, pode ser uma boa oportunidade para meditar a respeito das coisas que andam incomodando você. É muito possível que daí surjam insights sobre antigas questões, que resultarão em uma vida mais harmoniosa tão logo essa nuvem de tristeza se dissipe.

No dia 14, ocorrerá o eclipse solar Para quem é de Gêmeos, o fenômeno resultará numa perda da força criativa. A sensação de que você precisa cumprir obrigações pode tornar seus momentos de lazer um tanto incômodos, devido à culpa.

Anote as datas!

Dia 14: o eclipse solar pode fazer você sentir culpa ao experimentar momentos de lazer. Procure equilibrar o foco em suas obrigações com o que te dá prazer.

CÂNCER

A exemplo do ocorrido no mês anterior, outubro de 2023 reserva às pessoas do signo de Câncer uma tendência a conflitos familiares. Essa inclinação se deve a um ciclo de Marte, iniciado em setembro, mas que ainda perdura.

Se você mora com outras pessoas, podem ocorrer rusgas sérias relacionadas a questões domésticas. Mas, mesmo que more só, há uma predisposição a atritos familiares. Tenha em mente, porém, que não é preciso fazer de toda briga uma guerra.

A última semana do mês é marcada pela oposição entre Marte e Júpiter. Para quem é de Câncer, trata-se de um período desfavorável para atividades sociais e qualquer atividade que envolva um grande número de pessoas.

Anote as datas!

Dia 14: o eclipse solar anular que ocorre nesta data se soma ao ciclo de Marte, intensificando os problemas familiares e domésticos.

LEÃO

As pessoas do signo de Leão experimentarão dois momentos bastante distintos em outubro. No início do mês, haverá estímulos de sobra às paixões. Na segunda metade, o cenário será problemático para as relações em geral, sobretudo no trabalho ou estudos.

Primeiro, vamos às boas notícias. Até o dia 9, Vênus transita pelo signo de Leão, em ângulo harmônico com Marte e desarmônico com Urano. Esse trânsito será bastante estimulante e excitante para a vida amorosa e sexual, então aproveite!

Porém, no dia 14 a Lua Nova eclipsará o Sol, astro regente de Leão. Isso representará um momento de embotamento da comunicação. Será preciso ter o dobro de cuidado com o que se diz e com o que se escreve, de modo a evitar riscos de prejuízo nos relacionamentos

Anote as datas!

A partir do dia 14: o ciclo inaugurado a partir do eclipse solar anular afetará a comunicação. Se puder, evite viagens.

VIRGEM

O trânsito de Mercúrio pelo signo de Virgem favorecerá atividades intelectuais até a virada do dia 4 para o dia 5 de outubro. Depois disso, o planeta muda de frequência e, até o dia 14, passa a favorecer o pragmatismo na sua relação com o dinheiro.

Outro ciclo significativo de outubro envolve o planeta Vênus, que passa a transitar por Virgem a partir do dia 9. Entre os dias 9 e 15, Vênus fará oposição a Saturno, o que poderá expor suas inseguranças e medos relacionados à vida afetiva e à sua autoestima.

No dia 14, o eclipse solar anular poderá representar um momento de bloqueio para questões financeiras. Mantenha a cautela e evite gastos desnecessários a partir desta data. Mas não se preocupe em demasia, pois não é nada que não se corrija com o tempo.

Anote as datas!

Entre os dias 9 e 15: não é recomendável fazer mudanças significativas na aparência, devido à oposição entre Vênus e Saturno. Entre os dias 16 e 22: com a mudança no cenário, Vênus passa a favorecer a vida afetiva e sexual.

LIBRA

A maioria das pessoas do Signo de Libra faz aniversário em outubro, então este é um mês especial. Se esse é o seu caso, é uma ótima oportunidade para fazer a sua Revolução Solar, que permitirá a você verificar as tendências do próximo ano.

No entanto, cabe ressaltar que em 2023 outubro será ainda mais significativo, por muitos outros fatores. O primeiro é o fato de Marte permanecer em Libra até o dia 12. É um ciclo que intensifica a determinação, a energia agressiva e a capacidade de conquista.

Mercúrio também transita por Libra entre os dias 5 e 22. Isso intensifica a produtividade intelectual, a disposição comunicativa e a capacidade de avaliar as questões a partir de múltiplas facetas.

Anote as datas!

Dia 14: apesar de belo, o eclipse solar anular representa uma redução da energia vital. Convém aproveitar o resto do mês para se recolher o máximo que for possível.

ESCORPIÃO

No dia 12, Marte ingressa no signo de Escorpião. Esse ciclo ocorre apenas a cada dois anos e meio, em média, a representa um aumento considerável de sua força em todos os sentidos. Portanto, é um excelente momento para dedicar-se a atividades físicas.

