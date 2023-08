Além do Rock in Rio e do Lollapalooza, os amantes da música tem mais um festival para chamar de seu. A primeira edição do evento ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, com a promessa de ser o mais festival de São Paulo. E como é cada signo no The Town?

Afinal, cada um tem um jeito próprio de viver, e não seria diferente num festival de música. Mas não estamos falando do signo solar. Quando estamos falando de prazer, gostos e música, é o signo de Vênus que devemos olhar.

Por isso, para saber como é cada signo no The Town, a gente precisa olhar para Vênus no nosso Mapa.

É super simples:

Acesse aqui o Mapa Astral – é gratuito! Então, insira os seus dados e gere o seu Mapa. Assim, abaixo da sua mandala, no lado esquerdo, veja a lista do seu Perfil Astrológico. Na lista de Planetas, procure por Vênus. Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa tem Vênus em Leão. Então, anote o signo de Vênus do seu Mapa e volte aqui para ver o que revela sobre você no The Town.

Como é cada signo no The Town

Vênus em Áries

Pessoas enérgicas que adoram se divertir. Por isso, no The Town, elas serão as primeiras a adentrar a multidão, saltitando e dançando com entusiasmo. Nesse sentido, shows mais animados, como os de Post Malone e Alok, provavelmente serão os seus favoritos.

Vênus em Touro

Como possuem um apreço excepcional pelos prazeres sensoriais, o festival se tornará uma oportunidade ideal para desfrutarem de boa música, boa comida e conforto (portanto, a área VIP é o lugar para eles). Por isso, essas pessoas provavelmente apreciarão as apresentações de Bruno Mars e Marina Sena interpretando Gal Costa.

Vênus em Gêmeos

Pessoas que anseiam por variedade e interações sociais encontrarão no The Town o ambiente perfeito para percorrer palco por palco, experimentando diferentes gêneros musicais e conhecendo novas pessoas. Por isso, shows de artistas ecléticos como Bebe Rexha e Seu Jorge serão especialmente atraentes para elas.

Vênus em Câncer

Pessoas que possuem uma conexão emocional profunda com a música sentirão atração pelas apresentações mais emotivas e melódicas, como as de Maroon 5 e Maria Rita. Elas talvez busquem um canto tranquilo para apreciar o momento, preferencialmente ao lado de um amigo querido ou de alguém especial.

Vênus em Leão

Dado que adoram ser o centro das atenções, as pessoas com Vênus em Leão não perderão a chance de se destacar na multidão do The Town, dançando e exibindo-se com confiança. Shows enérgicos de artistas como Demi Lovato e Gloria Groove serão perfeitos para elas.

Vênus em Virgem

Com um apreço pelo detalhe e pela qualidade, essas pessoas prestarão atenção aos aspectos minuciosos da produção e da música durante o festival. Apresentações refinadas, como as de Foo Fighters e Matuê, provavelmente serão suas favoritas.

Vênus em Libra

Amantes da harmonia e do equilíbrio, pessoas com Vênus em Libra encontrarão afinidade com o The Town, que oferece uma mistura de estilos musicais que eles adoram. A combinação de Post Malone e Criolo com Planet Hemp certamente agradará seus ouvidos refinados.

Vênus em Escorpião

Pessoas que possuem uma paixão ardente, algo que se reflete em sua conexão com a música. Serão atraídas por apresentações emocionais e poderosas, como as de Queens of the Stone Age e Pabllo Vittar.

Vênus em Sagitário

Como amantes de aventura e novas experiências, são pessoas que aproveitarão cada momento do festival, mergulhando de cabeça em shows dinâmicos como os de Chainsmokers e Ludmilla.

Vênus em Capricórnio

Pessoas centradas e disciplinadas, que também valorizam momentos de diversão, deverão escolher cuidadosamente os shows que combinam entretenimento com qualidade. Apresentações de Foo Fighters e Ney Matogrosso podem estar no topo de suas escolhas.

Vênus em Aquário

Pessoas que têm um apreço pelo incomum e pela inovação se sentirão atraídas por artistas originais e distintos, como Iggy Azalea e Tasha & Tracie com Karol Conká. Claro, eles também apreciarão a oportunidade de fazer novas conexões.

Vênus em Peixes

Pessoas com uma conexão espiritual com a música e a arte provavelmente se emocionarão com apresentações sensíveis e profundas, como as de Bruno Mars e Marina Sena interpretando Gal Costa.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

