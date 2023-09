Motivos da traição em um relacionamento

Podemos definir a traição como o acúmulo de mentiras internas de cada um dos parceiros – com eles mesmos e entre os parceiros. E pode trazer aprendizados importantes para todos, assim como entender os motivos mais comuns da traição.

Os motivos da traição

Baixa autoestima

Às vezes, a pessoa tem problema de baixa autoestima, precisando se sentir valorizada e validada. Assim, acha que a energia da conquista a ajudará a conseguir isso. Essas pessoas traem porque têm o desejo de sempre validarem seu amor-próprio, que, na realidade é ilusório.

Medo de se envolver

Outra razão para a infidelidade pode ser também o medo de se envolver. À medida que a pessoa percebe que se envolverá emocionalmente, ela trai, na intenção de interromper esse sentimento.

Medo de ser traído(a) novamente

Existe mais um motivo para a traição: o fato de já terem sido vítimas de uma traição. O medo de passar pela situação novamente é tão grande que, para se sentirem “aliviadas”, preferem trair antes, para que, caso aconteça com elas, não sejam tão atingidas emocionalmente.

Traição é construída por cada pessoa na relação

A traição não é algo que ocorre de repente. Geralmente, ela é construída, mas de um jeito muito sutil, sendo difícil de perceber.

As duas pessoas da relação vão construindo mentiras e ilusões dentro de si, o que eclode no nível físico, através da traição.

São aquelas pequenas coisas do relacionamento, sobre as quais pensamos: “vou deixar passar essa situação”, “percebi uma coisa, mas é besteira da minha cabeça”.

Não é que precisemos estar em estado de alerta o tempo todo com tudo que acontece, mas devemos ficar atentos aos nossos próprios sentimentos e à real intenção por trás de cada atitude.

Por exemplo, muitas vezes deixamos algumas situações passarem por termos medo do outro se enraivecer quando, na realidade, isso é, de fato, uma traição conosco, o que gera uma energia de traição e mentira na relação.

Traição transmite aprendizado aos envolvidos

O aprendizado para quem trai é perceber qual é a sua real escolha: vale realmente a pena esse sentimento de querer se validar através da traição?

Por que você acaba colocando em risco a relação com uma pessoa que ama? Essa pessoa precisa refletir o que realmente é importante para ela, o que realmente quer, o que entende por amor de verdade.

Para quem sofre a traição, o aprendizado é reconhecer a sua própria parcela de responsabilidade nesta situação, o que é muito difícil, devido à dor que carrega.

O desafio dessa pessoa é ser mais forte do que a sua dor e olhar com verdade para ver como também contribuiu para que acontecesse. Reflita: por que se envolveu nessa situação? Por que se envolveu com uma pessoa que tinha tendência a trair?

Uma reflexão importante para quem atrai pessoas comprometidas é perceber as suas próprias contradições internas.

Quais sentimentos são esses que estão gerando as contradições e que, na vida física, levam essa pessoa a vivenciar um relacionamento com alguém comprometido?

Reflita

Será que não tem uma parte sua que sente medo de viver uma relação? É muito comum que os que se envolvem com alguém já comprometido falem que querem um relacionamento e não têm medo disso, mas geralmente o temor existe sim, eles apenas não percebem.

A vida não mente. Então, se a pessoa está se envolvendo com alguém em outra relação, existe alguma questão contraditória em sua vida. Ela provavelmente tem algum medo de envolvimento. É preciso se abrir para descobrir a origem desse medo, de onde ele vem?

Pense que para quem está nessa situação, ao se envolverem com alguém já em outra relação, acabam tendo um relacionamento, ao mesmo tempo em que não o têm.

Desse modo, é preciso entender que a qualidade energética de contradição, antes de tudo, está dentro da própria pessoa, ela apenas não consegue identificá-la.

Afirma querer um relacionamento com uma pessoa não comprometida, mas ela só atrai aquilo que o seu conjunto energético oferece. Ela carrega a ferida emocional da traição, que está interiorizada nela.

Além disso, carrega também a energia do querer se envolver com alguém e do medo da traição, o que gera uma contradição dentro do seu conjunto energético, se materializando no mundo físico na forma de um relacionamento com alguém comprometido.

É importante saber que é possível, no entanto, mudar os padrões de relacionamento e superar as dificuldades no amor. Entenda mais aqui.

Ceci Akamatsu

Terapeuta Energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare.

ceciakamatsu@gmail.com