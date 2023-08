Lua Nova em Leão 2023: aqui está o que cada signo pode esperar

A Lua Nova em Leão 2023 tem início às 6h38 (horário de Brasília) de 16 de agosto. Essa fase do ano nos desafia a mostrar nosso brilho e autenticidade como nunca. Afinal, é hora de explorar nossa nobreza de espírito e liderar nossos objetivos com honra e coragem.

Esta lunação ocorre próxima ao ciclo de Vênus retrógrado em Leão, então é preciso olhar com mais atenção para as questões de autoestima, autovalor e autoconsciência.

Trata-se de um período longo de retrogradação, que se estenderá até 3 de setembro. Com Vênus retrógrado, o desafio é fazer um profundo exame do que faz sentido para nossa realização pessoal.

As previsões que você verá a seguir valem até 14 de setembro, quando começa outra Lua Nova. Confira aqui o Calendário Lunar 2023 completo.

Lembre-se de que as tendências expostas abaixo são coletivas. Mas você tem um Mapa Astral único, e os planetas no Céu conversam com os planetas do seu mapa.

Assim, o melhor é acompanhar aqui o seu Horóscopo Personare – grátis e muito fácil! – para saber como a Lua Nova e os demais Astros vão agir na sua vida.

Entenda a Lua Nova em Leão 2023

Para começar a entender a Lua Nova em Leão 2023, é preciso tomar nota do contexto em que ela se dá. A lunação ocorre em quadratura a Urano em Touro na Casa 9. Além disso, ainda temos Marte e Mercúrio em Virgem na Casa 1, em oposição a Netuno na casa 7.

Existem variadas interpretações do que isso pode significar.

Uma delas é de que possa surgir alguma surpresa envolvendo leis ou membros do Congresso, alguma instituição internacional ou outro país. Tal surpresa desafia o poder de lideranças (Leão), estejam essas lideranças na figura do presidente ou de outra autoridade.

Marte e Mercúrio juntos em Virgem podem simbolizar questões burocráticas, ligadas à agricultura ou à ecologia. Essas questões podem passar por períodos de confusão, decepções ou do dito pelo não dito (Netuno na Casa 7).

Por outro lado, pode haver a necessidade de um cuidado e atenção maior a grupos minoritários ou em estado de vulnerabilidade.

A parte favorável é que existem trígonos (em aspecto positivo) conectando Marte/Mercúrio, Urano e Plutão em signos de terra. Essa formatação sugere que esses mesmos temas sejam solucionados de forma mais estável, propiciando um ambiente harmônico.

Valores em revisão profunda

No âmbito pessoal, também podemos nos deparar com situações inesperadas relacionadas a finanças. Além disso, podemos ter de inovar em nossos valores íntimos.

Vênus em movimento retrógrado é um momento de revisão em nível profundo. Isso pode afetar desde como lidamos com os relacionamentos até questões com o feminino, a maternidade e a parentalidade em geral.

Outro ponto que merece atenção é como investimos nossa energia no dia a dia, principalmente nas relações de trabalho. É possível que certas relações demandem demais de você.

Cuidado com a baixa energética, principalmente até o dia 27 de agosto, com a oposição de Marte a Netuno. Assim, vale reforçar os cuidados gerais para se manter saudável.

5 dicas para aproveitar a Lua Nova em Leão 2023

(Re)descobrir o prazer essencial é fundamental neste momento. Descubra o signo que está em sua casa 5 (você pode fazer isso acessando seu Mapa Astral aqui, na aba “Signo nas Casas”) e permita-se explorar suas formas de viver o prazer. É necessário ter a espontaneidade de uma criança para viver as alegrias de Leão. Faça uma lista de coisas que você adoraria fazer, mas não se permite. Realize pelo menos alguma delas, nem que seja imaginando como seria passar por isso. Relembre seus sonhos de criança. Lembre-se de coisas que a sua criança gostaria de fazer, mas era reprimida, calada. Em seguida, explore sua capacidade de expressão sem limitações adultas. Por outro lado, nesta lunação, é possível contornar muitos dos problemas através da disciplina virginiana (Mercúrio e Marte em Virgem). Estamos comendo, dormindo bem? Estamos cuidando do nosso corpo e de nossa mente? Por fim, o contato com as artes, as terapias e a espiritualidade podem ser de boa serventia, conectando você a seu Eu mais profundo. Podem vir daí respostas essenciais para todo o contexto atual.

