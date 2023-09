Resumo astrológico de setembro de 2023: saiba o que vem por aí

O novo mês chega cheio de movimento! Entre o fim e o início de retrogradações de planetas, vamos ter vários momentos excelentes para reflexões e mudanças de comportamento.

Mas não se esqueça: você tem um Mapa Astral que é só seu, por isso os planetas agem de forma diferente. Acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa e te dá dicas individualizadas para viver o mês da melhor forma possível.

Leia mais no resumo astrológico de setembro abaixo:

03 de setembro – Vênus em Leão volta ao movimento direto

Após mais de um mês de retrogradação, Vênus volta a ficar direto, favorecendo questões de autovalor. É possível, também, que haja mais facilidade e tranquilidade para lidar com as relações e também com questões financeiras.

Logo no dia seguinte, Júpiter em Touro se coloca em movimento retrógrado, sugerindo que voltemos o foco da nossa atenção para as revisões dos planos e decisões relacionados à vida material.

04 a 08 de setembro – Trígonos entre Mercúrio, Sol e Júpiter

Durante este período, temos uma série de trígonos positivos entre Mercúrio, Sol e Júpiter, todos em signos de terra. Desse modo, é a hora de clarear e revisar as ideias que fundamentam nosso mundo prático e financeiro. Essa energia se mantém em alta até pelo menos o dia 20 de setembro.

15 de setembro – Mercúrio volta ao movimento direto em Virgem

Após pouco mais de 3 semanas em movimento retrógrado, Mercúrio volta a ficar direto. Dessa maneira, esta movimentação auxilia na impulsão da correção de rotas e na solidificação de novas rotinas, com o planeta da mente encerrando seu período de revisão.

17 de setembro – Quadratura Júpiter/Vênus

Esta é mais uma etapa do processo dessa retrogradação de Vênus. Embora os planos materiais e a busca por nossa essência possam ainda parecer intrincados, podemos estar mais próximos do que antes. É importante se observar.

19 de setembro – Sol oposto a Netuno

Devemos estar atentos à tendência de buscar o escapismo, fugir da realidade e nos iludir. As coisas podem ficar um tanto nebulosas, mas é melhor tentar se reconectar através da arte, sensibilidade, intuição e espiritualidade, evitando baixas energéticas e cansaço em geral.

21 de setembro – Trígono Sol/Plutão

Este é um aspecto que nos chama para uma “arrumação na casa” em geral. Portanto, podemos sentir um impulso para ajustar as estruturas construídas ao longo do mês. Há algo poderoso em nosso caminho ou em nossas mãos, e é hora de colocar nossas ideias em prática.

23 de setembro – Sol entra em Libra

A entrada do Sol em Libra marca o Equinócio de Primavera. Entramos em um período de busca por mais equilíbrio na vida e nas relações, intensificando as trocas e tornando-nos mais predispostos à vida social. Finalmente, é a estação do florescer!

29 de setembro – Quadratura Vênus/Urano

Este é um aspecto que pode nos sugerir mais percepções sobre o que precisamos revisar e mudar em relação aos nossos valores, tanto internos quanto externos.

30 de setembro – Trígono Mercúrio/Urano

O trígono entre Mercúrio e Urano é um aspecto bastante positivo, que pode nos ajudar a encontrar soluções para questões e problemas. Portanto, a pedida é prestar atenção a esses aspectos!

E aí, curtiu saber mais sobre o resumo astrológico de setembro? Que você tenha um mês incrível!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

isabela.medeiros@gmail.com