Mas a energia extra de Marte também se manifestará na superação de obstáculos antes intransponíveis. Há algum vício ou mau hábito que você quer abandonar? Pois a hora é agora! A energia sexual também será incrementada, vale ressaltar.

A partir do dia 23, Mercúrio também ingressa em Escorpião. Será um momento favorável a atividades intelectuais, estudos e comunicação. Porém, tome cuidado com uma tendência a falar o que não deveria, e exercite o comedimento.

Por fim, não custa lembrar que muitas pessoas do signo de Escorpião fazem aniversário em outubro. Se esse é o seu caso, não deixe de conferir a sua Revolução Solar, um mapa astral válido por um ano.

Anote as datas!

A partir do dia 23: a oposição entre Marte e Júpiter pode resultar numa atitude excessivamente agressiva, que pode ser socialmente prejudicial. Atenção às suas interações com outras pessoas.

SAGITÁRIO

As pessoas do signo de Sagitário tendem a passar por outubro de 2023 de maneira tranquila. Até mesmo o eclipse solar que ocorre no dia 14, que para outros signos será um momento crítico, para quem é de Sagitário terá um impacto apenas indireto.

O eclipse tende a se manifestar muito mais como problemas na vida de amigos íntimos do que na sua vida. Claro que isso demandará que você dedique tempo e energia para cuidar desses amigos, que por diversos motivos não estarão bem.

Os primeiros nove dias do mês são favoráveis a viagens longas. Depois, o mês favorece equilíbrios, ajustes e bons relacionamentos no trabalho. A partir do dia 23, o alinhamento entre Mercúrio e Marte será propício para você elaborar projetos de curto prazo.

Anote as datas!

Dias 3, 4, 5, 11, 12, 25, 26 e 31: nessas datas, aspectos lunares indicam flutuações emocionais e tendência a decisões impulsivas.

CAPRICÓRNIO

Outubro de 2023 será um mês profissionalmente desafiante para as pessoas do signo de Capricórnio. Em primeiro lugar, destaca-se o signo de Marte.

Até o dia 12, esse ciclo traz uma inclinação a se portar de modo mais hostil no ambiente de trabalho. Sabendo controlar esse ímpeto, é possível aproveitar o que de melhor Marte tem a oferecer: o desejo de superar limites.

Sua vida profissional também terá a influência de Mercúrio, em dois momentos distintos. Entre os dias 5 e 13, há incremento na sua capacidade de se articular e debater. Do dia 14 até o dia 22, será preciso domar uma tendência a pensamentos negativos.

Anote as datas!

Dia 14: o eclipse solar pode acarretar uma subtração de sua energia vital. Isso pode se manifestar na forma de desânimo ou tédio temporário em assuntos relacionados ao seu trabalho.

AQUÁRIO

O início de outubro de 2023 será favorável à vida amorosa das pessoas do signo de Aquário. Até o dia 8, o trânsito de Vênus estimula a boa disposição para as relações interpessoais, sobretudo aquelas mais sérias, como casamentos e sociedades.

Haverá boa disposição para considerar o bem-estar dos outros, além de um forte desejo de agradar. Se você estiver só, será um período muito positivo para paqueras. Mas se estiver numa relação, o momento permite aprofundar a intimidade entre vocês.

No âmbito profissional, o ciclo de Marte sugere maior agressividade a partir do dia 12. O lado positivo é uma vontade maior para superar obstáculos. Contuto, é preciso tomar cuidado com a tendência a grosserias desnecessárias com colegas de trabalho.

Anote as datas!

Dia 14: o eclipse solar terá um impacto nas suas certezas e convicções, alimentando inseguranças. Tenha atenção ao processo de autoquestionamento que virá daí, que poderá deixar claro que muitas crenças arraigadas estavam incorretas.

PEIXES

A partir do dia 9 de outubro, Vênus passa a formar oposição ao signo de Peixes. Esssa configuração tende a ser especialmente positiva para a vida afetiva das pessoas piscianas, sejam elas solteiras ou comprometidas.

Se você estiver só, o ciclo é excelente para encontros, paqueras e inícios de relacionamento. Se já estiver em uma relação, fique de olho em oportunidades para aprofundar o elo entre você e a pessoa amada.

O eclipse solar do dia 14 poderá demandar o exercício do desapego. É como se o eclipse jogasse na nossa cara que há determinadas coisas que, por mais que a gente goste, precisam ser abandonadas. Aceitar que tudo tem seu tempo ajudará seu amadurecimento.

Anote as datas!

Dias 10, 11, 12, 24, 25 e 26: se você está em um relacionamento, essas datas são muito indicadas para programas a dois. São ótimas oportunidades para aprofundar a relação de vocês. Se está só, aproveite para paquerar muito!

