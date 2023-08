Prepare-se para reviravoltas: as previsões de 13 a 19 de agosto de 2023

Estamos prestes a vivenciar uma semana repleta de reviravoltas, impulsionada pelo imprevisível planeta Urano. Mas não é só isso, temos outros trânsitos astrológicos importantes nas previsões semanais de 13 a 19 de agosto de 2023, que valem ficarmos de olho.

Vem ver o resumo da semana:

Lua Nova na quarta-feira (16) Sol, Lua e Vênus fazem quadratura com Urano ao longo da semana Mercúrio e Marte fazem trígono com Urano A partir de quinta (17), Vênus faz quadratura com Júpiter A partir de sexta (18), Marte faz oposição a Netuno

A seguir, detalho cada um desses trânsitos, com seus significados e dicas para aproveitar o melhor deles. Mas não esqueça que você tem um Horóscopo só seu aqui, que mostra como os trânsitos podem agir na sua vida.

Semana toda: Sol, Lua e Vênus quadram Urano

Urano, o rei da imprevisibilidade, é o planeta de maior destaque nas previsões semanais de 13 a 19 de agosto de 2023.

Na Lua Nova de quarta-feira (16), Urano faz uma quadratura (aspecto tenso) com outros três planetas que estão em Leão: Sol, Lua e Vênus.

Este é um aspecto que pode significar momentos tensos e desafiadores, além de muita rebeldia e agitação. Nada fica parado, estável, plácido.

Por isso, Rupturas, imprevistos e até mesmo acidentes podem marcar esse período. Aquele momento de esperar o inesperado, sabe?

É preciso, ainda, tomar cuidado com radicalismos, intolerância e impaciência, características muito relacionadas ao lado sombra de Leão que Urano pode despertar.

A dica é buscar se manter atento e evitar decisões pautadas no clima uraniano de “não aguento mais” que possam custar muito caro.

Além disso, pode ser uma semana com muitos vendavais ao redor do mundo, já que Urano está muito ligado aos ventos – tanto literais quanto metafóricos.

Para ver como isso pode repercutir na sua vida, a sugestão é ver onde Sol e Vênus estão passando no seu Horóscopo, pois muitas mudanças estão acontecendo a partir de questões ligadas a este setor da vida.

Abra o seu Horóscopo Personare gratuito aqui. Nos seus trânsitos ativos, procure por Sol e Vênus na Casa… Clique no trânsito e leia atentamente o que pode significar para você.

Semana toda: Mercúrio e Marte fazem trígono com Urano

Mercúrio e Marte, ambos no signo de Virgem, fazem trígono (aspecto positivo) com Urano em Touro durante toda a semana.

Sendo Virgem um signo bastante ligado ao aperfeiçoamento e com foco no trabalho, temos nesse aspecto uma capacidade muito ampliada de sermos criativos, engenhosos e de inovar.

É aquele momento em que dá vontade de fazer diferente. Momento perfeito para ter sacadas e novas ideias, inclusive para lidar com as confusões e problemas do dia a dia – vide aspecto tenso citado acima.

Esse desejo de mudança pode ser presente sobretudo no trabalho ou na saúde, temas bastante virginianos. Ou seja, é um período bem propício para revisitar antigas questões sob um novo ângulo. Além disso, há chance de alguns assuntos destravarem.

A partir de quinta: Vênus quadra Júpiter

Vênus começa a fazer quadratura (aspecto tenso) com Júpiter a partir de quinta (17), prolongando-se para até dia 22/09, por causa do fim de Vênus retrógrado.

Nesse período, é preciso cuidado redobrado para não pecar pelo excesso. Júpiter, o planeta do exagero, sempre sugere a tendência ao superlativo: gastar demais, comer demais, ter expectativas demais, etc. Fique atento também a desperdícios.

Vale prestar cuidado redobrado antes de tomar atitudes precipitadas e não se deixar levar pela empolgação do momento. Especialmente nos assuntos de Vênus, como finanças, compras e amores, por mais tentador que fazer exatamente isso vá ser.

Dica de ouro: com Vênus retrógrado no Céu, é melhor não investir em compras não necessárias agora, só as essenciais.

A partir de sexta: Marte oposto a Netuno

A partir da sexta (18), Marte começa a se opor a Netuno, atravessando toda a próxima semana.

Com este aspecto tenso, podemos ter a exacerbada sensação de falta de controle. Pode haver, ainda, queda na vitalidade, imunidade e energia no geral, aumentando o risco de viroses e alergias.

Cuidar da saúde é fundamental, evitando comportamentos imprudentes e excessos. Não facilite a chegada de doenças com imprudência e excesso de confiança.

Além disso, prepare-se para atrasos e imprevistos. Nada de fazer coisas importantes, como ir para o aeroporto em uma viagem internacional com prazo contado.

Confie em suas habilidades, mas esteja ciente de que nem tudo estará sob seu domínio.

E aí, gostou de saber mais sobre essa semana agitada, mas também que vai trazer à tona seu lado mais sincero, inovador e ter muitas possibilidades?