Pontos fortes desta Lua Nova

Encontre sua essência: o que torna você diferente das outras pessoas? O que solidifica a sua identidade? Descubra onde você brilha intensamente. Autoconhecimento: é o momento ideal para entender todas as chaves do eu. Quem sou eu? O que eu quero? Para onde quero ir? O que me dá prazer de viver? São perguntas que podem ser mais facilmente respondidas agora. Foco: podemos alcançar realizações materiais com determinação e muita disciplina.

Desafios desta Lua Nova

Dinheiro: teremos que ter atenção a imprevistos financeiros e materiais por conta da quadratura com Urano em Touro. Cansaço elevado: precisaremos cuidar mais da saúde. Isso porque estamos caminhando para uma oposição Marte-Netuno, o que pode ocasionar uma tendência a nos sentirmos mais cansados. Risco de mal-entendidos: cuidado nas comunicações de trabalho, pois Mercúrio retrógrado vem aí. Revise tudo, confirme tudo, cheque tudo duas vezes.

Como a Lua Nova em Leão se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como a Lua Nova em Leão 2023 vai se manifestar na sua vida, é só seguir este passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa. Veja que, no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 1. Portanto, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação leonina acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Leão 2023:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

A Lua Nova está em seu ascendente, então é um bom momento para pensar no que você gostaria de plantar agora para colher mais adiante. Aproveite o seu brilho pessoal em foco para mostrar sua característica de líder, sua criatividade ou sua dignidade pessoal. Vênus revisa sua forma de ser, expressar-se, seu visual e seu valor pessoal. Portanto, aproveite e se aprofunde nesses temas. Sua área financeira e de valores pessoais passará por revisões. Busque economizar. Mas ouse inovar em sua área profissional. É um pedido de Urano.

Casa 2 com Lua Nova em destaque

A vida material e financeira pode ser melhorada com a entrada da Lua Nova em Leão na sua segunda casa. Sua vida financeira se beneficiará de ideias inovadoras e novas oportunidades. Vênus faz uma revisão do que você valoriza em si, nos outros e na vida. Assim, aproveite para entender melhor de onde podem vir novas formas de ganho e de satisfação pessoal. Urano pede que sua relação com grupos de interesse passe por inovações ou mudanças. Você pode conhecer pessoas novas que vão mudar a sua forma de se reconhecer.

Lua Nova em destaque na Casa 3

A Lua Nova em Leão ativa sua casa do mental inferior, das comunicações, das viagens curtas, vizinhos e irmãos. Ou seja, podem vir novidades nessas áreas. Aproveite que sua expressão estará mais brilhante e mostre suas ideias ao mundo. Aprendizados e contatos do passado podem ser retomados. Existem conhecimentos que precisam ser revistos para que os próximos rumos fiquem mais claros. Há mudanças internas sendo ativadas por Urano. O contato com terapias e espiritualidade pode trazer boas respostas.

Casa 4 recebendo a Lua Nova

A Lua Nova ativa os assuntos domésticos e familiares, trazendo a vontade de renovar algo no setor. Por exemplo, melhorar a decoração de sua casa. A vontade de comemorar e ter mais momentos satisfatórios em casa e junto à família vai aumentar. Vênus revisa seus sentimentos de segurança interior, do que casa e lar significam para você. Questões familiares e do passado entram em foco para serem curadas. Urano te puxa para mudanças na forma de agir. A vontade de fazer algo diferente bate forte, inclusive com relação ao visual. Mas lembre-se de não exagerar.

Lua Nova em trânsito na Casa 5

Esta lua nova planta sementes na área social e de romances. Essas novidades podem trazer realização e prazer. Para quem tem filhos, pode ser um momento de necessidade de mais atenção, devido a gastos inesperados. Vênus sugere uma revisão de sua relação com a maternidade/paternidade ou lhe questiona sobre seus dons e capacidade criativa. Também há a possibilidade de revisar relações ou rever pessoas do passado. Urano “puxa a sua orelha” na área material e financeira. A pedida é que você faça algo diferente para gastar menos ou ganhar mais.

Casa 6 recebendo a Lua Nova

A renovação do seu brilho pessoal virá dos cuidados com seu corpo, nutrição e rotina. Há a expectativa para novidades na sua área de trabalho, onde você pode chamar mais atenção. Vênus revisa sua forma de cuidar do seu corpo, do seu trabalho e ter disciplina. Vale observar o que ela traz de insights. Urano ativa mudanças ambientais, ou vindas de familiares próximos, ou ainda de colegas de trabalho. É um momento que demanda que você se comunique mais ou de forma inovadora, aproveitando novas ideias.

Trânsito de Lua Nova na Casa 7

Sua área dos relacionamentos será iluminada pela Lua Nova, trazendo realização através das relações afetivas, de sociedade ou clientela. Observe o quanto o outro pode ser útil para você agora, trazendo novas oportunidades de relacionamento e/ou negócios. Vênus revisa sua forma de lidar com o outro e pode trazer novas ou antigas relações para serem revisitadas. Urano pode trazer mudanças no seu conceito de segurança, ou mesmo mexer em questões familiares, ou de crenças herdadas. A mudança vem de dentro para fora.

Lua Nova em destaque na Casa 8

O significado de segurança emocional é renovado pela forma como você explora a intimidade de suas relações. Também pode ser um momento de novidades em investimentos, ou sobre como as recompensas chegam a você através de seus dons e talentos ou de novos contatos. Vênus faz um mergulho em assuntos difíceis, mas investigando seus maiores medos você pode superá-los. Urano pode pedir mudanças na forma como você expressa dons ou sente prazer. Se tiver filhos, pode ser através deles que você tenha que promover novas ações.

Casa 9 recebendo a Lua Nova

Esta Lua Nova gera uma renovação na sua área do conhecimento superior e aprofundado. É como se as ideias se iluminassem com a vontade de viver ou estudar algo novo. Você pode ter vontade de fazer uma viagem mais significativa, conhecer uma nova filosofia ou ter alguma novidade envolvendo assuntos jurídicos. Vênus revisa seu sistema de crenças ou até mesmo pode lhe transportar para algum lugar em que já esteve antes. Pode trazer a oportunidade de você ensinar algo a alguém, dar palestras, apresentar seu conhecimento. Urano indica mudanças de trabalho ou rotina que colaboram para este novo momento filosófico de sua vida.

Lua Nova em trânsito na Casa 10

Bom momento para plantar sementes no campo profissional, brilhando e mostrando a que veio. Podem surgir novas oportunidades profissionais, novos propósitos e objetivos. Aproveite todo o destaque que estará sendo oferecido a você. Vênus estará revisando seu propósito. Você está realizando aquilo que lhe dá satisfação? Uma nova oportunidade de realização pode se apresentar. Urano agita a área de clientela e de relacionamentos. Pessoas importantes aparecem e possibilitam as renovações necessárias.

Casa 11 com trânsito da Lua Nova

Você pode sentir mais satisfação ao se conectar com seus amigos e grupos de interesse. Esses grupos fortalecem você como líder ou fazem seus talentos brilharem mais. É um bom momento para você se perguntar como você pode ter mais autenticidade, tanto na participação nesses grupos como na vida em geral. Vênus propicia uma revisão de sua participação social, o que pode trazer novas interações e interesses ao palco. E você pode estar no centro dele. Urano mexe com medos e crises ao mesmo tempo que pode possibilitar novas formas de ganhar dinheiro. Fique atento a transformações importantes a serem feitas na forma de lidar com suas inseguranças.

Lua Nova em trânsito na Casa 12

Há um chamado a acionar seu mundo inconsciente para obter respostas. É preciso ter atenção, pois muitos sinais chegarão. Um novo tempo a partir de novas crenças se avizinha. É hora de acreditar nos seus dons intuitivos. Vênus vai revisar aspectos intensos vividos anteriormente, que podem mexer profundamente com seu lado espiritual e terapêutico. Aproveite para buscar novas formas de cura. Urano pode lhe apresentar novos conhecimentos e mestres, ou você chegou ao ponto de poder ensinar aos demais. A mudança vem do plano superior e é profunda. Entregue-se.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

isabela.medeiros@gmail.com